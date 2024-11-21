Яке завтра, 22 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 22 листопада, Міжнародний день сина. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Филимона та тих, хто з ним. До Нового року залишилося 39 днів.

22 листопада 2024 року — п’ятниця. 1003-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

22 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним. Він був одним з 70 апостолів, обрані Ісусом Христом. Він був єпископом в місті Колофон, що знаходиться в сучасній Туреччині1. Філимон був відомий своєю духовною силою та вірою, і його життя було приміром для інших християн. Щодо тих, хто з ним, відомо, що він був близьким другом апостола Павла. Павло у своєму Другому Посланні до Филимона пише про свою любов і повагу до Филимона, називаючи його "любимим братом" і "співвіршем". Це свідчить про сильну духовну спільноту та підтримку між ними.

Що не можна робити 22 листопада

Не можна вирушати у далеку дорогу.

Не слід давати і брати в борг.

Заборонено показувати негативні емоції.

Народні прикмети і традиції на 22 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепло — до сніжної і довгої зими;

вовки підходять до будинків — до сильних морозів взимку і пізньої весни;

кричить сова — йде похолодання;

ворони і галки великими зграями перелітають з дерева на дерево — засніжить.

22 листопада кричить сова — йде похолодання / Фото: Unsplash

Вже зазвичай випадало чимало снігу, а тому наші пращури ставили в снігу високі жердини, які слугували за дорожні знаки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 листопада

Які завтра іменини: Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Федір.

Талісманом людини, народженої 22 листопада є гагат. Камінь, який дарує своєму власнику захист. Гагат оберігає від негативу, знищує ненависть.

Цього дня народилися:

1710 рік — німецький органіст і композитор, старший син Йоганна Себастьяна Баха Вільгельм Фрідеман Бах;

1801 рік — український та російський мовознавець данського походження, письменник, лексикограф, етнограф Володимир Даль;

1996 рік — американська модель і телезірка Гейлі Болдвін.

Пам’ятні дати 22 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 листопада:

1087 рік — вбивають святого Ярополка Ізяславовича;

1675 рік — Оле Ремер представляє в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла;

1938 рік — Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

1963 рік — в Далласі стається одне з найгучніших вбивств XX століття — Лі Гарві Освальд стріляє в президента США Джона Кеннеді;

1975 рік — в Іспанії відновлюють монархію — по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні переходить до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня стає королем Іспанії;

1990 рік — 65-річна Маргарет Тетчер оголошує про свою відставку з поста прем'єр-міністра країни;

2004 рік — починається Помаранчева революція;

2005 рік — указом Президента В. Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи;

2010 рік — починається безстрокова акція протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

Погода на 22 листопада

Завтра, 22 листопада, в Києві похмуро, ввечері дрібний дощ зі снігом. У Львові хмарно, вдень і ввечері дрібний сніг, який посилиться ближче до ночі. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +3 вдень та -2 вночі. У Львові +1 вдень та -2 вночі. У Харкові +4 вдень та +1 вночі. В Одесі +10 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день сина / Фото: Фото з відкритих джерел

22 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день сина. Він є неофіційним святом, присвяченим усім синам. Його мета — підкреслити важливість ролі синів у сім’ї, висловити вдячність і любов, а також підтримати їх на життєвому шляху. Ідея цього дня виникла як частина ширшого руху з підтримки сімейних цінностей, подібно до таких свят, як День матері, День батька чи День доньки. Хоча свято не має офіційного статусу, воно стало популярним завдяки соціальним мережам і підтримці сімейних традицій.

Також 22 листопада День гуманного суспільства. Це міжнародне свято, яке відзначають щорічно 22 листопада. Воно спрямоване на популяризацію гуманності, доброти, емпатії та співчуття як основних цінностей у стосунках між людьми, тваринами та природою. Головна ідея — звернути увагу на важливість гуманного ставлення до всіх живих істот і створення суспільства, де панують взаємоповага, співчуття та екологічна свідомість. Свято також нагадує про важливість боротьби за права тварин, збереження природи та захист слабких і вразливих.

А ще 22 листопада Міжнародний день музиканта. День музиканта пов'язаний із днем вшанування святої Цецилії, покровительки музикантів, у християнській традиції. Свята Цецилія, яка жила в III столітті, вважається символом духовного зв’язку музики та віри. Легенда розповідає, що під час свого мученицького шляху вона співала хвалу Господу, що й стало підставою для її зв’язку з музикою. Офіційно День музики на честь святої Цецилії почали святкувати у Європі з XV століття, і з часом це свято поширилося в усьому світі, поступово трансформуючись у день усіх музикантів.