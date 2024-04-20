Яке завтра, 21 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

21 квітня 2024 року — неділя. 788-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

21 квітня в церковному календарі – день пам’яті мученика Феодора. Був воїнов і жив у II столітті в Пергії. В ті часи християнство було забороненим, а тому язичники піддавали всіх тих, хто вірив у Бога, страшним тортурам. Сталося так і з Феодором. Як тільки правитель дізнався про віру воїна, то наказав кинути його у розпечену піч і зверху полити гарячою олією. Раптом з землі почало текти джерело, яке загасило полум'я. Тоді вирішили Феодора спалити живцем, та вогонь припинив горіти. Тоді язичники просто взяли меча і вбили ним святого мученика.

Що не можна робити 21 квітня

Не варто влаштовувати сварки, злитися.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Заборонено виходити без потреби на вулицю.

Народні прикмети і традиції на 21 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: черемха вже квітне — літо буде теплим і погожим;

високі хмари і дощить — земля просочиться вологою і буде великий урожай;

вже літає пух з тополі — час садити огірки;

ліс без листя, але чутно спів солов'я — до неврожайного року;

вночі зорі мерехтять, а вранці хмарно — опівдні чекайте на грозу.

21 квітня черемха вже квітне — літо буде теплим і погожим / Фото: pixabay.com

Це період, коли селяни вже активно займаються польовими роботами. Також в давнину вірили, що сон, який приснився в ніч проти 21 квітня, про щось попереджає.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 квітня

Які завтра іменини: Олексія, Дениса, Максима, Федора, Івана, Миколи, Олександра.

Талісманом людини, народженої 21 квітня є хризоберил. Дивовижний камінь, який здавна цінувався за твердість та оригінальність. В Індії хризоберил вважався одним з найсильніших магічних каменів. Він дарує інтуїцію та сприяє успіху в будь-якій справі.

Цього дня народилися:

1945 рік — український архівіст, краєзнавець Любомира Бойцун;

1956 рік — український кінооператор, журналіст Богдан Підгірний;

1979 рік — український футболіст, атакувальний півзахисник Петро Кондратюк.

Пам’ятні дати 21 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 квітня:

1519 рік — іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується на узбережжі Мексики з метою завоювання держави ацтеків;

1818 рік — цісар видає розпорядження, щоб навчання релігії для дітей вірних УГКЦ у Галичині та Буковині відбувалось рідною мовою;

1910 рік — комета Галлея максимально наближається до Землі;

1913 рік — спуск на воду "Аквітанії", єдиного лайнера, який брав участь у обох світових війнах;

1920 рік — у Варшаві між Польщею та УНР підписують загальну та торгово-економічну конвенції, згідно з якими Польща визнавала незалежність УНР й обіцяла їй військову допомогу;

1944 рік — жінкам у Франції надають право голосу на виборах;

1960 рік — новою столицею Бразилії стає спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразиліа;

1996 рік — убито першого президента Чеченської Республіки 52-річного Джохара Дудаєва;

2000 рік — у Броварах (Київська область) у житловий будинок влучає тактична ракета класу "Земля-Земля", яку запустили військові з полігона, гине кілька людей;

2019 рік — другий тур президентських виборів в Україні, на пост президента обрирають Володимира Зеленського.

Погода на 21 квітня

Завтра, 21 квітня, в Києві хмарно, протягом дня дрібний дощ. У Львові похмуро, всю другу половину дня дощитиме. У Харкові хмарно, від ранку і до вечора дрібний дощ. В Одесі похмуро, до світанку почнеться дрібний дощ, який закінчиться до середини дня.

Температура повітря в Києві +11 вдень та +8 вночі. У Львові +10 вдень та +1 вночі. У Харкові +20 вдень та +11 вночі. В Одесі +17 вдень та +10 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

21 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день кроншнепа / Фото: pixabay.com

21 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день кроншнепа. Ця щорічна подія спрямована на підвищення обізнанності про важливість збереження цікавих птахів кроншнепів (також кульон тонкодзьобий), які наразі перебувають під критичною загрозою зникнення. Тому цей чарівний та дуже цікавий птах потребує нашого захисту. Кроншнепи занесені до Червоної книги України, як вид на межі зникнення. А у світі існує лише вісім видів цих птахів.

Також 21 квітня Міжнародний день коноплі. Цей день було створення для підвищення обізнаності про перевагу коноплі та пропаганду її легалізації у світі. Також цього дня людей інформують про різні способи використання коноплі. Наприклад, з цієї рослини можна виготовляти мотузки та одяг. Є технічний вид конопель, який вирощують лише для медичного чи промислового використання.

А ще 21 квітня святкують Всесвітній день творчості та іновацій. Свято було створене 2002 року, але лише 2017 року воно стало міжнародним днем за ініціативи ООН. Подія допомагає підвищити обізнаність про роль іновацій і творчості у різних аспектах людського розвитку. Саме творчість керує нашими емоціями та ідеями.