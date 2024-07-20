Яке завтра, 21 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 21 липня, День металурга в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих преподобних Симеона й Івана. До Нового року залишилося 163 дні.

21 липня 2024 року — неділя. 879-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

21 липня в церковному календарі – день пам’яті святих преподобних Симеона й Івана. Преподобний Симеон, Христа ради юродивий, і преподобний Іван були сирійцями, які жили в VI столітті в місті Едесі. З дитинства їх пов’язувала тісна дружба. Старший із них, Симеон, був неодружений і жив зі старою матір’ю. Іван же, щойно одружившись, жив із батьком (мати його померла) і з молодою дружиною. Обидва друзі належали до багатих сімей.

Одного разу вони вирушили до Єрусалима, де вступили до монастиря святого Герасима. Після деякого часу в обителі Симеон і Іван прийняли постриг і почали пустельне життя. Вони прожили в пустелі 29 років, досягли повної безпристрасності та високого духовного рівня.

Преподобний Симеон помислив, що їм слід послужити людям, і вирішив покинути пустельну самоту. Його сподвижник, святий Іван, також вирішив розділити з ним цей шлях. Ігумен обителі, Никон, відчинив їм ворота, і вони вийшли у світ, готові служити людям.

Що не можна робити 21 липня

Дуже важливо цього дня не сваритися.

Не варто користуватися будь-якими гострими предметами.

Не можна базікати даремно.

Народні прикмети і традиції на 21 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: рівний дощ до гарного урожаю грибів;

якщо йде злива, то осінь видасться затяжною;

випав туман — чекайте на теплу погоду;

холодна ніч — до ранньої зими.

21 липня рівний дощ до гарного урожаю грибів / Фото: Unsplash

В народі існував цікавий звичай набирати з джерела непочату воду до сходу сонця (вона називалася німою). Вважалося, що така вода допомагає позбутися майже всіх хвороб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 липня

Які завтра іменини: Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 21 липня є гагат. Це різновид кам'яного вугілля. Здавна вважається, що гагат діє як знеболюючий засіб.

Цього дня народилися:

1882 рік — український художник-футурист, поет, теоретик мистецтва, літературний і художній критик, видавець Давид Бурлюк;

1906 рік — українська поетеса, публіцистка, літературна критикиня, діячка ОУН Олена Теліга;

1907 рік — український поет, археолог і політичний діяч, один з чільних діячів ОУН Олег Ольжич (Олег Кандиба).

Пам’ятні дати 21 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 липня:

356 рік до н. е. — в ніч проти 21 липня Герострат спалює Храм Артеміди в Ефесі;

365 рік — землетрусом частково руйнується одне з семи чудес світу — Александрійський маяк;

1542 рік — для боротьби із протестантизмом Папа Римський Павло III засновує Конгрегацію доктрини віри, орган, що контролював діяльність інквізиції;

1773 рік — Папа Римський Климент XIV видає буллу про заборону Ордена єзуїтів;

1774 рік — підписують Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким було встановлено незалежність Кримського ханства;

1822 рік — створюють Першу Мексиканську імперію;

1831 рік — коронація Леопольда I, першого короля Бельгії;

1954 рік — підписують Женевську угоду, що завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні;

1969 рік — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін в рамках польоту "Apollo 11" вийшли на поверхню Місяця;

1992 рік — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 піднімає український прапор і вирушає до Одеси щоб увійти до складу ВМС України;

2013 рік — вступає на престол король Бельгії Філіп I.

Погода на 21 липня

Завтра, 21 липня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, можлвий невеликий дощ. У Харкові сонячно, можливий невеликий дощ. В Одесі хмарно з проясненням, дрібний дощ можливий вдень.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +19 вночі. У Львові +26 вдень та +18 вночі. У Харкові +31 вдень та +22 вночі. В Одесі +30 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день морозива / Фото: Unsplash

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день морозива. Це свято, яке полюбили як діти, так і дорослі, адже морозиво дарує відчуття прохолоди в спекотні літні дні. Історія Міжнародного дня морозива пов’язана з президентом США Рональдом Рейганом. 1984 року він оголосив третю неділю липня Національним днем морозива, щоб вшанувати цю смаколику, якою насолоджується понад дев’яносто відсотків американців.

Також 21 липня Міжнародний день нездорової їжі. Це жартівливе свято, присвячене фастфуду та іншій не корисній їжі, яка з’явилася від 19 століття. Приблизно в цей час в Америці почала з’являтися їжа на новий манер, багата на холестерин. Нездорова їжа часто називається «пустими калоріями». Вона навантажує наш організм надмірною кількістю жиру, цукру й солі, при цьому містить дуже мало харчових волокон, вітамінів і мінералів. Саме такими прийнято вважати цукерки, гамбургери, солодкі напої, кондитерські вироби, картоплю фрі тощо.

А ще 21 липня святкують День металурга в Україні. Щороку припадає кожну третю неділю липня. Офіційно працівники металургійної галузі приймають привітання з професійним святом від 1993 року. 2006 року назву свята змінили на День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.