Яке завтра, 21 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

21 січня 2025 року — вівторок. 1063-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

21 січня в церковному календарі – день пам’яті святого ісповідника Максима. Він народився у Константинополі і здобув блискучу освіту, служив секретарем імператора Іраклія. Пізніше став ченцем і присвятив своє життя захисту православної віри, особливо у боротьбі з єрессю монофелітства. Максим Ісповідник був відомий своєю глибокою теологічною думкою і численними працями. Він боровся за визнання двох волей Христа – божественної і людської, що було важливим аспектом християнської догматики. Максим страждав від переслідувань за свої погляди і був засланий, де й помер мученицькою смертю. Пізніше він був канонізований і визнаний одним із найбільших святих і теологів у християнстві.

Що не можна робити 21 січня

Не слід сваритися, лихословити, конфліктувати.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Забороняється виходити з дому до світанку.

Народні прикмети і традиції на 21 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: місяць зійшов в хмарах — буде багато жита;

мало хмар і сонячна погода — до сильних морозів;

погожий день — така ж буде і весна;

птахи літають низько — до негоди.

21 січня птахи літають низько до негоди / Фото: Unsplash

За народними повір'ями, селяни цього дня намагалися визначити, яким буде майбутній урожай. Подружні пари проводили особливий ритуал зі снігом, щоб зміцнити стосунки. Вони бралися за руки, підходили до дерева у дворі, струшували сніг і примовляли "Що Бог з’єднав, то людині роз’єднати не під силу".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 січня

Які завтра іменини: Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Ганна.

Талісманом людини, народженої 21 січня, є гіацинт. Камінь вважається сильним оберегом від нещасть та лиха. Гіацинт також захищає від різних хвороб.

Цього дня народилися:

1881 рік — поет, автор слів пісні-гімну "Ой у лузі червона калина" Степан Чарнецький;

1969 рік — український футболіст і тренер Андрій Анненков;

1992 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року, Герой України Олег Адамовський.

Пам’ятні дати 21 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 січня:

1506 рік — за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюють армію Ватикану — Швейцарську гвардію;

1542 рік — англійський парламент засуджує за державну зраду жінку Генріха VIII Катерину Говард;

1790 рік — створюють гільйотину;

1793 рік — Людовик XVI, король Франції, гільйотинований на Площі Революції;

1796 рік — Едвард Дженнер відкриває метод вакцинування від віспи;

1846 рік — друкують перший номер англійської газети "Лондон Дейлі Ньюз";

1899 рік — німецька компанія "Адам Опель", яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочинає виробництво автомобілів;

1900 рік — на англо-бурську війну відправляють перших канадських військовиків;

1911 рік — перше автомобільне ралі в Монте-Карло;

1919 рік — на конгресі угорських русинів у Хусті делегати Закарпаття ухвалюють рішення возз'єднати Закарпатську Україну із Соборною Україною;

1922 рік — у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому;

1934 рік — вводять в експлуатацію Харківський турбогенераторний завод;

1947 рік — після відставки Джеймса Бірнса новим держсекретарем США стає генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики "терпимості" до політики "стримування" комунізму;

1952 рік — італійські вчені оголошують, що Пізанська вежа повинна впасти 2151 року;

1959 рік — утворюють Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених у Європейській конвенції з прав людини;

1964 рік — у Республіці Китай відбувається спроба державного перевороту;

1968 рік — відбувається одна з наймасштабніших битв у ході В'єтнамської війни між народною армією В'єтнаму та Корпусом морської піхоти США за військову базу Кхесань;

1978 рік — Олекса Гірник вчиняє самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації;

1989 рік — 120-літня американка Августа Бунж стає прапрапрабабусею (найбільша кількість живучих одночасно поколінь в одній родині);

1990 рік — близько трьох мільйонів українців беруться за руки, з'єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ у переддень Злуки;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Монголією;

2001 рік — Пол Маккартні стає першим музикантом, сукупна вартість майна якого перевищила один мільярд доларів.

Погода на 21 січня

Завтра, 21 січня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та 0 вночі. У Львові — +4 вдень та 0 вночі. У Харкові — +1 вдень та -1 вночі. В Одесі — +4 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

21 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день обіймів / Фото: Unsplash

21 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день обіймів. Це свято було започатковане 1986 року американцями, Кевіном Заборні та Беном Ноббі, з метою популяризації обіймів як способу висловлювання підтримки, любові та тепла. Вони вирішили створити день, коли люди зможуть обіймати один одного без будь-яких заборон або упереджень. День обіймів не має особливих офіційних вимог або святкувань, але люди по всьому світу використовують цей день, щоб обмінятися обіймами, дарувати позитивні емоції та знімати стрес. Вважається, що обійми покращують настрій, знижують рівень тривоги та навіть можуть підвищити рівень окситоцину, гормону, який допомагає зменшити стрес і сприяє створенню емоційної зв'язки між людьми. Міжнародний день обіймів не обмежується певною культурою чи віковою групою, і це свято підтримується людьми різних національностей, релігій і соціальних класів.

Також 21 січня Міжнародний день дитячого свята. Цей день має на меті звернути увагу на важливість забезпечення дітей необхідними умовами для розвитку, освіти, здоров'я та благополуччя. Міжнародний день дитячого свята в багатьох країнах супроводжується різноманітними заходами для дітей: святковими концертом, іграми, конкурсами, спортивними змаганнями та іншими розважальними програмами.

А ще 21 січня Міжнародний день тренувальних штанів. Це неформальне свято, яке святкують люди по всьому світу, щоб продемонструвати свою любов до комфорту і розслабленого стилю. Тренувальні штани стали популярними завдяки своїй зручності та практичності, а це свято є приводом для того, щоб одягнути їх і насолоджуватися відчуттям затишку. Міжнародний день тренувальних штанів не має офіційної історії чи глибокого культурного значення, але він став популярним через феномен, коли люди шукають можливість відпочити від повсякденних зобов'язань та одягнути зручний, вільний одяг. Свято отримало популярність серед людей, які цінують комфортний одяг для дому, спорту або просто для розслаблення. Це також чудова нагода для людей поділитися враженнями про свої улюблені пари тренувальних штанів або відзначити день без строгого дрескоду, наприклад, вдома або на роботі, якщо умови дозволяють. Це неофіційне свято, яке підкреслює важливість комфорту і дає можливість розслабитися в стилі тренувальних штанів.