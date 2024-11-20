Яке завтра, 21 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 21 листопада, День гідності та свободи в Україні. Віряни святкують Введення у храм Пресвятої Богородиці. До Нового року залишилося 40 днів.

21 листопада 2024 року — четвер. 1002-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

21 листопада в церковному календарі – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Це велике християнське свято, яке присвячене події, коли Діва Марія, майбутня мати Ісуса Христа, була введена у Єрусалимський храм її батьками — Йоакимом та Анною.

За переказами, Марію у віці трьох років відвели до храму, де вона залишилася для служіння Богу. Ця подія символізує початок її духовного життя та посвяти Богу. У храмі Пресвята Богородиця зростала, навчалася молитві та вивченню Святого Письма, що підготувало її до майбутньої ролі Матері Божої. Свято Введення має глибоке духовне значення, оскільки воно підкреслює важливість посвяти Богу та служіння Йому. Цього дня віряни беруть участь у богослужіннях, молебнях і процесіях, які символізують введення Марії у храм і її посвяту Богу.

Що не можна робити 21 листопада

Не можна голосно сміятися, веселитися, співати.

Забороняється давати гроші в борг.

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 21 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: похмуро, але тепло — наступний рік буде неврожайним;

вже зима почалася — чекайте на врожайний рік;

мороз дуже сильний — до спекотного літа;

сніг вже випав — пролежить до весни.

21 листопада сніг вже випав — пролежить до весни / Фото: Фото з відкритих джерел

Серед наших предків існувала приказка: "Введення прийшло — зиму принесло". Від цього часу встановлювалася по-справжньому зимова погода.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 листопада

Які завтра іменини: Олександр.

Талісманом людини, народженої 21 листопада, є циркон. Допомагає розвивати пам'ять і спостережливість. Здавна вірили, що циркон пригнічує розвиток різноманітних інфекцій.

Цього дня народилися:

1896 рік — український композитор Михайло Вериківський;

1916 рік — український актор і режисер Ярослав Геляс;

1979 рік — український митець, художник, один з піонерів в жанрі жлобарт, ілюстратор, музикант, архітектор, культурознавець, антрополог, письменник, поет, культурний діяч, автор медійних проєктів Іван Семесюк.

Пам’ятні дати 21 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 листопада:

1620 рік — після тримісячного плавання на кораблі "Мейфлавер" сім'ї англійських переселенців-пуритан висадилися в Північній Америці — в районі мису Код;

1783 рік — у небо над Парижем піднімається перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєнна Монгольфье;

1806 рік — Наполеон оголошує "континентальну блокаду" Великої Британії;

1877 рік — Томас Едісон представляє свій фонограф;

1916 рік — потонув "Британнік", корабель-близнюк "Тітаника", налетівши на німецьку міну;

1918 рік — у Львові встановлено польську владу, уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станиславова;

1919 рік — укладають "Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину", який передбачав передавання на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу;

1920 рік — армія УНР переходить Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;

1947 рік — у Нью-Йорку засновують Панамериканську українську конференцію;

1962 рік — президент США Джон Кеннеді знімає блокаду Куби;

2013 рік — в Україні починається Євромайдан.

Погода на 21 листопада

Завтра, 21 листопада, в Києві хмарно, вранці сильний дощ, який послабшає до середини дня і ближче до вечора зміниться на дрібний сніг. У Львові хмарно, вночі можливий дрібний сніг. У Харкові похмуро, ввечері сильний дощ. В Одесі хмарно, вдень сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +1 вночі. У Львові — +2 вдень та -1 вночі. У Харкові — +12 вдень та +7 вночі. В Одесі — +14 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

21 листопада День гідності та свободи в Україні / Фото: Фото з відкритих джерел

21 листопада в Україні і світі святкують День соціального підприємництва. Це міжнародне свято, яке відзначається для підвищення обізнаності про соціальне підприємництво та його роль у вирішенні соціальних, екологічних і економічних проблем. Це свято сприяє розвитку бізнес-моделей, які мають на меті не лише отримання прибутку, але й позитивний вплив на суспільство.

У багатьох країнах цей день проводять на підтримку ініціатив, які поєднують комерційну та соціальну мету. Соціальні підприємці створюють бізнеси, що орієнтуються на вирішення проблем у сфері охорони здоров’я, освіти, екології, боротьби з бідністю, покращення умов життя тощо. Наприклад, підприємства можуть займатися переробкою відходів, створенням доступних товарів і послуг для малозабезпечених або впроваджувати інноваційні рішення в галузі екології.

Також 21 листопада День гідності та свободи в Україні. Це важливе національне свято. Воно було встановлено на честь двох важливих подій в історії України, які стали символом боротьби за права людини, свободу та демократичні цінності:

Революція Гідності 2013-2014 років: Ця подія почалася 21 листопада 2013 року, коли уряд України ухвалив рішення призупинити підготовку до угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це спричинило масові протести в Києві на Майдані Незалежності, які вилилися в Революцію Гідності. Мільйони українців вийшли на вулиці, вимагаючи змін і більшої європейської інтеграції. Протести завершились у лютому 2014 року після насильницького розгону мирних демонстрантів, внаслідок якого загинули десятки людей. Революція Гідності стала символом боротьби за свободу, гідність та права людини.

Початок Помаранчевої революції 2004 року: 21 листопада 2004 року розпочався протест проти фальсифікації результатів президентських виборів в Україні, коли опозиційний кандидат Віктор Ющенко, якого підтримували значні верстви населення, зазнав невизнаної перемоги через зловживання на виборах. Помаранчева революція стала важливим етапом в українському шляху до демократизації та зміцнення громадянського суспільства.

А ще 21 листопада Європейський день муковісцидозу. Муковісцидоз — це генетичне захворювання, яке викликає порушення в роботі залоз зовнішньої секреції, зокрема тих, що виробляють слиз. Через це слиз в органах стає надзвичайно густим і в’язким, що призводить до серйозних проблем із диханням і травленням. Основні прояви муковісцидозу включають хронічний кашель, інфекції легень, порушення функції підшлункової залози, а також проблеми з перетравлюванням їжі.

21 листопада святкують Всесвітній день рибальства. Свято було ініційоване ООН і має на меті підкреслити важливість рибальства як одного з найбільш важливих секторів світової економіки, а також наголосити на необхідності застосування сталих методів рибальства, щоб запобігти виснаженню рибних ресурсів і забрудненню водних середовищ.

Також 21 листопада Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози. Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози має вирішальне значення для привернення уваги до цієї серйозної проблеми в медицині та охороні здоров’я. Завдяки обізнаності можна знизити кількість пізніх діагнозів, покращити якість життя пацієнтів і підтримати наукові ініціативи для боротьби з цією хворобою.

А ще 21 листопада День десантно-штурмових військ ЗСУ. Дата 21 листопада була обрана для відзначення цього дня не випадково. Саме цього дня, 2016 року, указом президента України було затверджено це професійне свято для десантно-штурмових військ. Вибір цієї дати пов'язаний з історією створення першої частини, яка виконувала завдання, схожі на сучасні десантно-штурмові операції, в складі Збройних сил України.

21 листопада святкують Всесвітній день телебачення. Цей день був оголошений ООН 1996 року, щоб відзначити важливість телебачення як інструменту впливу на громадську думку, культурну взаємодію та поширення інформації у світі. Вибір дати пов'язаний із подією, яка відбулася 21 листопада 1996 року на Генеральній асамблеї ООН, коли була проведена перша всесвітня конференція з питань телебачення.

Також 21 листопада Всесвітній день вітань. Це свято було започатковане 1973 року двома американцями, Браяном і Майклом МакКормаком, як відповідь на політичну напруженість та загрозу конфліктів у світі, зокрема на тлі війни в Індокитаї (В'єтнамська війна). Метою цього дня стало підкреслення важливості простого акта вітання як способу сприяння миру та взаєморозумінню між людьми.

А ще 21 листопада Всесвітній день книги рекордів Гіннеса. Ідея створення Книги рекордів Гіннеса виникла в результаті випадкового інциденту. 1951 року сір Денніс Ліонел Гіннес, власник знаменитої компанії пива Guinness, був залучений до суперечки в барі, коли обговорювали, який птах є найшвидшим у світі. Оскільки у той час не існувало єдиного джерела для таких фактів, він вирішив створити таку книгу, де буде зібрана інформація про всі можливі рекорди.

21 листопада святкують Міжнародний день філософії. Припадає на третій четвер листопада. Це свято підкреслює роль філософії в розвитку інтелектуальної культури та сприяє популяризації глибших роздумів про наші переконання, поведінку та спільні цінності. Філософія допомагає розширювати горизонти, ставити питання і знаходити відповіді на важливі життєві проблеми, що має позитивний вплив на особистий розвиток і суспільство загалом.

Також 21 листопада Міжнародний день відмови від куріння. Припадає на третій четвер листопада. Цей день, який був започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) 1977 року, має на меті підвищити обізнаність про шкідливий вплив куріння на здоров'я та заохочення людей відмовитися від цієї звички. Водночас це нагода звернути увагу на важливість боротьби з тютюновою залежністю, яка є однією з основних причин багатьох серйозних захворювань і передчасної смертності в світі.