Яке завтра, 22 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 22 лютого, Міжнародний день бойскаутів. Віряни вшановують пам'ять віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії. До Нового року залишилося 312 днів.

22 лютого 2025 року — субота. 1095-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

22 лютого в церковному календарі – віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії. У часи гонінь на християн, тіла мучеників кидали на розграбування звірям і птахам, але вірні християни таємно ховали їх. Коли гоніння закінчилися, мощі святих мучеників з'явилися з надр землі, як світильники з-під споду. На місці поховання почалися чудесні зцілення хворих. Святитель з причтом церковним розкопав це місце і знайшов багато мощей. Ці мощі були цілі й нетлінні, видавали чудодійні пахощі, що зцілювали недуги. Мощі були перенесені в церкву з піснями і псалмами. Одним з знайдених мучеників був святий Андроник, один із сімдесяти апостолів, і його помічник Юній, про яких згадує апостол Павло у своєму Посланні до римлян.

Що не можна робити 22 лютого

Краще не планувати далеку подорож.

Не можна давати обіцянок, які ви не зможете виконати.

Не слід починати жодних нових справ.

Народні прикмети і традиції на 22 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: холодний і сухий день, до теплої осені без дощів;

високі і густі хмари — буде стійка погода;

снігопад вказує, що весна буде пізньою;

вже прилетіли граки та ластівки — до ранньої весни.

22 лютого снігопад вказує, що весна буде пізньою / Фото: Unsplash

Сон, який ви побачили в ніч проти 22 лютого, обов'язково збудеться, однак, слід запам'ятати, що це буде нескоро.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 лютого

Які завтра іменини: Андрій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара, Ірина.

Талісманом людини, народженої 22 лютого є бурштин. Має протизапальні і антитоксичні властивості. Здавна бурштин використовували не лише для виготовлення прикрас, але й для покращення здоров'я і лікування.

Цього дня народилися:

1880 рік — український письменник і літературний критик Осип Турянський;

1940 рік — український політичний діяч, дисидент, член Української Гельсінської Групи, Народний депутат України 1-го скликання Олесь Шевченко;

1951 рік — український письменник-прозаїк, есеїст, Заслужений діяч мистецтв України В'ячеслав Медвідь.

Пам’ятні дати 22 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 лютого:

1371 рік — шотландський трон обіймає перший представник династії Стюартів, Роберт II;

1630 рік — англійські колоністи вперше спробували поп-корн, яким їх почастував індіанець на ймення Кводекуайн;

1635 рік — з ініціативи кардинала Рішельє утворюють Французьку академію;

1797 рік — біля Фішгарда, Уельс, розпочинається останнє вторгнення французів у Британію;

1819 рік — підписують іспано-американський договір про передавання Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів;

1848 рік — у Парижі починається революція, жорстоке придушення якої королівськими військами призводить до зречення престолу короля Луї-Філіппа I 24 лютого і проголошення 25 лютого Другої французької республіки;

1862 рік — у Ричмонді, штат Вірджинія, вступає на посаду перший і єдиний президент Південної Конфедерації Джефферсон Девіс (його президентська каденція становила 6 років);

1889 рік — президент Гровер Клівленд підписує білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти і Вашингтона штатами США;

1894 рік — у Пенсільванії засновують Український народний союз, найстаршу і найбільшу організацію українців США та Канади;

1920 рік — у Каліфорнії вперше влаштовують перегони собак за механічним зайцем;

1924 рік — Калвін Кулідж стає першим президентом США, який виступив зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому;

1935 рік — літакам заборонено пролітати над резиденцією президента США — Білим домом;

1945 рік — Уругвай оголошує війну Німеччині та Японії;

1958 рік — підписують договір, за яким Велика Британія дозволила розмістити на своїй території американську ядерну зброю;

1979 рік — Сент-Люсія проголошує незалежність від Великої Британії;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Бурунді;

1997 рік — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомляють про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року;

2014 рік — Революція Гідності в Україні.

Погода на 22 лютого

Завтра, 22 лютого, в Києві похмуро до вечора, коли небо очиститься від хмар, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві -5 вдень та -11 вночі. У Львові -2 вдень та -10 вночі. У Харкові -8 вдень та -13 вночі. В Одесі -3 вдень та -9 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 лютого святкують Міжнародний день бойскаутів / Фото: pixabay.com

22 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день змагань зі скоромовок. Це свято присвячене мистецтву швидкої та чіткої вимови складних словосполучень, які часто містять подібні за звучанням звуки, що ускладнює їх вимову. Точне походження цієї дати невідоме, але скоромовки використовувалися в різних культурах протягом століть як засіб тренування дикції, розвитку мовлення та навіть розваги. У сучасному світі вони популярні серед дикторів, акторів, логопедів та всіх, хто хоче покращити мовленнєві навички.

Також 22 лютого День засновника скаутингу. Святкується на честь дня народження Роберта Бадена-Пауелла (1857–1941), засновника скаутського руху. Роберт Баден-Пауелл був британським військовим, письменником і педагогом, який у 1907 році провів перший експериментальний скаутський табір на острові Браунсі (Англія). 1908 року він видав книгу "Скаутинг для хлопців", яка стала основою всесвітнього скаутського руху. 22 лютого також є днем народження його дружини, Олав Баден-Пауелл, яка зробила значний внесок у розвиток жіночого скаутингу. Тому цей день святкують і як День Всесвітнього Дня Скаутської Думки (Thinking Day).

А ще 22 лютого День смирення. Смирення — це здатність визнавати свої обмеження, приймати критику, не ставити себе вище за інших і з повагою ставитися до світу та людей. Смирення не означає слабкість, а, навпаки, внутрішню силу та гармонію. Це риса, яка допомагає розвиватися та будувати доброзичливі відносини з іншими.

22 лютого Всесвітній день ковтачів мечів. Припадає на останню суботу лютого. Це унікальне свято, яке вшановує майстерність та сміливість артистів, що займаються ковтанням мечів – небезпечним і видовищним мистецтвом. Цей день започаткувала Міжнародна асоціація ковтачів мечів 2007 року. Головна мета – привернути увагу до цього рідкісного мистецтва, розвіяти міфи про нього та зібрати кошти для благодійних медичних фондів. Це не трюк і не ілюзія, а справжнє фізичне вміння. Ковтачі мечів проводять роки на тренуваннях, щоб навчитися контролювати своє тіло та розслабляти м’язи горла, дозволяючи справжньому металевому мечу ковзати через стравохід аж до шлунка.

Також 22 лютого День однозадачності. Це свято присвячене ефективності, концентрації та боротьбі з багатозадачністю, яка часто призводить до зниження продуктивності та підвищення стресу. У сучасному світі люди постійно перемикаються між завданнями, що може створювати ілюзію продуктивності. Цей день – чудова нагода спробувати працювати усвідомлено та підвищити свою ефективність без хаосу багатозадачності!

А ще 22 лютого Всесвітній день роздумів. Він є одним із найважливіших свят у скаутингу. Це день, коли дівчата-скаути та гайди (Girl Guides & Girl Scouts) у понад 150 країнах світу розмірковують над спільними цінностями, поглиблюють міжнародну дружбу та підтримують благодійні ініціативи. Цю дату обрано на честь дня народження Роберта Бадена-Пауелла (1857–1941), засновника скаутингу, та його дружини Олав Баден-Пауелл (1889–1977), яка очолювала жіночий скаутський рух. Кожного року Всесвітня асоціація дівчат-скаутів та гайдів обирає тему, яка визначає основний напрямок для роздумів та обговорень. Наприклад, теми минулих років включали "Наш світ, наш рівноправний майбутній світ", "Лідерство", "Дух дружби".

22 лютого святкують Міжнародний день бойскаутів. Він є святом всіх учасників скаутського руху, заснованого Робертом Баден-Пауеллом 1907 року. Цей день також відомий як День скаутської обіцянки або День народження бойскаутів у США.

Також 22 лютого Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Його було запроваджено 1990 року у Великій Британії, а згодом ініціативу підтримали й інші країни та міжнародні організації. Головна мета цього дня — привернути увагу до проблем постраждалих від злочинів, їхніх прав та необхідності забезпечення справедливості.