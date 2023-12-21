Яке завтра, 22 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 грудня 2023 року — п’ятниця. 667-й день війни в Україні.

Яке завтра, 22 грудня, церковне свято

22 грудня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Анастасії. Дівчина народилася у Римі. Таємно отримала християнську освіту від святого Хрисогона, адже її мати сповідувала християнство. Від дитинства Анастасія шанувала Бога, вела благочестиве життя. Коли її мати померла, батько, який був язичником, вирішив віддати доньку заміж. Однак Анастасія вже давно обрала дівоцтво, а тому розповіла нареченому про страшну хворобу, яка допомагала її підтримувати чистоту.

До християн в ті часи ставилися погано, їх ув'язнювали, катували, вбивали. А тому Анастасія ходила таємно до в'язниці, провідувала там мучеників, втішала їх молитвою і допомагала. Коли її чоловік помер, то весь спадок перейшов до дівчини і вона передала його на благодійсність. А після цього вирушила в мандри, щоб там допомагати іншим.

Що не можна робити 22 грудня

Не можна ображати тварин — інакше виникнуть негаразди зі здоров'ям.

Вагітним жінкам заборонялося шити.

Не можна ходити босоніж кімнатою — накличите біду на родича.

Народні прикмети і традиції на 22 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода, таким буде жовтень;

на даху будинку дуже багато бурульок — до врожайного року;

на річці мало води — отже, рік буде несприятливим для рибальства;

хмари пливуть проти вітру — чекайте на снігопади найближчими днями.

22 грудня на даху будинку дуже багато бурульок — до врожайного року / Фото: Pexels

Незаміжні жінки та дівчата на виданні цього дня починали вишивати рушники для приданого. Вважалося, що вони стануть справжніми оберегами молодої сім'ї, допоможуть швидше народити дитину, збережуть здоров'я матері.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 грудня

Які завтра іменини: Дмитро, Іраклій, Федір, Анастасія.

Талісманом людини, народженої 22 грудня, є альмандин. Він був відомим ще з давніх часів. Про альмандин взагалі ходили легенди. Розповідали, що Ной використовував цей камінь, щоб освітити ковчег всередині.

Цього дня народилися:

1833 рік — українська письменниця Марко Вовчок (Марія Вілінська);

1879 рік — українська драматична акторка Ганна Юрчакова;

1899 рік — український історик доби Розстріляного відродження, архівіст, письменник Микола Горбань.

Пам’ятні дати 22 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 грудня:

69 рік — після тривалої громадянської війни на чолі Римської імперії стає Тіт Флавій Веспасіан, засновник династії Флавіїв;

1216 рік — папа Римський Гонорій III затверджує орден мандрівних проповідників (домініканців), заснований іспанським ченцем Домініком 1215 року;

1845 рік — у Філадельфії (США) вперше демонструють роботу першого синтезатора голосу, створеного німецьким винахідником Йозефом Фабером;

1882 рік — помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумує ялинкову електрогірлянду і прикрашає нею ялинку в себе вдома на Різдво;

1894 рік — військовий суд в Парижі оголошує вирок у сумнозвісній "справі Дрейфуса";

1895 рік — німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінює руку своєї дружини "Х-променями", отримавши один із перших у світі рентґенівський знімок (найперший за три роки до нього отримує український фізик Іван Пулюй);

1917 рік — очільник уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписує розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ;

1917 рік — Мала Рада Української Народної Республіки ухвалює закони про Головну скарбницю та Державний банк України;

1917 рік — у Харкові відбувається заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади і скликано III екстрений з'їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки;

1917 рік — конгрес США вводить у країні "сухий закон";

1918 рік — у Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видає наказ про заборону антидержавної агітації;

1938 рік — біля берегів Південної Африки була спіймана перша латимерія (найдавнішу зі сучасних риб);

1941 рік — британський прем'єр-міністр Вінстон Черчілль прибуває до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об'єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії;

1947 рік — Установчі збори Італії ухвалюють першу республіканську конституцію;

1971 рік — Генеральна Асамблея ООН затверджує рішення Ради Безпеки про призначення австрійського дипломата Курта Вальдгайма на посту Генерального секретаря ООН, на якому він пробув два терміни до 1982 року;

1972 рік — у Білій Церкві на комбінаті шин і гумовотехнічних виробів випускають першу продукцію;

1988 рік — Південно-Африканська Республіка підписує з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія;

1989 рік — за згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення "берлінської стіни" Бранденбурзькі ворота відкривають для вільного проходу через них громадян обох держав;

1993 рік — парламент Південно-Африканської Республіки ухвалює тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду;

1999 рік — на посту прем'єр-міністра України затверджено колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.

Погода на 22 грудня

Завтра, 22 грудня, в Києві хмарно, вдень дощ зі снігом, який увечері зміниться на дрібний дощ. У Львові похмуро, вранці і вдень дрібний дощ, ввечері дрібний сніг. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, проясниться лише вранці, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та 0 вночі. У Львові — +4 вдень та +1 вночі. У Харкові — +4 вдень та 0 вночі. В Одесі — +6 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 грудня жителі Північної півкулі святкують День зимового сонцестояння / Фото: Pexels

22 грудня в Україні святкують День дипломатичної служби. Це професійне свято дипломатів, представників дипмісій, посольств та консульств. Подія доволі молода, адже її започаткував Віктор Ющенко на посту президента України 2005 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня заснували Генеральний секретаріат міжнародних справ (1917 року). Пізніше з нього утворилося Міністерство іноземних справ.

Також 22 грудня День енергетика в Україні. Професійне свято, яке символічно припадає на найкоротший день року. В економіці України паливно-енергетичний комплекс завжди посідав почесне місце. Сьогодні жодна комерційна структура чи квартина не минає без світла. І особливо українці це відчули минулого року, коли через постійні обстріли російськими ракетами інфраструктури були впроваджені графіки відключення світла і часто енергії не вистачало навіть для звичних потреб.

А ще 22 грудня жителі Північної півкулі святкують День зимового сонцестояння. 2023 року цей день приадає на 22 грудня, тому що наступний 2024 рік буде високосним. Цього дня найдовша ніч і найкоротший день. В астрономічному сенсі планетарна вісь досягає найбільшого кута нахилу від Сонця. Від цього дня світловий день починає потроху збільшуватися.

22 грудня Всесвітній день оргазму. Свято було створене на честь Зимового сонцестояння, адже саме цього дня буває найдовша ніч. Ця всесвітня акція закликає жителів Землі займатися коханням і відчувати яскраві оргазми.