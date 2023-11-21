Яке завтра, 22 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 листопада 2023 року — середа. 637-й день війни в Україні.

Яке завтра, 22 листопада, церковне свято

22 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Прокопія Читця. За церковними переказами він народився у Єрусалимі та був читцем в Кесарійській церкві. Там Прокопій роз'яснював вірянам Святе Письмо і перекладав тексти сирійською мовою. Прославився святий своїм даром зцілення. Намісник Палестини наказав схопити Прокопія, його довго мучили, змушуючи принести жертву язичницьким богам. Зрештою, коли святий відмовився це зробити, йому відрізали голову.

Що не можна робити 22 листопада

Заборонено лаятися, краще стримувати свої емоції, особливо негативні.

Намагайтеся не вирушати у далеку дорогу, краще залишитися вдома.

Не можна нічого позичати або брати в борг.

Народні прикмети і традиції на 22 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: хмари збіглися в одну купу — чекайте на негоду;

сова кричить — прийде похолодання;

над лісом посиніло небо — скоро буде тепло;

домашні птахи мовчать перед хурделицею;

галки та ворони літають великими зграями над деревами — буде сніг;

вовки підійшли до самих будинків — всю зиму будуть сильні морози, а весна прийде пізно;

вранці ворони сидять на верхівках дерев — буде сильний мороз та хурделиця;

тепла погода означає, що зима буде сніжною та довгою.

22 листопада вранці ворони сидять на верхівках дерев — буде сильний мороз та хурделиця / Фото: Pexels

Цього дня в давнину існувала традиція ставити на снігових дорогах високі жердини, які слугували як дорожні знаки. Залишалися вони там до весни і сходження снігу. Дорогу зазвичай прокладали всім селом, а після роботи обов'язково влаштовували свято з забавами і смачною їжею.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 листопада

Які завтра іменини: Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір.

Талісманом людини, народженої 22 листопада, є гагат. Цікавий мінерал, який є різновидом стародавнього кам'яного вугілля. Його знали ще в Давньому Єгипті та Індії. Дуже популярним гагат був у Середньовіччі в Європі. Здавна мінерал використовували для різних магічних маніпуляцій. Наприклад, з нього виготовляли амулети для захисту від нечистих сил.

Цього дня народилися:

1890 рік — французький військовий та політичний діяч, президент Франції Шарль де Голль;

1965 рік — данський актор театру, кіно й телебачення Мадс Міккельсен;

1996 рік — американська модель і телезірка Гейлі Болдвін.

Пам’ятні дати 22 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 листопада:

1087 рік — вбивають святого Ярополка Ізяславовича;

1675 рік — Оле Ремер представляє в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла;

1938 рік — Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

1963 рік — в Далласі відбувається одне з найгучніших вбивств ХХ століття, коли Лі Гарві Освальд стріляє в президента США Джона Кеннеді;

1975 рік — в Іспанії відновили монархію — по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні переходить до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня стає королем Іспанії;

1990 рік — 65-річна Маргарет Тетчер оголошує про свою відставку з поста прем'єр-міністра країни;

2004 рік — починається Помаранчева революція;

2005 рік — указом президента Віктора Ющенка в Україні 22 листопада проголошують Днем Свободи;

2010 рік — починається безстрокова акція протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

Погода на 22 листопада

Завтра, 22 листопада, в Києві хмарно, нічний сніг до ранку послабшає, а до середини дня закінчиться. У Львові похмуро, вночі дрібний дощ, який вранці зміниться на дрібний сніг та закінчиться ближче до вечора. У Харкові хмарно, ввечері очікується дрібний сніг. В Одесі дощитиме протягом всього дня, найбільшу силу дощ набере після обіду.

Температура повітря в Києві — -2 вдень та -4 вночі. У Львові — +1 вдень та -3 вночі. У Харкові — -3 вдень та -7 вночі. В Одесі — +6 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день сина / Фото: Pexels

22 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день сина. Це чудова нагода створити незабутній день для свого синочка, привітати його з подарунками та теплими словами. Існує багато версій започаткування цього свята. В будь-якій сім'ї, незалежно від національності, країни чи віросповідання, народження сина завжди було особливою подією. Кожен батько прагне мати сина, адже нащадок чоловічої статі з давніх-давен вважався цінним продовжувачем роду. Концепція міжнародного дня сина з'явилася 2014 року, коли Guardian News & Media Limited під час святкування Дня чоловіків запропонувала створити ще одне сімейне свято.

Також 22 листопада День гуманного суспільства. Свято було створене за ініціативи американської некомерційної організації "Гуманне суспільство Сполучених штатів". Саме цього дня 1954 року ця організація була заснована журналістами Фредом Маєрсом, Гелен Джонсон, Ларрі Ендрюсом та Марсією Глейзер. Нині вона розташована в Вашингтоні і вважається однією з найбільших благодійних організацій в Америці.