Яке завтра, 21 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

21 грудня 2024 року — субота. 1032-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

21 грудня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Юліани. Вона була римською християнкою, яка жила в ІІІ столітті. Вона була дочкою римського сенатора Александра, який був відомим язичником. Юліана вирішила приєднатися до християнської громади і відкрито висловлювала свою віру, що призвело до її арешту. Її батько намагався переконати її повернутися до язичництва, але Юліана залишилася вірною своїй вірі. Вона була засуджена і змушена вийти заміж за язичника, але відмовилася від цього шляху. Юліана була страчена за свою віру 302 року.

Що не можна робити 21 грудня

Не слід бажати щастя і здоров'я цього дня, все здійсниться навпаки.

Не бажано підглядати і підслуховувати.

Забороняється піднімати з землі ті речі, які ви знайшли.

Народні прикмети і традиції на 21 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: світанок червоного кольору — почнеться заметіль;

яка погода цього дня, така вона буде в вересні;

на землю випало багато снігу — буде великий урожай;

снігу немає або мало, але мороз — до посушливого літа.

21 грудня на землю випало багато снігу — буде великий урожай / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, якщо цього дня зав'язати на руку червону нитку, то можна захиститися від нечисті і злих сил.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 грудня

Які завтра іменини: Леонтій, Микита, Михайло, Петро, Сергій, Уляна.

Талісманом людини, народженої 21 грудня, є хризопраз. Здавна вірили, що цей камінь допомагає краще переносити магнітні бурі метеозалежним людям. Також хризопраз покращує сон, поліпшує стан нервової системи.

Цього дня народилися:

1934 рік — український авіабудівник, заступник генерального конструктора АНТК ім. О. К. Антонова Ігор Павлов;

1963 рік — офіцер Збройних Сил України, льотчик-винищувач, учасник російсько-української війни, Герой України Степан Чобану;

1983 рік — українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки) Дарія Ткаченко.

Пам’ятні дати 21 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 грудня:

1846 рік — шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосовує анестезію під час хірургічної операції;

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі відкривають радій;

1913 рік — у нью-йоркській газеті публікують перший в історії кросворд, який складає Артур Вінн;

1937 рік — у Голлівуді відбувається прем'єра першого повнометражного мультфільму "Білосніжка та семеро гномів";

1988 рік — дослідний зразок найбільшого літака у світі Ан-225 "Мрія" здійснює перший політ;

1991 рік — незалежність України визнають Азербайджан і Сьєрра-Леоне;

2007 рік — до Шенгенської зони входить ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

Погода на 21 грудня

Завтра, 21 грудня, в Києві хмарно, ввечері ясно, вночі можливий дрібний дощ, який до ранку закінчиться. У Львові ясний ранок, але потім похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, вранці дрібний дощ, який закінчиться до середини дня. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та +1 вночі. У Львові — +2 вдень та -1 вночі. У Харкові — +3 вдень та +2 вночі. В Одесі — +6 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

21 грудня День зимового сонцестояння / Фото: Unsplash

21 грудня в Україні святкують День Державної служби зайнятості. Це професійне свято працівників державної служби зайнятості, які виконують важливу соціальну функцію – забезпечують сприяння зайнятості населення, допомагають у працевлаштуванні та професійній адаптації громадян. Свято встановлено на честь створення Державної служби зайнятості України. 21 грудня 1990 року було прийнято постанову Ради Міністрів Української РСР № 381 "Про створення державної служби зайнятості населення в Українській РСР". Саме від цього моменту й почала офіційно функціонувати служба зайнятості в Україні.

Також 21 грудня День зимового сонцестояння. Це астрономічне явище, яке відбувається щорічно 21 або 22 грудня (іноді 20 чи 23 грудня залежно від року та часових поясів). Цього дня Сонце досягає найнижчої точки над горизонтом у північній півкулі, що зумовлює найкоротший світловий день і найдовшу ніч року. У південній півкулі цей день, навпаки, є днем літнього сонцестояння, коли спостерігається найдовший день і найкоротша ніч. Зимове сонцестояння є символічним переходом від темряви до світла, нагадуючи про циклічність природи й життя.

А ще 21 грудня Всесвітній день баскетболу. Це неофіційне, але широко відоме свято для всіх шанувальників баскетболу у світі. Саме цього дня 1891 року було зіграно перший баскетбольний матч, що стало ключовою подією в історії цього виду спорту. Джеймс Нейсміт, канадський вчитель фізкультури, став творцем баскетболу. Він працював в Міжнародній тренувальній школі YMCA у місті Спрингфілд (штат Массачусетс, США). Нейсміт отримав завдання придумати нову гру для студентів, щоб вони могли займатися фізичною активністю у приміщенні взимку. 21 грудня 1891 року він провів перший офіційний матч у спортзалі, де гравці намагалися закинути футбольний м'яч у дерев'яні корзини для фруктів, закріплені на балконах. Так було започатковано гру, яка згодом отримала назву "баскетбол".

21 грудня святкують Всесвітній день оргазму. Ідея створення Всесвітнього дня оргазму належить подружжю зі США — Дональду Аргенту та Дедре Аргент. 2006 року вони запустили ініціативу під назвою "Global Orgasm for Peace" (Глобальний оргазм заради миру). Основна мета проєкту — привернути увагу до проблеми насильства та конфліктів у світі і нагадати про важливість гармонії та єдності серед людей.

Також 21 грудня Всесвітній день сноуборду. Точна дата може змінюватися залежно від року, але зазвичай це третя або четверта субота грудня. Це свято створене для популяризації сноубордингу як виду спорту, способу життя та культури серед любителів активного зимового відпочинку по всьому світу. Всесвітній день сноуборду було започатковано 2006 року за ініціативи Міжнародної федерації сноуборду (World Snowboard Federation, WSF) спільно з Європейською асоціацією сноубордіндустрії (EuroSIMA).

А ще 21 грудня День народження кросворду. Саме цього дня 1913 року вийшов друком перший у світі кросворд, який став початком неймовірно популярної інтелектуальної гри для людей різного віку. Автором першого кросворду був Артур Вінн (Arthur Wynne), британський журналіст, який працював у Нью-Йорку. 21 грудня 1913 року він опублікував кросворд у недільному випуску газети "New York World". Ця головоломка мала назву "Словесна гра" (Word-Cross Puzzle) і мала форму ромба. Спочатку кросворд не мав сучасного вигляду, але принцип заповнення слів за горизонталлю та вертикаллю був уже закладений.