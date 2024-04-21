Яке завтра, 22 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 квітня 2024 року — понеділок. 789-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

22 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Теодора. Він народився у місті Сікея, що в Галатії. У шестирічному віці побачив пророцтво від святого Георгія. Тоді святий сказав, що Господь хоче прикликати хлопчика до себе. В юнацькому віці Теодор багато молився та постився. В 14-річному віці усамітнився в печері, де підвизався. Згодом став настоятелем монастиря, а пізніше єпископом. Через десять років знову усамітнився.

Що не можна робити 22 квітня

Не варто розповідати свої сни.

Не можна робити нічого важливого, краще перенесіть ці справи на інший день.

Заборонено ображати птахів, полювати на них.

Народні прикмети і традиції на 22 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути, як кує зозуля, — до теплої погоди;

за вікном ясно і тепло — час починати польові роботи;

вдень на небі з'явилася веселка — буде багато меду;

бджоли відлітають далеко від вулика — травень буде теплим;

гроза означає, що врожай буде хорошим.

22 квітня вдень на небі з'явилася веселка — буде багато меду / Фото: Unsplash

Наші предки цього дня починали висаджувати у відкритий ґрунт цибулю. В народі день називали "Відьмині хороводи". Вірили, що на полювання виходять відьми, а тому намагалися сидіти вдома.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 квітня

Які завтра іменини: Лука, Віталій, Всеволод, Федір (Теодор).

Талісманом людини, народженої 22 квітня є альмандин. Відноситься до родини гранатів. Камінь відрізняється яскравим і насиченим кольором. Здавна вірили, якщо постійно носити альмандин, то нервова система буде краще працювати.

Цього дня народилися:

1928 рік — український філософ, президент товариства "Знання" України Володимир Шинкарук;

1956 рік — українська акторка Наталія Сумська;

1974 рік — український стронґмен, володар титулу "Найсильніша людина світу — 2004" Василь Вірастюк.

Пам’ятні дати 22 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 квітня:

1370 рік — за наказом французького короля Карла V закладають перший камінь у фундамент фортеці Бастилія;

1500 рік — експедиція португальця Педру Альвареша Кабрала першою з європейців досягає берегів Бразилії і проголошує її власністю Португалії;

1760 рік — на одному з музичних вечорів у Лондоні проходить дебют роликових ковзанів;

1838 рік — вперше пароплав перетинає Атлантичний океан;

1915 рік — біля бельгійського міста Іпр німці вперше здійснюють вдалу газову атаку (хлор);

1921 рік — міська влада Чикаго ухвалює рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з'являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками;

1922 рік — у місті Подєбради (Чехословаччина) відкривають Українську господарську академію;

1943 рік — Альберт Гофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД;

1952 рік — 35 мільйонів американців стають свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада;

1965 рік — ухвалюють рішення про створення в Києві радіостанції "Промінь";

1967 рік — у Греції шляхом збройного перевороту до влади прийшла хунта "чорних полковників";

1969 рік — у Г'юстоні вперше проводять вдалу операцію з трансплантації людського ока;

1970 рік — У США вперше у світі відбувається святкування Дня Землі.

Погода на 22 квітня

Завтра, 22 квітня, в Києві хмарно, нічний дощ вранці закінчиться, але пізно ввечері почнеться знову. У Львові вранці сонячно, але потім небо затягнуть хмари, без опадів. У Харкові хмарно, цілий день дощитиме. В Одесі ясний ранок зміниться хмарним днем, після полудня можливий дрібний дощ, який до вечора закінчиться.

Температура повітря в Києві +9 вдень та +5 вночі. У Львові +11 вдень та 0 вночі. У Харкові +11 вдень та +6 вночі. В Одесі +16 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день Матері-Землі / Фото: Unsplash

22 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день Матері-Землі. Адже дійсно Землі — це наша Матір-Годувальниця, спільний дім усього людства. Але часто відношення людини до свого дому є лише споживацьким. Мало хто з нас усвідомлює той факт, наскільки ми впливаємо на стан планети. Тому й була створена ця дата, яка допомагає кожному задуматися, що він може зробити для Землі. Вперше свято відсвяткували 2010 року. Його створили за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН. Хоча історія свята має набагато глибшу історію.

1971 року один із сенаторів США запропонував ідею щорічно святкувати тиждень Землі. В американському керівництві ідею сприйняли позитивно, також її активно підтримали звичайні громадяни країни. Від того часу в США щороку третя неділя квітня була Тижднем Землі, а сенатор отримав нагороду. Від 1990 року святкування поширилося на інші країни світу.

Також 22 квітня Всесвітній день селфі Землі. Щорічна подія, яка була створена для того, щоб показати, наскільки різноманітною є наша планета. Вперше свято відсвяткували 2014 року за ініціативи NASA, яке заохотило всіх людей на планеті зробити селфі на фоні місцевої природи, а потім поділитися ним у соціальних мережах.