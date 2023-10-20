Яке завтра, 21 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 21 жовтня, День працівників целюлозно-паперової промисловості в Україні. Віряни вшановують пам'ять Іларіона Великого. До Нового року залишився 71 день.

21 жовтня 2023 року — субота. 605-й день війни в Україні.

Яке завтра, 21 жовтня, церковне свято

21 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Іларіона Великого. Він довгий час вивчав науки в Олександрії, де і прийняв християнство. Коли повернувся до батьківщини і пішов до самітників поблизу Гази. Там він заснував кілька монастирів, а ще став проповідником чернецтва. Наприкінці життя вирушив у подорож, відвідав Єгипет, щоб поклонитися на могилі Антонія Великого. Помер на острові Кіпр, при чому сам передбачив свою смерть.

Що не можна робити цього дня

Не варто вирушати в подорож, бо можна зіткнутися з неприємностями.

Заборонено говорити про людей погані речі.

Не підіймайте нічого з підлоги — знайдена річ не принесе щастя.

Народні прикмети і традиції на 21 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніг цього дня падає і не тане — навесні буде багато пролісків;

випало багато снігу — наступного року буде великий урожай хліба;

ясний день — чекайте на швидке похолодання;

з труби дим піднімається прямо — погода налагодиться;

сонце має червоний колір — погода буде морозною і сонячною;

тепле повітря — до відлиги.

21 жовтня ясний день — чекайте на швидке похолодання / Фото: Pexels

В народі цей день називали Іларіоновим. Селяни вже чекали на заморозки та сильні похолодання. А ще намагалися спрогнозувати за погодою, яка буде зима. Міг випасти вже перший досить густий сніг, тому не рекомендували цього дня їхати в далеку дорогу.

Погода на 21 жовтня

Завтра, 21 жовтня, в Києві хмарно, опадів не очікується. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарна погода, опадів не передбачається. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +11 вдень та +6 вночі. У Львові — +19 вдень та +6 вночі. У Харкові — +10 вдень та +6 вночі. В Одесі — +19 вдень та +17 вночі.

Пам’ятні дати 21 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 21 жовтня:

1056 рік — диякон Григорій виводить першу літеру;

1520 рік — Фернан Магеллан відкриває і проходить протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названу згодом його іменем;

1596 рік — укладають Берестейську унію, відповідно до якої єпископи православної церкви на територіях Речі Посполитої визнають над собою владу Папи Римського;

1805 рік — Трафальгарський бій, у якому британський флот під командуванням адмірала Нельсона громить франко-іспанський флот;

1879 рік — американський винахідник Томас Едісон випробує свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою;

1897 рік — у Миколаєві починає працювати Чорноморський суднобудівний завод;

1921 рік — Василь (Липківський) висвячується на митрополита УАПЦ;

1944 рік — у "Бермудському трикутнику" загадково зникає екіпаж кубинського судна "Рубікон";

1950 рік — набирають чинності Женевські конвенції про захист жертв війни;

1966 рік — у Вельсі відбувається Аберфанська катастрофа — трагічний зсув вугільного терикону на прилегле село;

1991 рік — здійснено перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі;

1993 рік — на Всеукраїнському Православному Соборі Володимира Романюка обирають Патріархом Київським і всієї Русі-України;

1995 рік — Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обирає патріархом Київським і всієї Русі-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 жовтня

Які завтра іменини: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 21 жовтня, є чароїт. Камінь ніжно-бузкового або густо-фіолетового кольору. Здавна вірили, що чароїт допомагає справитися з головним болем.

Цього дня народилися:

1672 рік — гетьман України у вигнанні в 1710—1742 роках Пилип Орлик;

1938 рік — українсько-американський композитор, диригент, музичний діяч Вірко Балей;

1975 рік — український хокеїст Андрій Срюбко.

Який завтра день в Україні і світі

21 жовтня Всесвітній день співу / Фото: Pexels

21 жовтня в Україні святкують День працівників целюлозно-паперової промисловості. Свято було створене наказом президента України 2008 року. Щороку припадає на третю суботу жовтня. Саме папір є найпоширенішим матеріалом в світі. Але його процес виготовлення досить складний і довгий. Україна почала виробляти власний папір з ганчір'я ще у XIII столітті у місті Галич.

Також 21 жовтня Міжнародний день археології. Щорічно припадає на третю суботу жовтня. Цього дня Археологічний інститут Америки співпрацює з археологічними організаціями по всьому світу, щоб представити різноманітні заходи та програми. Головна їхня мета полягає в тому, щоб надати учасникам можливість відкрити для себе минуле.

А ще 21 жовтня Всесвітній день співу. Також припадає на третю суботу жовтня. Свято заснував музикант Скотт Джонсон із Колорадо (США), а перше святкування провели 2012 року. Згідно з дослідженнями, спів створює між людьми особливий зв'язок, а спільний спів ще й синхронізує серцебиття і швидко формує соціальні відносини.

2 жовтня Всесвітній день йододефіциту. В організмі здорової людини є приблизно 25 – 35 мг йоду, більша його частина перебуває в щитоподібній залозі, яка є головним регулятором обміну речовин. Коли йоду в організмі недостатньо, щитоподібна залоза починає виробляти менше гормонів і такий стан називають йододефіцитом.