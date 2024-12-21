Яке завтра, 22 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 грудня 2024 року — неділя. 1033-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

22 грудня в церковному календарі – день пам’яті святої великомучениці Анастасії. Вона була дочкою римського імператора Константина Великого та його дружини Ірини. Вона народилася в 3 столітті нашої ери і стала відомою своєю вірністю Христу. Анастасія була заміжньою жінкою, але після смерті свого чоловіка вона вирішила вести аскетичний спосіб життя і присвятити себе служінню Богу. Вона була засуджена за свої віруючі відваги і заморена голодом у в'язниці. Після тривалого періоду мук і страждань, Анастасія померла 304 року. Її мучеництво стало символом віри та відваги у християнстві.

Що не можна робити 22 грудня

Не можна ходити босоніж, навіть по кімнаті.

Вагітній жінці забороняється шити і вишивати.

Не слід ображати тварин — це перетвориться на проблеми зі здоров'ям.

Народні прикмети і традиції на 22 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: багато бурульок на даху будинку — рік буде врожайним;

мало води в річці — рік несприятливий для рибацтва;

яка погода цього дня, таким буде жовтень;

хмари проти вітру пливуть — найближчими днями буде снігопад.

Яка погода 22 грудня, таким буде жовтень / Фото: Unsplash

Незаміжні дівчата обов'язково вишивають рушники для приданого, вважається, що тоді вони стануть для майбутньої родини справжнім оберегом.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 грудня

Які завтра іменини: Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія.

Талісманом людини, народженої 22 грудня є альмандин. Камінь, який привертає в життя свого власника нові знайомства. Альмандин стане амулетом для всіх життєрадісних і активних людей.

Цього дня народилися:

1879 рік — українська драматична акторка Ганна Юрчакова;

1889 рік — український художник-авангардист (кубіст), скульптор і театральний художник Натан Альтман;

1899 рік — український історик доби Розстріляного відродження, архівіст, письменник Микола Горбань.

Пам’ятні дати 22 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 грудня:

69 рік — після тривалої громадянської війни на чолі Римської імперії стає Тіт Флавій Веспасіан, засновник династії Флавіїв;

1216 рік — Папа Римський Гонорій III затверджує орден мандрівних проповідників (домініканців), заснований іспанським ченцем Домініком 1215 року;

1845 рік — у Філадельфії (США) вперше демонструють роботу першого синтезатора голосу, створеного німецьким винахідником Йозефом Фабером;

1882 рік — помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумує ялинкову електрогірлянду і прикрашує нею ялинку в себе вдома на Різдво;

1895 рік — німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінює руку своєї дружини "Х-променями", отримавши один із перших у світі рентґенівський знімок (найперший за три роки до нього отримав український фізик Іван Пулюй);

1917 рік — очільник уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписує розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ;

1917 рік — Мала Рада Української Народної Республіки ухвалює закони про Головну скарбницю та Державний банк України;

1917 рік — у Харкові відбувається заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади і скликано III екстрений з'їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки;

1917 рік — Конгрес США вводить у країні "сухий закон";

1918 рік — у Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видає наказ про заборону антидержавної агітації;

1941 рік — британський прем'єр-міністр Вінстон Черчілль прибуває до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об'єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії;

1947 рік — установчі збори Італії ухвалюють першу республіканську конституцію;

1988 рік — Південно-Африканська Республіка підписує з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія;

1989 рік — у Соціалістичній Республіці Румунія перемагає народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади приходить Фронт національного порятунку;

1993 рік — Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалює тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду;

1999 рік — на посту прем'єр-міністра України затверджують колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.

Погода на 22 грудня

Завтра, 22 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, ближче до вечора дрібний сніг. У Харкові хмарно, від середини і до кінця дня дощитиме. В Одесі похмуро, весь день йтиме сильний дощ.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -1 вночі. У Львові +2 вдень та -3 вночі. У Харкові +2 вдень та 0 вночі. В Одесі +4 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 грудня в Україні святкують День працівників дипломатичної служби / Фото: pixabay.com

22 грудня в Україні святкують День працівників дипломатичної служби. Це професійне свято дипломатів, які представляють інтереси України за кордоном, сприяють міжнародній співпраці, забезпечують захист громадян України за межами країни та просувають позитивний імідж держави у світі. Це свято було встановлено Указом Президента України 2005 року. Дата обрана на честь утворення першого зовнішньополітичного відомства України – Генерального секретаріату міжнародних справ, створеного 22 грудня 1917 року за часів Української Народної Республіки. Свято є нагадуванням про важливість дипломатичної роботи, особливо в умовах сучасних викликів, які постають перед Україною у міжнародній сфері.

Також 22 грудня День енергетика. Це професійне свято всіх працівників енергетичної галузі, які забезпечують енергопостачання та енергобезпеку країни. Свято є визнанням важливості енергетиків у повсякденному житті та розвитку економіки. Енергетика є критично важливою галуззю для функціонування сучасного суспільства. Особливо важлива робота енергетиків у складних умовах, наприклад, під час кризових ситуацій, природних катастроф чи військових дій, коли вони швидко відновлюють енергопостачання.