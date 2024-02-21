Яке завтра, 22 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 22 лютого, Міжнародний день бойскаутів. Віряни вшановують пам'ять мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. До Нового року залишилося 313 днів.

22 лютого 2024 року — четвер. 729-й день війни в Україні.

Яке завтра, 22 лютого, церковне свято

22 лютого в церковному календарі – день пам’яті мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. Святий Маврикій був воєначальником в Апамеї Сирійській. Тоді правив імператор Галерей і язичники донесли йому, що Маврикій — християнин. Схопили його та його сина, відвели на суд, де довго катували. Сина просто на очах у батька вбили мечем, а самого Маврикія відвели до безлюдного місця, де прив'язали до дерева, обмастили медом та залишили на поталу комах. Десять днів терпів він укуси, спрагу та голод. А після цього правитель наказав відтяти йому голову. Разом із ним вбили ще 70 святих.

Що не можна робити 22 лютого

Не варто починати нових справ, це не віщує нічого доброго.

Не давайте обіцянок, бо не зможете їх виконати.

Заборонено планувати далеку подорож.

Народні прикмети і традиції на 22 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: густі та високі хмари — до стійкої погоди;

сніг почав підтавати, його поверхня шершава — буде великий урожай;

день сухий, але холодний — осінь буде теплою і без дощів;

прилетіли вже ластівки та граки — весна прийде рано;

воркочуть голуби — до потепління;

завірюха — весна ще нескоро прийде.

22 лютого воркують голуби до потепління / Фото: Pexels

Здавна наші предки вірили, що сни, які наснилися в ніч проти 22 лютого, є віщими. Але вони збудуться протягом півроку.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 лютого

Які завтра іменини: Петро, Опанас, Пилип, Федір, Михайло, Анфіса.

Талісманом людини, народженої 22 лютого, є бурштин. Здавна він вважався потужним оберегом. Колись бурштин використовували, як талісман проти злого ока. Також існувало повір'я, що прикраси з ним допоможуть знайти справжнє кохання.

Цього дня народилися:

1940 рік — український політичний діяч, дисидент, член Української Гельсінської Групи, Народний депутат України 1-го скликання Олесь Шевченко;

1947 рік — український режисер Валерій Федосов;

1951 рік — український письменник-прозаїк, есеїст, заслужений діяч мистецтв України В'ячеслав Медвідь.

Пам’ятні дати 22 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 лютого:

1371 рік — шотландський трон обіймає перший представник династії Стюартів, Роберт II;

1630 рік — англійські колоністи вперше спробували попкорн, яким їх почастував індіанець на ймення Кводекуайн;

1635 рік — з ініціативи кардинала Рішельє утворюють Французьку академію;

1797 рік — біля Фішгарда, Уельс, розпочинається останнє вторгнення французів у Британію;

1819 рік — підписують іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів;

1848 рік — у Парижі починається революція, жорстоке придушення якої королівськими військами призводить до зречення престолу короля Луї-Філіппа I;

1862 рік — у Ричмонді, штат Вірджинія, вступає на посаду перший і єдиний президент Південної Конфедерації Джефферсон Девіс;

1889 рік — президент Гровер Клівленд підписує білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти і Вашингтона штатами США;

1894 рік — у Пенсільванії засновують Український народний союз, найстаршу і найбільшу організацію українців США та Канади;

1920 рік — у Каліфорнії вперше влаштовують перегони собак за механічним зайцем;

1924 рік — Калвін Кулідж стає першим президентом США, який виступає зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому;

1930 рік — у британському містечку Менсфілд проходить перший футбольний матч за електричного освітлення;

1935 рік — літакам забороняють пролітати над резиденцією президента США — Білим домом;

1956 рік — Елвіс Преслі вперше потрапляє до музичного хіт-параду з піснею "Heartbreak Hotel";

1958 рік — президенти Єгипту і Сирії підписують акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку;

1979 рік — Сент-Люсія проголошує незалежність від Великої Британії;

1986 рік — на Філіппінах починається безкровна революція "Влада народу", внаслідок якої після численних протестів і вуличних демонстрацій була скинута диктатура президента Фердинанда Маркоса, що правив 20 років;

1997 рік — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомляють про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року;

2014 рік — проходить Революція Гідності в Україні, Верховна Рада України 328 голосами народних депутатів усунула Віктора Януковича з посади президента;

2015 рік — близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро "Маршала Жукова" під час Маршу єдності скоюють терористичний акт.

Погода на 22 лютого

Завтра, 22 лютого, в Києві хмарно, вранці розпочнеться дощ, який до обіду повинен закінчитися, але ввечері може піти знову. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, увесь час дрібний дощ, який посилиться в другій половині дня. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +3 вночі. У Львові — +10 вдень та +4 вночі. У Харкові +3 вдень та 0 вночі. В Одесі — +10 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день бойскаутів / Фото: Pexels

22 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день бойскаутів. Бойскаути (скаути) — діти та молодь, які є членами незалежної добровільної організації, що має за мету фізичний і духовний розвиток молоді. Організації скаутів завжди є аполітичними. Батьківщиною бойскаутів прийнято вважати Велику Британію. Саме тут цей рух заснував професійний військовий Роберт Баден-Павелл. В Україні скаутинг розпочався ще 1911 року. Національна організація називається "Пласт", а скаути — пластунами. Так за часів Запорізької Січі називали тих козаків, які займалися розвідкою.

Також 22 лютого Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Для заснування цього важливого дня підґрунттям стало одразу два документи: "Хартія жертв злочинів" (була опублікована 22 лютого 1990 року у Великій Британії) та декларація ООН щодо принципів правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (підписана 1985 року).

А ще 22 лютого Всесвітній день енцефаліту. Подія була створена ще 2013 року. Енцефаліт — захворювання, яке полягає в запаленні головного мозку. Часто причиною його є мікроби, віруси, алергія, токсини чи інфекції. За тяжких форм хвороби можлива смерть, тому важливо вчасно звернутися до лікаря.

22 лютого святкують Всесвітній день роздумів. Цікаво, що це свято пов'язане зі скаутингом, а саме з гайдингом, що є міжнародним рухом, який орієнтований виключно на дівчат. Гайдинг, як і скаутинг, був заснований Робертом Баденом-Павеллом.