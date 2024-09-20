Яке завтра, 21 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 21 вересня, Міжнародний день миру. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Кондрата. До Нового року залишився 101 день.

21 вересня 2024 року — субота. 941-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

21 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Кондрата. Він був одним із 70 апостолів, які проповідували Слово Боже після воскресіння Ісуса Христа. Він проповідував у Афінах та Магнезії (східний півострів Фессалії) і був єпископом Афінським. Завдяки його проповідям багато язичників навернулися до християнства, що викликало ненависть серед тих, хто залишався вірним язичницьким віруванням.

Що не можна робити 21 вересня

Не можна плести інтриги, скандалити, сваритися.

Не слід брати чи давати будь-які речі в борг.

Забороняється лінуватися.

Народні прикмети і традиції на 21 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: рано опало листя з дерев — зима прийде рано;

світанок червоного кольору — чекайте на дощову чи вітряну погоду;

ясна погода — до теплої осені;

шишок на ялині багато — наступного року буде багато ягід і горіхів;

на деревах багато павутини — до теплої погоди.

21 вересня на деревах багато павутини — до теплої погоди / Фото: Unsplash

Зазвичай цього дня селяни багато працювали, йшли удобрювати землю на городі чи полі. А ще займалися молотьбою зерна з нового урожаю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Петро.

Талісманом людини, народженої 21 вересня, є хризопраз. Різновид халцедону, який відрізняється соковитим зеленим кольором. Здавна вірили, що хризопраз надихає на творчість та розкриває природні таланти людини.

Цього дня народилися:

1866 рік — англійський письменник Герберт Веллс;

1885 рік — український композитор, піаніст Томас де Гартман;

1965 рік — український біатлоніст, учасник Олімпійських ігор Валентин Джима.

Пам’ятні дати 21 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 вересня:

1922 рік — американський президент Воррен Гардінг підтримує ідею створення єврейської держави в Палестині;

1933 рік — у Лейпцизі починається судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу;

1940 рік — у Лондоні приймають рішення використовувати метро як бомбосховище;

1940 рік — відкривають Львівський театр опери і балету;

1991 рік — на референдумі 99 % виборців голосують за незалежність Вірменії;

1998 рік — на американському телебаченні показують запис допиту президента США Білла Клінтона в справі Моніки Левінскі;

2000 рік — американська співачка Барбра Стрейзанд оголошує про те, що вона залишає сцену;

2019 рік — стартує український фестиваль "Comic Con Ukraine 2019" у Києві;

2022 рік — президент Росії Володимир Путін після невдалої спроби захопити Україну оголошує мобілізацію.

Погода на 21 вересня

Завтра, 21 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +24 вдень та +15 вночі. У Львові — +22 вдень та +10 вночі. У Харкові — +24 вдень та +13 вночі. В Одесі — +24 вдень та +16 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

21 вересня Міжнародний день миру і День миру в Україні / Фото: Unsplash

21 вересня в Україні святкують День фармацевтичного працівника. Щорічно припадає на третю суботу вересня. Це професійне свято було встановлено указом Президента України 1999 року на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я. Цей день визнає значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров’я населення. В Україні працює понад 350 000 фармацевтів, провізорів та інших представників цієї галузі. Вони забезпечують населення необхідними ліками та допомагають підтримувати здоров’я людей.

Також 21 вересня День винахідника і раціоналізатора України. Також припадає на третю суботу вересня. Це професійне свято було встановлено указом президента України 1994 року. Свято визнає важливий внесок винахідників, раціоналізаторів, інженерно-технічних та наукових працівників у розвиток інноваційного потенціалу країни. Цього дня проводяться різноманітні заходи, включаючи виставки, конференції та нагородження найкращих винахідників і раціоналізаторів.

А ще 21 вересня Міжнародний день миру і День миру в Україні. Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 1981 року з метою підсилення ідеї миру серед усіх країн та народів. Спочатку цей день святкували третього вівторка вересня, але від 2002 року його перенесли на 21 вересня. Міжнародний день миру є символом надії та співчуття для мільйонів людей у всьому світі, які прагнуть завершення воєнних конфліктів та створення світу без війн. Цього дня ООН закликає до глобального припинення вогню та відмови від насильства.

21 вересня святкують Всесвітній день прибирання. Це глобальний рух, який мобілізує мільйони волонтерів у понад 190 країнах для очищення своїх місцевих громад від сміття та відходів. Цей день був започаткований 2018 року, і від того часу став важливою подією для підвищення обізнаності про проблему забруднення навколишнього середовища та необхідність відповідального поводження з відходами. Основна мета заходу – об’єднати людей для спільної роботи над збереженням чистоти нашої планети.

Також 21 вересня День свободи програмного забезпечення. Припадає на третю суботу вересня. Цей день був започаткований 2004 року з метою підвищення обізнаності про вільне та відкрите програмне забезпечення (Free/Open Source Software, FOSS) та його переваги.

А ще 21 вересня День хірурга в Україні. Це професійне свято було встановлено для визнання важливої ролі хірургів у збереженні здоров’я та життя людей. Хірургія є однією з найскладніших і найвідповідальніших медичних спеціальностей. Хірурги щодня рятують життя, виконуючи складні операції та приймаючи важливі рішення під час критичних ситуацій. Цього дня в Україні проводяться різноманітні заходи, включаючи урочисті збори, конференції та нагородження найкращих хірургів.

21 вересня Всесвітній день донора кісткового мозку. Припадає щорічно на третю суботу вересня. Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість донорства кісткового мозку та гемопоетичних стовбурових клітин, які можуть врятувати життя людям з важкими захворюваннями крові.

Також 21 вересня святкують Всесвітній день соку. Це свято було започатковане Міжнародною асоціацією фруктових соків (IFU) 2010 року з метою популяризації корисних властивостей соків та здорового способу життя.

А ще 21 вересня День європейського співробітництва. Це свято було започатковане для підкреслення важливості співпраці між європейськими країнами та регіонами. До святкування приєднуються близько 30 країн, і його підтримують такі організації, як Європарламент, Єврокомісія та Європейський комітет регіонів.

21 вересня День нульових викидів. Це свято було започатковане 2008 року з метою привернення уваги до проблеми забруднення атмосфери та необхідності зменшення викидів шкідливих речовин.

Також 21 вересня День мінігольфу. Це свято було започатковане для популяризації мінігольфу, який є спрощеною версією традиційного гольфу. Мінігольф виник у XIX столітті в Шотландії, де його створили для того, щоб жінки могли грати в гольф, не порушуючи соціальних норм того часу.

А ще 21 вересня Всесвітній день подяки. Це свято було започатковане 1965 року на Гавайях під час міжнародних зборів, де вирішили виокремити один день у році для офіційного вираження подяки та поваги до всіх прекрасних речей у світі.

21 вересня святкують Міжнародний фестиваль бананів. Це свято присвячене одному з найпопулярніших фруктів у світі – банану. Фестиваль має на меті популяризацію бананів та їх корисних властивостей, а також підвищення обізнаності про їхнє значення в харчуванні та культурі.

Також 21 вересня Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера. Це свято було започатковане 1994 року з ініціативи Міжнародної організації з боротьби з хворобою Альцгеймера (Alzheimer’s Disease International) для підвищення обізнаності про це захворювання та підтримки пацієнтів і їхніх родин.

А ще 21 вересня Міжнародний день прибирання прибережних територій. Припадає на третю суботу вересня. Цей день є важливою глобальною подією, спрямованою на збереження та захист наших океанів, хвиль і пляжів. Мільйони волонтерів по всьому світу збираються разом, щоб прибрати сміття з пляжів і водних шляхів, зменшити забруднення морського середовища та захистити морське життя.

21 вересня святкують Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями. Це свято було започатковане 2004 року під час зустрічі громадської мережі, яка активно виступала проти промислових плантацій дерев у Бразилії.