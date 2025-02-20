Яке завтра, 21 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

21 лютого 2025 року — п’ятниця. 1094-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

21 лютого в церковному календарі — день пам’яті святого преподобного Тимотея. Він був відомим монастирським начальником і духовним наставником, який жив у IV столітті. Народився у Східній імперії та став ченцем в одному з відомих монастирів. Відомий своєю мудрістю, побожністю та духовною дисципліною, преподобний Тимотей був визнаний за свої духовні подвиги та багатий досвід у християнському житті. Він проводив суворе монастирське життя, віддано служив Богу та дбав про своїх послідовників. Його головною метою було досягти духовного досконалості та допомогти іншим на шляху до Бога. Залишив значний вплив на духовне життя своєї епохи та залишив по собі спадщину, яка до сьогодні шанується.

Що не можна робити 21 лютого

Не слід виконувати важку фізичну роботу по дому.

Забороняється лихословити, сваритися.

Від розваг чи веселощів краще утриматися.

Народні прикмети і традиції на 21 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: заметіль або снігопад вказують, що йде потепління;

східний вітер — чекайте на ранню весну;

побачити зайця — до снігопаду найближчим часом;

сніг вже розтанув навколо дерев — до ранньої осені.

21 лютого побачити зайця — до снігопаду найближчим часом / Фото: pixabay.com

Часто цього дня вже приходила справжня весна, сніг починав танути, температура піднімалася. Серед наших предків існувало повір'я, що сонячне світло цілюще, а тому виводили на подвір'я хворих та стариків.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 лютого

Які завтра іменини: Георгій, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Ольга.

Талісманом людини, народженої 21 лютого, є сапфір. Камінь, який використовували, щоб зміцнити організм. Також сапфір допомагає приймати правильні рішення, мислити тверезо.

Цього дня народилися:

1962 рік — американський письменник українського походження Чак Поланік (Палагнюк);

1970 рік — український поет, критик, літературознавець Олег Соловей;

1986 рік — український воєначальник, Командувач Національної гвардії України (від 8 липня 2023), Герой України Олександр Півненко.

Пам’ятні дати 21 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 лютого:

1431 рік — розпочинається суд над Жанною д'Арк;

1784 рік — закладають місто Миколаїв;

1804 рік — відбувається перша залізнична поїздка: парова машина Річарда Тревітіка перевезла вантаж і пасажирів на заводі в Мертір-Тідвіл на півдні Уельсу;

1842 рік — американець Джон Грінау отримує патент на швейну машинку, хоча винайшла її геть інша людина;

1858 рік — у Бостоні Едвін Голмс установлює першу у світі електричну систему захисту від зламу;

1878 рік — у Нью-Гейвені виходить перша у світі телефонна книга, що містила 50 імен;

1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво "Новий світ";

1916 рік — на Західному фронті Першої світової війни починається Верденська битва;

1925 рік — виходить перший номер газети "The New Yorker";

1935 рік — оголошують про створення косметичної фірми "Ланком";

1941 рік — іспанський уряд визнає, що на територію Іспанії вступили німецькі війська;

1947 рік — у США з'являється фотокамера "Полароїд";

1992 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює рішення про введення військ до Югославії;

1993 рік — у Донецьку Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см;

1995 рік — американець Стів Фоссетт першим у світі самотужки на повітряній кулі перетинає Тихий океан;

2008 рік — США збивають власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною 1985 року;

2014 рік — українська жіноча збірна з біатлону стає чемпіоном зимових Олімпійських ігор.

Погода на 21 лютого

Завтра, 21 лютого, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі вдень небо затягнеться хмарами на якийсь час, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — -4 вдень та -9 вночі. У Львові — +1 вдень та -8 вночі. У Харкові — -6 вдень та -14 вночі. В Одесі — -1 вдень та -6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

21 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день комбучі / Фото: Фото з відкритих джерел

21 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день комбучі. Це глобальна подія, присвячена вшануванню давньої спадщини та культурного значення комбучі — ферментованого чаю, відомого своїми корисними властивостями та унікальним смаком. У цей день любителі комбучі, пивовари та шанувальники з усього світу об'єднуються, щоб поділитися своєю пристрастю до цього традиційного напою.

Історія комбучі налічує понад 2000 років, а її походження часто пов'язують із династією Цінь 221 року до нашої ери. Напій шанували як "чай безсмертя", що свідчить про його поважне місце в стародавній культурі. Легенда розповідає, що імператор Цінь Шихуанді шукав еліксир життя, і тогочасні алхіміки запропонували комбучу як можливе рішення.

Ініціатором Всесвітнього дня комбучі став Алекс ЛаГорі з Kombucha Kamp, який запропонував дату 21 лютого (2.21) на честь року, коли, за легендою, була винайдена комбуча. 2020 року некомерційна організація Kombucha Brewers International (KBI) офіційно започаткувала перший Всесвітній день комбучі, підкреслюючи глобальну популярність цього напою та його роль у зміцненні здоров'я та добробуту.

Також 21 лютого Міжнародний день рідної мови. Це свято було запроваджене ЮНЕСКО 1999 року з метою захисту мовного та культурного розмаїття. Дату обрали на згадку про трагічні події 1952 року в Східному Пакистані (нині Бангладеш), коли поліція відкрила вогонь по студентах, які виступали за визнання бенгальської мови офіційною. П'ятеро з них загинули, і ця подія стала важливим етапом боротьби за мовні права. Міжнародний день рідної мови нагадує кожному про цінність рідної мови як носія культури, традицій та ідентичності.

А ще 21 лютого Всесвітній день екскурсовода. Це професійне свято гідів, які знайомлять туристів із культурною та історичною спадщиною різних країн. Свято започаткувала Всесвітня федерація асоціацій екскурсоводів (WFTGA) 1990 року. Його мета – привернути увагу до ролі екскурсоводів у популяризації культурної спадщини та розвитку туризму. Екскурсоводи – це не просто оповідачі історій, а професіонали, які роблять подорожі цікавими та пізнавальними. Всесвітній день екскурсовода – це чудова нагода подякувати людям, які відкривають нам красу та історію цього світу!