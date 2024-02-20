Яке завтра, 21 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 21 лютого, Міжнародний день рідної мови. Віряни вшановують пам'ять преподобного Тимотея. До Нового року залишилося 316 днів.

21 лютого 2024 року — середа. 728-й день війни в Україні.

Яке завтра, 21 лютого, церковне свято

21 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Тимотея. Народився він в італійському місті Равенна, трудився в місцевому монастирі з юних літ. Архімадридом обителі тоді був святий Феоктист. А сам Тимотей був учнем преподобного Платона, сповідника Студійського. Ще в юності Тимотей вирішив присвятити себе служінню Господу. До самої смерті відрізнявся особливою непорочністю. Здійснив чимало чудес за допомогою своїх молитов. Довгий час Тимотей жив на самоті в пустелі, щоб досягнути досконалості.

Що не можна робити 21 лютого

Заборонено злитися, лаятися і лихословити.

Краще утриматися від будь-яких розваг чи веселощів.

Не можна виконувати вдома важку фізичну роботу.

Народні прикмети і традиції на 21 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: побачили зайця-біляка — найближчим часом піде сніг;

навколо дерев вже розтанув сніг, але залишив пологі краї — скоро прийде тепло;

вже прийшла рання весна — осінь також буде ранньою;

снігопад чи заметіль — до швидкого потепління;

дме східний вітер — чекайте на швидкий прихід весни.

21 лютого вже прийшла рання весна — осінь також буде ранньою / Фото: Pexels

Часто цей день вважався вже справжньою весною, адже приходила тепла погода, сніг танув. Наші предки вважали, що сонячне світло відрізняється цього дня цілющими властивостями, а тому люди похилого віку обов'язково виходили на вулицю, щоб оздоровитися.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 лютого

Які завтра іменини: Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Георгій.

Талісманом людини, народженої 21 лютого, є сапфір. В давнину цей камінь вважався символом духовності. Існує легенда, що печатка наймудрішого царя Соломона була виготовлена з сапфіром.

В цей день народилися:

1921 рік — український письменник Володимир Малик (Сиченко);

1925 рік — український композитор Ігор Шамо;

1970 рік — український поет, критик, літературознавець Олег Соловей.

Пам’ятні дати 21 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 лютого:

1431 рік — розпочинається суд над Жанною д'Арк;

1784 рік — створене місто Миколаїв;

1804 рік — відбувається перша залізнична поїздка: парова машина Річарда Тревітіка перевозить вантаж і пасажирів на заводі в Мертір-Тідвіл на півдні Уельсу;

1842 рік — американець Джон Грінау отримує патент на швейну машинку, хоча винайшла її геть інша людина;

1858 рік — у Бостоні Едвін Голмс установлює першу у світі електричну систему захисту від зламу;

1878 рік — у Нью-Гейвені виходить перша у світі телефонна книга, що містила 50 імен;

1906 рік — засуджують до страти керівника повстання в Севастополі українського лейтенанта Петра Шмідта;

1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво "Новий світ";

1916 рік — на Західному фронті Першої світової війни починається Верденська битва;

1925 рік — виходить перший номер газети "The New Yorker";

1941 рік — іспанський уряд визнає, що на територію Іспанії вступили німецькі війська;

1947 рік — у США з'являється фотокамера "Полароїд";

1993 рік — у Донецьку Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см;

1995 рік — американець Стів Фоссетт першим у світі самотужки на повітряній кулі перетинає Тихий океан;

2008 рік — США збивають власний супутник-шпигун;

2014 рік — Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголошує ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з поста президента до 10:00 ранку наступного дня (субота, 22 лютого 2014 року).

Погода на 21 лютого

Завтра, 21 лютого, в Києві від ранку і до вечора хмарно, ввечері припинеться дрібний дощ, який йтиме протягом цілого дня. У Львові похмуро, ближче до вечора дощ. У Харкові хмарно, протягом всього дня сніжитиме, сніг посилиться в другій половині дня. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +7 вдень та +3 вночі. У Львові — +8 вдень та +3 вночі. У Харкові — +1 вдень та -3 вночі. В Одесі — +7 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови / Фото: ТСН

21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови. Свято було засноване за ініціативою ЮНЕСКО для того, щоб спонукати уряди і населення різних країн світу розвивати та захищати рідну мову. Будь-яка етнічна спільнота вирізняється поміж інших своєю особливою мовою. Рідна мова є носієм знань та цінностей, які передаються від покоління до покоління. Нині в світі існує близько 7 тисяч мов. Попри це, до двох третин людей говорять всього дванадцятьма мовами.

Також 21 лютого Всесвітній день комбучі. Глобальна подія, яка присвячена вшануванню давньої спадщини і важливого значення чайного гриба. Це особливий ферментований чай, який відомий своїми корисними властивостями та унікальним смаком. Історія чайного гриба налічує близько 2000 років. Його створення приписують китайській династії Цинь 221 року нашої ери. В ті часи його називали "чаєм безсмертя".

А ще 21 лютого святкують Всесвітній день екскурсовода. Створене професійне свято було 1990 року, а ініціатором заснування став Лоізідес, який був президентом Міжнародної федерації екскурсоводів. Екскурсоводами називають фахівців з проведення екскурсій. Це не така проста професія, як може здатися на перший погляд. Адже до обов'язків гіда входить не лише підготовка матеріалів, але й вміння користуватися архівними і історичними даними, обізнаність у методичній підготовці та оновлення застарілої інформації.