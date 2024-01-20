Яке завтра, 21 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

21 січня 2024 року — неділя. 697-й день війни в Україні.

Яке завтра, 21 січня, церковне свято

21 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Максима Сповідника. Він жив у VII столітті і отримав посаду радника імператора Іраклія. В той же час з'являється монофелітська єресь, за якою у Ісуса Христа була лише одна воля, а не дві. Тоді Максим залишив свою службу і постригся в монаха. Більшість свого часу присвячував боротьбі з єретиками. Він навіть відправився до Риму, щоб переконати папу Мартіна не приймати нове вчення. Однак імператори вирішили, що це нахабство і зіслали преподобного разом з папою в Херсонес. Максим там і помер.

Що не можна робити 21 січня

До світанку намагайтесь не виходити з дому на вулицю.

Краще не сваритися і не конфліктувати.

Заборонено давати і брати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції на 21 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вночі добре видно місяць — день буде ясний, а влітку чекайте на хороший урожай;

сонячна та малохмарна погода — морози ще затримаються;

птахи літають низько над землею до негоди;

погода ясна — весна прийде рано;

сухий і холодний день — чекайте на спекотний серпень;

місяць зійде в хмарах — жита буде багато;

погожий день до погожої весни.

21 січня птахи літають низько над землею до негоди / Фото: Pexels

В народному календарі день називали Максим Сповідник. Селяни за народними прикметами визначали долю майбутнього урожаю. А подружжя обов'язково виходили на двір, взявшись за руки. Потім підходили до дерев, струшували з них сніг і промовляли: "Що Бог з’єднав, то людині роз’єднати не під силу".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 січня

Які завтра іменини: Валеріан, Євген, Максим, Феодосій, Іван, Гнат, Оскар, Стефан та Лаврентій, Ганна, Анастасія, Іполіта, Агнія, Офелія, Клавдія.

Талісманом людини, народженої 21 січня є гіацинт. Перші згадки про цей камінь датуються ще IV століттям до нашої ери. Гіацинт здавна називали каменем нещасної любові. Тому його забороняли носити юним особам, щоб не зіпсувати собі долю.

В цей день народилися:

1881 рік — поет, автор слів пісні-гімну "Ой у лузі червона калина" Степан Чарнецький;

1915 рік — український льотчик Королівських військово-повітряних сил Великої Британії часів 2-ї світової війни Михайло Опаренко;

1992 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року, Герой України Олег Адамовський.

Пам’ятні дати 21 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 січня:

1506 рік — за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюють армію Ватикану — Швейцарську гвардію;

1542 рік — англійський парламент засуджує за державну зраду жінку Генріха VIII Катерину Говард;

1751 рік — Юхим Дараган стає київським полковником;

1790 рік — день створення гільйотини;

1793 рік — Людовик XVI, король Франції, гільйотований на Площі Революції;

1796 рік — Едвард Дженнер відкриває метод вакцинування від віспи;

1840 рік — француз Дюмон-Дюрвіль на вітрильнику "Астролябія" відкриває нову південну землю (Антарктиду), якій дає ім'я своєї дружини — Земля Аделі;

1846 рік — видруковують перший номер англійської газети "Лондон Дейлі Ньюз";

1899 рік — німецька компанія "Адам Опель", яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочинає виробництво автомобілів;

1900 рік — на англо-бурську війну відправляють перших канадських військовиків;

1911 рік — перше автомобільне ралі в Монте-Карло;

1919 рік — на конгресі угорських русинів у Хусті делегати Закарпаття ухвалюють возз'єднати Закарпатську Україну з Соборною Україною;

1919 рік — Dáil Éireann (революційний парламент Ірландії) приймає Ірландську декларацію незалежності;

1922 рік — у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому;

1934 рік — вводять в експлуатацію Харківський турбогенераторний завод;

1947 рік — після відставки Джеймса Бірнса новим держсекретарем США стає генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики "терпимості" до політики "стримування" комунізму;

1952 рік — італійські вчені оголошують, що Пізанська вежа повинна впасти 2151 року;

1954 рік — у Гротоні, штат Коннектикут, спускають на воду перший підводний човен з ядерним реактором "Наутілус";

1959 рік — утворюють Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини;

1964 рік — У Республіці Китай відбувається спроба державного перевороту;

1966 рік — соліст групи "The Beatles" Джордж Гаррісон одружується з фотомоделлю Патті Бойд;

1968 рік — відбувається одна з наймасштабніших битв у ході В'єтнамської війни між народною армією В'єтнаму та Корпусом морської піхоти США за військову базу Кхесань;

1976 рік — стартують планові рейси літаків "Конкорд" авіакомпанії British Airways за маршрутами Лондон – Бахрейн та Париж – Ріо-де-Жанейро;

1978 рік — Олекса Гірник вчиняє самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації;

1981 рік — у Північній Ірландії починається виробництво культового автомобіля DeLorean DMC-12;

1985 рік — святкують День обіймів;

1989 рік — 120-літня американка Августа Бунж стає прапрапрабабусею;

1990 рік — близько трьох мільйонів українців беруться за руки, з'єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ у переддень Злуки;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Монголією;

2001 рік — Пол МакКартні стає першим музикантом, сукупна вартість майна якого перевищила один мільярд доларів.

Погода на 21 січня

Завтра, 21 січня, в Києві хмарно, вдень можливий невеликий мокрий сніг. У Львові хмарно з проясненнями, у другій половині дня можливий дрібний сніг. У Харкові хмарно, невеликий сніг. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві -3 вдень та -9 вночі. У Львові -2 вдень та -6 вночі. У Харкові -3 вдень та -6 вночі. В Одесі +1 вдень та -2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

21 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день обіймів / Фото: Pexels

21 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день обіймів. Позитивне свято, яке означає, що цього дня всі люди можуть обіймати один одного, щоб принести теплі емоції. Воно було започатковане 1986 року в штаті Мічиган, США. А незвичайна ідея була підкинута пастором однієї з церков — Кевіном Заборні. Він стверджував, що американці дуже часто поводять себе надто стримано і не показують почуттів. Свято спочатку було започатковане у вузькому колі, але дуже швидко розповсюдилося.

Також 21 січня Міжнародний день дитячого свята. Цього дня діти повинні відкласти ґаджети і вийти на вулицю, щоб погратися зі своїми однолітками. Через сучасні технології малюки легко втрачають відчуття часу, забуваючи, що розваги з друзями є важливою частиною дитинства. Свято заснувала Ілона Вілума, яка була мамою і генеральною директоркою GIGI Blocks.

А ще 21 січня Всесвітній день снігу. Хоча зима це похмура пора року, коли дні короткі, а ночі довгі, багато людей чекають на неї з нетерпінням, оскільки вона дарує нам сніг. Пухнастий іній, вишукані сніжинки і замети — сніг може бути різним, але він завжди викликає відчуття чистоти, захоплення та захвату, створюючи на вулиці казкову атмосферу. Свято було створене 2012 року за ініціативи Міжнародної федерації лижного спорту. Головна його мета полягає у залученні дітей та молоді до активного відпочинку взимку.

21 січня святкують Всесвітній день релігії. На планеті Земля живуть різні народи, які мають свої світогляд і віросповідання. Найбільш поширеними релігіями за кількістю послідовників в світі є християнство, іслам і юдаїзм. Створили день релігії представники бахаїзму. Це іранське вчення, яке базується на єдності Бога і народів. Ця релігія прославляє Христа, Крішну, Магомета, Заратусту і інших відомих історичних та міфічних осіб.

Також 21 січня Міжнародний день тренувальних штанів. Вперше воно пройшло 2009 року. Такий зручний елемент гардеробу був створений компанією Le Coq Sportif. Вона першою почала виготовляти спеціальний одяг для спортсменів. Сталося це 1882 року. Тренувальні штани розробили у 1920-х роках і попередньо вони створювалися лише для спортсменів. Це були звичайні в'язані штани із джерсі сірого кольору. Вони легко тягнулися і не обмежували рухи. Спортивні штани змогли завоювати світ своєю зручністю. Тому їх почали носити не лише під час тренувань чи змагань.