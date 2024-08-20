Яке завтра, 21 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

21 серпня 2024 року — середа. 910-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

21 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Тадея. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Його не слід плутати з Юдою Іскаріотським, який зрадив Ісуса. Тадей народився в Ізраїлі або Перській імперії і був обраний Христом одним із дванадцяти апостолів. Він згадується у всіх чотирьох Євангеліях та Діяннях апостолів. У Євангелії від Матвія та Марка він згадується як Тадей, а в Євангелії від Луки та Діяннях Апостолів - як Юда, син Якова. Тадей проповідував Євангеліє в різних регіонах, включаючи Юдею, Галілею, Самарію, Ідумею, Аравію, Сирію, Месопотамію, Персію та Вірменію. Він закінчив своє життя мученицькою смертю — його повісили на дереві, а потім стріляли у нього стрілами.

Що не можна робити 21 серпня

Не рекомендується даремно витрачати гроші.

Не можна сваритися і лихословити.

Не слід вирішувати конфлікти агресією.

Народні прикмети і традиції на 21 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці заморозки — до холодної і довгої зими;

гарна погода цього дня вказує, що ще кілька днів вона такою буде;

на горобині багато ягід — чекайте на дощову осінь;

багато павутини — до теплої погоди;

линяють кури — зима буде теплою;

північний вітер — чекайте на швидке похолодання.

21 серпня линяють кури — зима буде теплою / Фото: Unsplash

Цього дня починали прибирати льон на полях. Спочатку його стискали і розкладали на сонці, щоб з нього вийшла вся зайва волога. Згодом цю рослину використовували для виготовлення одягу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Павло, Марфа.

Талісманом людини, народженої 21 серпня є діамант. Огранений алмаз. Здавна вірили, що діамант допомагає своєму власнику постійно перебувати в тонусі.

Цього дня народилися:

1953 рік — український поет, есеїст, перекладач, лавреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь;

1983 рік — українська акторка театру і кіно, учасниця телевізійного шоу "Жіночий квартал" Ольга Жуковцова-Кияшко;

1999 рік — українська акторка кіно і театру Марія Смолякова.

Пам’ятні дати 21 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 серпня:

1415 рік — португальці завойовують Сеуту;

1627 рік — У Києві випускають перший словник української мови "Лексикон словенороський" Памви Беринди;

1652 рік — син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружується з дочкою молдавського господаря Василя Лупула;

1653 рік — військо Георгія Штефана підходить до Сучави і намагається з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, починається облога Сучави;

1911 рік — з Лувру (Париж) викрадають картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" ("Джоконда"), яку знаходять лише через два роки в Королівстві Італія;

1914 рік — засновують футбольний клуб "Васко да Гама";

1914 рік — Ян Нагурський здійснює перший у світі політ в Арктику;

1932 рік — у Венеції відбувається перший міжнародний кінофестиваль;

1944 рік — у Вашингтоні відкривається міжнародна конференція, яка готує пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об'єднаних Націй;

1968 рік — країни Варшавського Договору вводять війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення "Празької весни";

1991 рік — Верховна рада Латвії приймає конституційний закон про статус незалежної держави після антигорбачовського путчу (ДКНС);

1996 рік — засновують відзнаку Президента України — орден "За мужність";

1996 рік — на Київській універсальній біржі відбуваються перші торги в гривні з ф'ючерсних контрактів;

2005 рік — Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінює свій титул на "Верховний Архієпископ Києво-Галицький" і переносить осідок до Києва;

2011 рік — у місті Олевськ на Житомирщині відкривають пам'ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки;

2013 рік — у громадянському конфлікті в Сирії війська підтриманого Росією сирійського диктатора Башара Асада застосовують хімічну зброю проти опозиції, тоді по житлових кварталах передмістя Дамаска м. Гута вони завдають ракетного удару з використанням зарину, через що, за різними даними, гине від 350 до 1700 осіб.

Погода на 21 серпня

Завтра, 21 серпня, в Києві сонячно, без опадів. У Львові сонячна погода, опадів не очікується. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі похмуро, але опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +33 вдень та +22 вночі. У Львові +32 вдень та +20 вночі. У Харкові +35 вдень та +20 вночі. В Одесі +30 вдень та +24 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

21 серпня День піклування про себе в Мережі / Фото: Unsplash

21 серпня в Україні і світі Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. Він був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН 2017 року. Метою цього дня є вшанування пам’яті жертв тероризму та підтримка тих, хто постраждав від терористичних актів. Цей день нагадує про важливість підтримки жертв тероризму, забезпечення їхніх прав та надання їм необхідної допомоги для реабілітації та інтеграції в суспільство. ООН відіграє важливу роль у цьому процесі, сприяючи міжнародному співробітництву та підтримці жертв.

Також 21 серпня День піклування про себе в Мережі. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про ризики, з якими можуть стикатися користувачі в інтернеті, та про правила безпечного користування мережею. Основна мета цього дня — нагадати людям про важливість дбати про своє психічне та фізичне здоров’я під час користування інтернетом. Це включає в себе такі аспекти, як захист особистих даних, уникнення кібербулінгу, обмеження часу, проведеного в мережі, та підтримка здорового балансу між онлайн- та офлайн-життям.

А ще 21 серпня Всесвітній день Аватара. Це свято має кілька значень. По-перше, слово "аватар" походить з санскриту і означає "сходження" або "втілення" божества у фізичний світ, що є важливою концепцією в індуїзмі. По-друге, цей день також пов’язаний з прем’єрою першого трейлера фільму "Аватар" режисера Джеймса Кемерона, яка відбулася 21 серпня 2009 року. Фільм "Аватар" став культовим і досі залишається одним з найуспішніших фільмів в історії кінематографу.

21 серпня святкують День без косметики і макіяжу. Цей день присвячений пропаганді природної краси та підвищенню обізнаності про важливість прийняття себе такими, якими ми є. Основна мета цього дня - заохотити жінок і дівчат відмовитися від використання косметики хоча б на один день, щоб підкреслити свою природну красу та відчути себе комфортно без макіяжу. Це також нагадує про те, що краса не обмежується зовнішнім виглядом, а включає внутрішню гармонію та впевненість у собі.

Також 21 серпня День поета. Це свято присвячене вшануванню поетів та їхньої творчості. Воно нагадує про важливість поезії в культурі та суспільстві, а також про внесок поетів у розвиток літератури та мистецтва. Цей день є чудовою нагодою для того, щоб оцінити авторів і їхні вірші, а також згадати тих майстрів слова, які зробили значний внесок у світову літературу. У різних країнах проводяться літературні заходи, поетичні читання та інші події, присвячені цьому дню.

А ще 21 серпня День Стрибога. Стрибог — це бог вітру в східнослов’янській міфології, народжений з подиху Роду. Його ім’я походить від давнього кореня "стрег", що означає "старший" або "дядько по батькові". Стрибог вважався повелителем вітру, який міг викликати або припиняти бурі, урагани та інші природні явища, пов’язані з повітрям. Він разом зі своїм братом Перуном управляв громом та блискавкою. У "Слові о полку Ігоревім" вітри називаються "стрибожими внуками". У цей день слов’яни проводили спеціальні ритуали, щоб заслужити милість Стрибога. Вони жертвували вітрам лоскутки тканини, крупу, зерно, муку та хліб, розкидаючи їх по полю. Після обрядів люди збиралися за великим столом і святкували, вшановуючи свого небесного покровителя.