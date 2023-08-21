Яке завтра, 22 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 22 серпня, Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань. Віряни вшановують пам'ять апостола Матфія. До Нового року залишився 131 день.

22 серпня 2023 року — вівторок. 545-й день війни в Україні.

Яке завтра, 22 серпня, церковне свято

22 серпня в церковному календарі — день пам’яті святого апостола Матфія. Народився він у Вифлеємі і вивчав Закон Божий від раннього дитинства, використовуючи Священні Книги під керівництвом святого Симеона. Коли Ісус Христос явив Себе світові, Матфій відразу увірував у нього як у Месію, почав слідувати за ним невідступно. За це його обрали до переліку 70 апостолів.

Після того, як Спаситель вознісся на небо, апостола Матфія жеребом обрали до числа 12 апостолів. А пізніше, разом з усіма іншими, він став свідком зішестя Святого Духа. Проповідував в Юдеї та Єрусалимі. Помер після засудження за поширення християнства. За одними джерелами його забили камінням, за іншими — розіп'яли на хресті.

Що не можна робити цього дня

Не варто доїти корову на самоті.

Не можна сваритися, лихословити, лаятися.

Заборонено змінювати свою діяльність чи місце роботи.

Народні прикмети і традиції на 22 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дме південний вітер з вихрами — зима буде сніжною;

на Матвія спекотно чи йдуть дощі — така сама погода буде ще довго, а осінь буде довгою;

вранці рясна роса — до теплого і сонячного дня;

тиха вода після полудня — до спокійної осені та тихої зими без хуртовин;

погана погода вказує, що наступний рік буде неврожайним.

22 серпня вранці рясна роса — до теплого і сонячного дня / Фото: Pexels

В народі говорили: "Матвій негоду підпускає". Тобто це означає, що осінь стає все ближчою, теплі дні поступово відходять, а ранки стають прохолодними.

Погода на 22 серпня

Завтра, 22 серпня, в Києві ясними будуть ранок та вечір, вдень можлива хмарність, без опадів. У Львові ясна погода, без опадів. У Харкові хмарно, в другій половині дня чекайте на дрібний дощ, який закінчиться до вечора. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +21 вночі. У Львові — +27 вдень та +17 вночі. У Харкові — +27 вдень та +18 вночі. В Одесі — +32 вдень та +25 вночі.

Пам’ятні дати 22 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 серпня:

1485 рік — відбувається битва при Босворті війни Червоної та Білої троянд;

1531 рік — молдовський господар Петро Рареш розбитий військом Речі Посполитої під Гвіздцем біля Обертина;

1770 рік — капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висаджується на східному узбережжі Австралії, яке називає Новим Південним Уельсом й оголошує володінням британської корони;

1795 рік — у Французькій республіці приймають Конституцію ІІІ року, що ліквідовує загальне виборче право;

1864 рік — підписують першу Женевську конвенцію, утворюють товариство Червоного хреста;

1868 рік — Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкриває астероїд 102 Міріам;

1910 рік — підписують Договір про приєднання Кореї до Японії;

1918 рік — відбувається обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою;

1919 рік — під час наступу на Київ війська УНР займають Житомир та станцію Попільня;

1919 рік — Директорія та уряд УНР ухвалюють рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями;

1992 рік — президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передає президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 серпня

Які завтра іменини: Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій, Іван.

Талісманом людини, народженої 22 серпня, є бурштин. Цей камінь цінували ще від давніх часів. Тоді вірили, що бурштин здатний лікувати практично всі хвороби, особливо часто знімали головний біль.

Цього дня народилися:

1920 рік — американський письменник-фантаст Рей Бредбері;

1966 рік — українська акторка кіно і театру Ольга Сумська.

Який завтра день в Україні і світі

22 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день рослинного молока / Фото: pixabay.com

22 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день рослинного молока. Святкова дата з'явилася в календарі нещодавно — 2017 року. Ініціатором створення виступив захисник із прав тварин, видатний активіст та співзасновник медіа-організації Plant Based News Роббі Локі за участю Міжнародної організації з інформування про продукти харчування ProVeg для того, щоб було свято на противагу Дню молока. Роббі намагався таким чином звернути увагу суспільства на важливі переваги рослинного молока. Зокрема, воно відрізняється приємним смаком, не містить лактози, насичене мінералами та вітамінами.

Також 22 серпня Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань. Дата була встановлена Генеральною Асамблеєю ООН, а саме резолюцією A/RES/73/296. Пам'ятний день був створений для того, щоб привернути увагу суспільства до осіб, які потерпають від несправедливості і знущань через свої релігійні переконання.

А ще 22 серпня День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків. Поліцейські нашої країни віддають шану тим своїм колегам, які втратили життя під час протидії злочинцям. В мирний час в різних містах України цього дня відбувається хвилиною мовчання, залпами пострілів та покладенням квітів біля пам'ятних меморіалів.