Яке завтра, 21 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

21 червня 2024 року — п’ятниця. 849-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

21 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського. Він був християнським мучеником IV століття. Юліан народився у змішаній сім’ї: його батько був язичником, а мати — християнкою. Юліан визнав християнську віру перед проконсулом Марціаном і став мучеником у віці 18 років, коли його поклали до мішка з піском і отруйними зміями та кинули у море.

Що не можна робити 21 червня

Краще не сваритися з рідними, тому що сварка затягнеться надовго.

Не можна запізнюватися на побачення — втратите своє щастя.

Заборонено виносити сміття і мити підлогу.

Народні прикмети і традиції на 21 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гроза — негода не затягнеться;

після дощу сонце яскраве — ввечері знову піде дощ;

на небі веселка до хорошої погоди;

вранці листя латаття не піднімається над водою — чекайте на дощ після обіду;

стягуються хмари до негоди.

21 червня вранці листя латаття не піднімається над водою — чекайте на дощ після обіду / Фото: Unsplash

Цього дня наші пращури готували особливий липовий порошок, розтираючи квіти липи. Вірили, що він допомагає лікувати рани і зупиняє кровотечі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 червня

Які завтра іменини: Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Федір, Ян, Анастасія, Василиса.

Талісманом людини, народженої 21 червня є сапфір. Камінь був відомий ще древнім жителям Південно-Східної Азії. Вважається, що сапфір має потужну космічну енергію.

Цього дня народилися:

1975 рік — полковник Національної поліції поліції, Герой України Сергій Губанов;

1986 рік — військовослужбовець Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Іван Банк;

1988 рік — соліст популярного українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Пам’ятні дати 21 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 червня:

524 рік — Годомар, король Бургундії, перемагає галлів у битві під Везероном;

1582 рік — стається інцидент у монастирі Хонно, Кіото, Японія;

1768 рік — гайдамаки, учасники Коліївщини, беруть штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати;

1963 рік — кардинал Джованні Монтіні стає 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI;

1971 рік — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкриває славнозвісну скіфську пектораль.

Погода на 21 червня

Завтра, 21 червня, в Києві ясно, без опадів. У Львові вдень вранішні хмари зникнуть, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +16 вночі. У Львові +25 вдень та +14 вночі. У Харкові +23 вдень та +15 вночі. В Одесі +25 вдень та +19 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

21 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день скейтбордингу / Фото: Unsplash

21 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день скейтбордингу. Це вважається офіційним святом скейтбордингу, яке було засноване 2004 року. У цей день скейтбордисти з усього світу виходять кататися на своїх дошках, щоб підняти енергію скейтбордингу та відзначити цей вид спорту.

Також 21 червня Міжнародний День Йоги. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 11 грудня 2014 року з метою підвищення глобальної обізнаності про багато переваг практики йоги. Йога має універсальну привабливість і може практикуватися будь-де, будь-ким, незалежно від віку, статі, культури чи національності.

А ще 21 червня Всесвітній день миру та молитви. Цей день закликає людей усіх віросповідань та націй молитися за планету, а також навчатися більше про Матір-Землю та надихати молодь піклуватися про навколишнє середовище.

21 червня святкують День селфі. Це веселе і безтурботне свято, яке заохочує людей по всьому світу робити та ділитися селфі. Цей день святкує самовираження, креативність та радість від захоплення незабутніх моментів одним натисканням.

Також 21 червня Всесвітній день мотоцикліста. Це день, що просуває свободу дороги. Оскільки 21 червня є найдовшим днем року, свято завжди спостерігається в цей день. Цей день присвячений ентузіастам мотоциклів та всім, хто пов’язаний з цією індустрією.

А ще 21 червня Всесвітній день гідрографії. Він підвищує обізнаність про важливість гідрографії у покращенні наших знань та розуміння морів та океанів. Цей день було встановлено 2006 року за резолюцією Організації Об’єднаних Націй Міжнародною гідрографічною організацією (IHO).

21 червня святкують Всесвітній день музики. День, який був створений, щоб просувати музику як глобальну мову, а також об’єднати людей різних національностей, культур і рас через музику. День також відомий як Fête de la Musique, який почався у Франції 1982 року і з тих пір набув популярності у всьому світі.

Також 21 червня Всесвітній день гуманізму. Це день, коли гуманісти по всьому світу організовують конференції, вечірки та збори, щоб просувати свої цінності. Вперше цей день почали святкувати гуманістичні групи у 1980-х роках.

А ще 21 червня Всесвітній день жирафа. Цей день був започаткований Фондом збереження жираф (Giraffe Conservation Foundation) як спосіб відзначити найвищу тварину у світі. Всесвітній день жирафа припадає на літнє сонцестояння у Північній півкулі та зимове сонцестояння у Південній півкулі.

21 червня святкують Міжнародний день квітки (літній). Це свято присвячене красі квітів та їх користі для нас. У цей день екологи та охоронці природи створюють обізнаність про збереження квітів та те, що можна зробити для порятунку видів квітів, які знаходяться під загрозою зникнення.

Також 21 червня Всесвітній день рукостискань. Рукостискання є знаком довіри, поваги та дружби і використовувалися протягом століть як спосіб привітати когось або укласти угоду.

А ще 21 червня Міжнародний день футболки. Він почався 2008 року як ініціатива бренду Spreadshirt і від того часу став популярним у всьому світі. Він відзначається на початку літа, 20 або 21 червня, залежно від того, коли починається перший день літа в регіон. Це свято присвячене одному з найпопулярніших предметів одягу — футболці, і заохочує всіх носити свою улюблену футболку.