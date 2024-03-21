Яке завтра, 22 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 22 березня, Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води). Віряни вшановують пам'ять священномученика Василя. До Нового року залишилося 284 дні.

22 березня 2024 року — п’ятниця. 758-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

22 березня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Василя. Він жив у IV столітті. У той час імператором був Юліан Відступник, який повернув язичництво. За віру неодноразово піддавався тортурам та був у вигнанні. Під час катувань Василю щодня відрізали шматок шкіри. Але він не відмовився від Христа, за що його проштрикнули залізним прутом.

Що не можна робити 22 березня

Не можна виносити сміття з двору, накличете на себе біду.

Краще відмовитися від прання, тому що у мокрі речі може залізти усіляка нечисть.

Заборонено лаятися, лихословити, сваритися.

Народні прикмети і традиції на 22 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: навколо сонця червоні кола — рік буде врожайним;

в небі сині хмари — до теплої, але дощової погоди;

з північного боку почав відтаювати мурашник — літо буде довгим та спекотним.

22 березня з північного боку почав відтаювати мурашник — літо буде довгим та спекотним / Фото: Pexels

В давнину цього дня жінки пекли з пшениці круглі хлібці, які символізували Сонце. З ними починали будь-яку трапезу, щоб небесне світило подарувало щасливий та врожайний рік.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 березня

Які завтра іменини: Василь, Дарина, Ісаакій, Таїсія.

Талісманом людини, народженої 22 березня, є рубін. Елегантний та вишуканий дорогоцінний камінь. Здавна рубін вважався "королем" серед самоцвітів. Вірили, що він притягує любов та талан.

Цього дня народилися:

1938 рік — український письменник Савченко Віктор Васильович;

1953 рік — український політик Матвієнко Анатолій Сергійович;

1966 рік — український учений, історик, археолог, учасник місії "Чорний тюльпан", краєзнавець, викладач, музикант, учасник російсько-української війни (загинув 2023 року) Юрій Коваленко.

Пам’ятні дати 22 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 березня:

1312 рік — під тиском Філіпа IV Вродливого на В'єннському соборі Папа Римський Климент V розпускає чернечо-лицарський орден тамплієрів;

1841 рік — у США отримали патент на виробництво крохмалю;

1848 рік — Венеція оголошує про відновлення своєї незалежності від Австрійської імперії;

1876 рік — ухвалюють конституцію Іспанії;

1882 рік — конгрес США забороняє багатоженство;

1888 рік — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворюють найстарішу у світі Англійську футбольну лігу;

1894 рік — проводять першу хокейну гру за Кубок Стенлі;

1895 рік — у Парижі Огюст і Луї Люм'єр проводять демонстрацію кінофільму для спеціально запрошеної публіки;

1904 рік — у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі публікують кольорову фотографію;

1907 рік — у Лондоні з'являються перші таксі з лічильниками;

1922 рік — Польща відбирає Віленський край у Литви;

1933 рік — біля Мюнхена починає діяти концтабір Дахау, призначений для утримання політичних в'язнів;

1935 рік — в етер виходить перша німецька телевізійна служба Deutscher Fernseh-Rundfunk;

1939 рік — Литва вимушено передаж Німеччині Клайпеду (Мемель);

1941 рік — Чорнобиль (Київська область) отримує статус міста;

1945 рік — Єгипет, Ірак, Сирія, Трансйорданія та Ліван засновують в Каїрі Лігу арабських держав;

1957 рік — Американська асоціація лікарів заявляє, що сигаретний дим викликає рак;

1989 рік — під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" встановлюють 109 світових рекордів;

1993 рік — "Intel" представляє свій перший оригінальний процесор Pentium;

1999 рік — перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch;

2006 рік — Папа Римський припиняє використовувати титул "Патріарх Заходу", що вживався від 450 року.

Погода на 22 березня

Завтра, 22 березня, в Києві хмарно, цілий день йтиме дощ з мокрим снігом. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмуро, цілий день дощитиме. В Одесі похмуро, в другій половині дня очікується дощ.

Температура повітря в Києві — +6 вдень та +3 вночі. У Львові — +10 вдень та +4 вночі. У Харкові — +12 вдень та +4 вночі. В Одесі — +9 вдень та +7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 березня Міжнародний день тюленя / Фото: Pexels

22 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води). Свято було засноване за ініціативи ООН, щоб об'єднати міжнародні зусилля у боротьбі з водною кризою, спонукати населення різних країн світу використовувати воду більш ефективно. День заснували під час Конференції ООН з довкілля та розвитку, яка відбувалася 1992 року в Ріо-де-Жанейро.

Також 22 березня Міжнародний день тюленя. Свято було створене для привернення уваги до важливості тюленів і їхньої ролі в підтриманні балансу морської екосистеми. Вперше його відсвяткували ще 1982 року.

А ще 22 березня святкують День таксиста. Професійне свято. Дату обрали на честь початку роботи у Лондоні кебів — це були екіпажі для перевезення пасажирів із лічильником. Сталося це 1907 року.