Яке завтра, 22 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 22 лютого, Міжнародний день бойскаутів. Віряни вшановують пам'ять мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. До Нового року залишилося 313 днів.
22 лютого 2024 року — четвер. 729-й день війни в Україні.
Яке завтра, 22 лютого, церковне свято
22 лютого в церковному календарі – день пам’яті мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. Святий Маврикій був воєначальником в Апамеї Сирійській. Тоді правив імператор Галерей і язичники донесли йому, що Маврикій — християнин. Схопили його та його сина, відвели на суд, де довго катували. Сина просто на очах у батька вбили мечем, а самого Маврикія відвели до безлюдного місця, де прив'язали до дерева, обмастили медом та залишили на поталу комах. Десять днів терпів він укуси, спрагу та голод. А після цього правитель наказав відтяти йому голову. Разом із ним вбили ще 70 святих.
Що не можна робити 22 лютого
- Не варто починати нових справ, це не віщує нічого доброго.
- Не давайте обіцянок, бо не зможете їх виконати.
- Заборонено планувати далеку подорож.
Народні прикмети і традиції на 22 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: густі та високі хмари — до стійкої погоди;
- сніг почав підтавати, його поверхня шершава — буде великий урожай;
- день сухий, але холодний — осінь буде теплою і без дощів;
- прилетіли вже ластівки та граки — весна прийде рано;
- воркочуть голуби — до потепління;
- завірюха — весна ще нескоро прийде.
Здавна наші предки вірили, що сни, які наснилися в ніч проти 22 лютого, є віщими. Але вони збудуться протягом півроку.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 лютого
Які завтра іменини: Петро, Опанас, Пилип, Федір, Михайло, Анфіса.
Талісманом людини, народженої 22 лютого, є бурштин. Здавна він вважався потужним оберегом. Колись бурштин використовували, як талісман проти злого ока. Також існувало повір'я, що прикраси з ним допоможуть знайти справжнє кохання.
Цього дня народилися:
- 1940 рік — український політичний діяч, дисидент, член Української Гельсінської Групи, Народний депутат України 1-го скликання Олесь Шевченко;
- 1947 рік — український режисер Валерій Федосов;
- 1951 рік — український письменник-прозаїк, есеїст, заслужений діяч мистецтв України В'ячеслав Медвідь.
Пам’ятні дати 22 лютого
Календар важливих подій в Україні та світі за 22 лютого:
- 1371 рік — шотландський трон обіймає перший представник династії Стюартів, Роберт II;
- 1630 рік — англійські колоністи вперше спробували попкорн, яким їх почастував індіанець на ймення Кводекуайн;
- 1635 рік — з ініціативи кардинала Рішельє утворюють Французьку академію;
- 1797 рік — біля Фішгарда, Уельс, розпочинається останнє вторгнення французів у Британію;
- 1819 рік — підписують іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів;
- 1848 рік — у Парижі починається революція, жорстоке придушення якої королівськими військами призводить до зречення престолу короля Луї-Філіппа I;
- 1862 рік — у Ричмонді, штат Вірджинія, вступає на посаду перший і єдиний президент Південної Конфедерації Джефферсон Девіс;
- 1889 рік — президент Гровер Клівленд підписує білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти і Вашингтона штатами США;
- 1894 рік — у Пенсільванії засновують Український народний союз, найстаршу і найбільшу організацію українців США та Канади;
- 1920 рік — у Каліфорнії вперше влаштовують перегони собак за механічним зайцем;
- 1924 рік — Калвін Кулідж стає першим президентом США, який виступає зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому;
- 1930 рік — у британському містечку Менсфілд проходить перший футбольний матч за електричного освітлення;
- 1935 рік — літакам забороняють пролітати над резиденцією президента США — Білим домом;
- 1956 рік — Елвіс Преслі вперше потрапляє до музичного хіт-параду з піснею "Heartbreak Hotel";
- 1958 рік — президенти Єгипту і Сирії підписують акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку;
- 1979 рік — Сент-Люсія проголошує незалежність від Великої Британії;
- 1986 рік — на Філіппінах починається безкровна революція "Влада народу", внаслідок якої після численних протестів і вуличних демонстрацій була скинута диктатура президента Фердинанда Маркоса, що правив 20 років;
- 1997 рік — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомляють про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року;
- 2014 рік — проходить Революція Гідності в Україні, Верховна Рада України 328 голосами народних депутатів усунула Віктора Януковича з посади президента;
- 2015 рік — близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро "Маршала Жукова" під час Маршу єдності скоюють терористичний акт.
Погода на 22 лютого
Завтра, 22 лютого, в Києві хмарно, вранці розпочнеться дощ, який до обіду повинен закінчитися, але ввечері може піти знову. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, увесь час дрібний дощ, який посилиться в другій половині дня. В Одесі похмуро, без опадів.
Температура повітря в Києві — +8 вдень та +3 вночі. У Львові — +10 вдень та +4 вночі. У Харкові +3 вдень та 0 вночі. В Одесі — +10 вдень та +4 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
22 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день бойскаутів. Бойскаути (скаути) — діти та молодь, які є членами незалежної добровільної організації, що має за мету фізичний і духовний розвиток молоді. Організації скаутів завжди є аполітичними. Батьківщиною бойскаутів прийнято вважати Велику Британію. Саме тут цей рух заснував професійний військовий Роберт Баден-Павелл. В Україні скаутинг розпочався ще 1911 року. Національна організація називається "Пласт", а скаути — пластунами. Так за часів Запорізької Січі називали тих козаків, які займалися розвідкою.
Також 22 лютого Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Для заснування цього важливого дня підґрунттям стало одразу два документи: "Хартія жертв злочинів" (була опублікована 22 лютого 1990 року у Великій Британії) та декларація ООН щодо принципів правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (підписана 1985 року).
А ще 22 лютого Всесвітній день енцефаліту. Подія була створена ще 2013 року. Енцефаліт — захворювання, яке полягає в запаленні головного мозку. Часто причиною його є мікроби, віруси, алергія, токсини чи інфекції. За тяжких форм хвороби можлива смерть, тому важливо вчасно звернутися до лікаря.
22 лютого святкують Всесвітній день роздумів. Цікаво, що це свято пов'язане зі скаутингом, а саме з гайдингом, що є міжнародним рухом, який орієнтований виключно на дівчат. Гайдинг, як і скаутинг, був заснований Робертом Баденом-Павеллом.