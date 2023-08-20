Яке завтра, 21 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 21 серпня, Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму. Віряни вшановують пам'ять єпископа Мирона Критського. До Нового року залишилося 132 дні.

21 серпня 2023 року — понеділок. 544-й день війни в Україні.

Яке завтра, 21 серпня, церковне свято

21 серпня в церковному календарі – день пам’яті єпископа Мирона Критського. Згідно з церковними переказами він буде дуже доброю людиною, з ім'ям якої пов'язано чимало дивовижних легенд. До єпископства Мирон був простим хліборобом. Якось він побачив, що до його комори дібралися злодії і складають в мішки все його майно. Він не став їм заважати, а ще й допоміг. Злодії присоромилися від такої доброти і повернулися до чесного життя. Саме ця подія і стала першим чудом Мирона Критського.

Що не можна робити в цей день

Не варто будувати плани на далеке майбутнє.

Заборонено мити в будинку підлогу, тому що разом з тим можна вимити добробут.

Не можна займатися домашніми клопотами.

Народні прикмети і традиції на 21 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода 21 серпня, таким буде січень;

вранці роса і сильний туман — погода вдень буде хорошою;

вранці паморозь — наступного року буде великий урожай;

в лісі вродило багато ягід — зима буде холодною;

на горобині листя вже червоне — чекайте на морозну зиму;

негода буде затяжною і протримається до самого Бабиного літа.

21 серпня в лісі вродило багато ягід — зима буде холодною / Фото: Pexels

В давнину вважалося, що цього дня гуляють дуже сильні вітри, які починаються з нічого. Саме тому дату часто називали "Вітрогоном". Селяни зазвичай йшли в ліс, щоб збирати ожину, яку пізніше використовували як протизастудний та жарознижуючий засіб. З листя ожини заварювали смачний цілющий чай. А ще цього дня було прийнято ворожити на мрію. Для цього виходили на перехрестя, думали про те, чого найбільше хочеться, якщо в обличчя дув сильний вітер, значить все здійсниться.

Погода на 21 серпня

Завтра, 21 серпня, в Києві ясна погода, але вдень небо затягнеться хмарами і знову очиститься ввечері, в другій половині дня очікується дрібний дощ. У Львові ясно, без опадів. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +23 вночі. У Львові +30 вдень та +20 вночі. У Харкові +31 вдень та +20 вночі. В Одесі +33 вдень та +25 вночі.

Пам’ятні дати 21 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 серпня:

1415 рік — португальці завойовують Сеуту;

1627 рік — у Києві випускають перший словник української мови "Лексикон словенороський" Памви Беринди;

1652 рік — син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружується з дочкою молдавського господаря Василя Лупула;

1653 рік — військо Георгія Штефана підходить до Сучави і намагається з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, починається облога Сучави;

1911 рік — з Лувру (Париж) викрадають картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" ("Джоконда"), яку знайшли лише через два роки в Королівстві Італія;

1914 рік — засновують футбольний клуб "Васко да Гама";

1914 рік — Ян Нагурський здійснює перший у світі політ в Арктику;

1919 рік — 2-й корпус УГА, очолюваний Арнольдом Вольфом, в ході наступу на Київ звільняє від червоних Житомир;

1932 рік — у Венеції відбувається перший міжнародний кінофестиваль;

1944 рік — у Вашингтоні відкривається міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об'єднаних Націй;

1968 рік — країни Варшавського Договору вводять війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення "Празької весни";

1996 рік — засновують відзнаку Президента України — орден "За мужність";

1996 рік — на Київській універсальній біржі відбуваються перші торги в гривні з ф'ючерсних контрактів;

2005 рік — Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінює свій титул на "Верховний Архієпископ Києво-Галицький" і переносить осідок до Києва;

2011 рік — у місті Олевськ на Житомирщині відкривають пам'ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки;

2013 рік — у громадянському конфлікті в Сирії війська підтриманого Росією сирійського диктатора Башара Асада застосовують хімічну зброю проти опозиції (по житлових кварталах передмістя Дамаска м. Гута завдають ракетного удару з використанням зарину, за різними даними гине від 350 до 1700 осіб).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 серпня

Які завтра іменини: Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.

Талісманом людини, народженої 21 серпня є діамант. Магічні здібності люди надавали цьому каменю задовго до того, як з'явився перший діамант за допомогою ограновування алмазу. Вірили, що цей камінь допомагає зміцнити силу любові, тому з нього виготовляли амулети.

В цей день народилися:

1888 рік — український поет, прозаїк, критик Володимир Ґадзінський;

1891 рік — український психолог Олександр Раєвський;

1892 рік — український громадсько-політичний діяч, інженер-хімік, член Української Центральної Ради Кость Туркало.

Який завтра день в Україні і світі

21 серпня День без косметики і макіяжу / Фото: Pexels

21 серпня в Україні і світі Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму. Дату вшанування затвердили 2007 року за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН. Вона покликана згадувати всіх людей, які пали жертвами тероризму, чиє життя було перерване або змінене терористами. Цього дня світова спільнота висловлює свої співчуття жертвам тероризму, їхнім сім'ям.

Також 21 серпня День без косметики і макіяжу. Все більше представниць прекрасної статті приєднується до святкування цього незвичайного дня. Вони заявляють, що прекрасні своєю природною красою, закликаючи інших жінок до святкування. Варто любити себе в будь-якому вигляді. На жаль сучасні жінки все частіше намагаються завжди виглядати на всі 100%. Багато хто відчуває себе невпевнено, коли на обличчі немає тонального крему, помади, туші.

А ще 21 серпня День поета. Свято було засноване за ініціативи Вільяма Сихгарта 1994 року. Він був британським філантропом, видавцем та підприємцем. Цього дня традиційно відбувається церемонія нагородження поетів. Вільям вирішив створити таке свято тому, що сьогодні в світі є багато хороший, але маловідомих поетів.