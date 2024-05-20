Яке завтра, 21 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 21 травня, Міжнародний день чаю. Віряни вшановують пам'ять святої цариці Олени. До Нового року залишилося 224 дні.
21 травня 2024 року — вівторок. 818-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
21 травня в церковному календарі — день пам’яті святої цариці Олени. Свята Олена була матір’ю римського імператора Костянтина Великого і відома своїми заслугами перед церквою. Вона здійснила розкопки в Єрусалимі, під час яких було віднайдено Животворний Хрест Господній та інші реліквії Страстей Христових. Її син, Костянтин Великий, був першим імператором Римської імперії, який прийняв християнство, і вважається, що Олена мала значний вплив на його релігійні погляди.
Що не можна робити 21 травня
- Не можна бажати іншим зла, створювати конфліктні ситуації.
- Заборонено займатися важкою фізичною працею.
- Не рекомендовано їсти масну їжу.
Народні прикмети і традиції на 21 травня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: яка погода цього дня — така буде й восени;
- мерехтять зорі — бути дощам;
- вночі і вдень тепло — чекайте на затяжну негоду;
- кує зозуля — протягом всього першого літнього місяця буде тепло.
У народі цей день називався Оленин, Олена – Довгі льони, Олена Лляниця, або Олена Льоносійка. За традицією, у цей час завершувалося висівання хліба, і люди починали сіяти льон, коноплі, пізню пшеницю, овес.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 травня
Які завтра іменини: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.
Талісманом людини, народженої 21 травня, є смарагд. Дорогоцінний камінь, який з давніх часів вважається символом відродження, надії та весни. Здавна вірили, що смарагд підсилює інтуїцію та мудрість, допомагає в освоєнні нових знань.
Цього дня народилися:
- 1929 рік — український скульптор Еммануїл Мисько;
- 1952 рік — українська поетеса, перекладачка, прозаїк Леся Степовичка;
- 1969 рік — український журналіст і громадський діяч Георгій Гонгадзе.
Пам’ятні дати 21 травня
Календар важливих подій в Україні та світі за 21 травня:
- 1502 рік — іспанський мореплавець Жуан да Нова, що перебував на службі у португальців, відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці;
- 1503 рік — Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови;
- 1809 рік — під Асперном поблизу Відня Наполеон зазнав першої у своєму житті поразки на полі битви від австрійського ерцгерцога Карла;
- 1831 рік — у Харкові побачив світ перший в Україні альманах — "Український альманах";
- 1840 рік — Нова Зеландія проголошена британською колонією;
- 1892 рік — у Мілані здійснено постановку опери "Паяци" Руджеро Леонкавалло;
- 1904 рік — у Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА);
- 1916 рік — у Великій Британії вперше в світовій практиці введено "літній" час;
- 1918 рік — у Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз;
- 1918 рік — створено Всеукраїнську раду профспілок;
- 1928 рік — Волт Дисней отримав патент на монопольне використання образа Міккі Мауса;
- 1991 рік — відставка президента Ефіопії Менгісту Хайле Маріама і його втеча з країни;
- 1992 рік — Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень;
- 2000 рік — на референдумі у Швейцарії більшість мешканців проголосували за розширення відносин з Євросоюзом;
- 2006 рік — на референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії.
Погода на 21 травня
Завтра, 21 травня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмарно, сильний дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно, вдень можливий дощ.
Температура повітря в Києві — +21 вдень та +14 вночі. У Львові — +19 вдень та +12 вночі. У Харкові — +21 вдень та +14 вночі. В Одесі — +20 вдень та +16 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
21 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день чаю. Цей день був заснований з ініціативи Організації Об’єднаних Націй 19 грудня 2019 року. Метою цього свята є привернення уваги до проблем продажу чаю, положення працівників чайних виробництв, складнощів, що виникають у малих виробників у боротьбі з великими корпораціями, а також популяризація чаю як напою.
Також 21 травня Всесвітній день медитації. Це неофіційне, але актуальне свято в наш час, коли темп життя стає все швидшим. Метою цього дня є залучення людства до медитативної практики, самопізнання, наголошення на необхідності очищення розуму та знаходження часу для себе.
А ще 21 травня Міжнародний день космосу. Цей день є визнанням величі космосу та людського прагнення до його дослідження. Ідея свята належить американському астронавту Енді Томасу, і унікальність цього свята полягає в тому, що про його заснування було оголошено не на Землі, а в космічному просторі.
21 травня Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2002 року і вперше проводився 2003 року. Основна мета цього свята — дати людям можливість усвідомити глибину та різноманітність національної культури, не тільки своєї країни, але й інших народів світу.