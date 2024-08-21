Яке завтра, 22 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 22 серпня, Міжнародний день фольклору. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших. До Нового року залишився 131 день.

22 серпня 2024 року — четвер. 911-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

22 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших. Вони були ранньо-християнськими святими, які загинули за свою віру під час правління імператора Максиміана (284-305 рр.). Агатонік походив зі знатного роду і жив у Нікомідії. Він був обізнаний у Святому Письмі та навернув до християнства багатьох язичників. Разом з ним мученицьку смерть прийняли також Зотик, Теопрепій, Акиндин, Северіян і Зенон. Їх катували і розіп’яли на хресті за відмову принести жертву ідолам.

Що не можна робити 22 серпня

Не можна приймати та дарувати подарунки.

Не слід лаятися і лихословити.

Забороняється пліткувати та лінуватися.

Народні прикмети і традиції на 22 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: низько літає павутина — зима буде теплою, а якщо високо — холодною;

тепла погода — такою ж буде осінь;

в лісі багато грибів — чекайте на невдалу рибалку;

в сонячних променях швидко розсіявся туман — ще багато днів триватиме тепла погода.

22 серпня в сонячних променях швидко розсіявся туман — ще багато днів триватиме тепла погода / Фото: Unsplash

Особливо важливо цього дня оберігати урожай. Наші пращури вірили, що нечиста сила здатна його зіпсувати. Для цього вночі виходили у поле, надягнувши кожуха навиворіт, а голову обернувши рушником.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Федір, Аріадна.

Талісманом людини, народженої 22 серпня, є бурштин. Це смола хвойних дерев, яка застигла з часом. Здавна вірили, що бурштин володіє особливою здатністю накопичувати електричний заряд. А ще може вилікувати будь-яку хворобу.

Цього дня народилися:

1920 рік — американський письменник-фантаст Рей Бредбері;

1966 рік — українська акторка кіно і театру Ольга Сумська;

2001 рік — американський професійний баскетболіст Ламело Болл.

Пам’ятні дати 22 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 серпня:

1485 рік — відбувається битва при Босворті війни Червоної та Білої троянд;

1531 рік — молдовський господар Петро Рареш розбитий військом Речі Посполитої під Гвіздцем біля Обертина;

1770 рік — капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висаджується на східному узбережжі Австралії, яке називає Новим Південним Уельсом й оголошує володінням британської корони;

1795 рік — у Французькій республіці приймають Конституцію ІІІ року, що ліквідовує загальне виборче право;

1864 рік — підписують першу Женевську конвенцію, утворюють товариство Червоного хреста;

1868 рік — Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкриває астероїд 102 Міріам;

1910 рік — підписують Договір про приєднання Кореї до Японії;

1918 рік — відбувається обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою;

1919 рік — Директорія та уряд УНР ухвалюють рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями;

1992 рік — президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передає президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

Погода на 22 серпня

Завтра, 22 серпня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарна погода, вночі дощ з грозою, який вранці зміниться дрібним дощем і йтиме до середини дня. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно, хоча вдень можливе невелике прояснення, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +30 вдень та +22 вночі. У Львові — +23 вдень та +17 вночі. У Харкові — +34 вдень та +23 вночі. В Одесі — +33 вдень та +25 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день фольклору / Фото: Unsplash

22 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день фольклору. Це свято вшановує багатство традицій, історій, танців та мистецтва, що складають фольклор різних культур. Цей день нагадує про важливість збереження та вшанування унікальної культурної спадщини, яка об’єднує громади. Термін "фольклор" вперше вжив британський археолог Вільям Джон Томс 22 серпня 1846 року у статті, опублікованій у лондонському журналі "Atheneum".

Також 22 серпня День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків. Це день вшанування тих, хто віддав своє життя, захищаючи громадян, борючись зі злочинністю та забезпечуючи безпеку країни. Від моменту здобуття незалежності України, під час виконання службових обов’язків загинуло 1671 правоохоронців. Особливо багато втрат було під час бойових дій на сході України.

А ще 22 серпня Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань. Цей день був заснований 2019 року Резолюцією Генеральної асамблеї ООН A/73/L.85. Метою цього дня є вшанування пам’яті жертв насильства, яке здійснюється через релігійні або інші переконання, а також підвищення обізнаності про важливість захисту прав людини.

22 серпня Всесвітній день рослинного молока. Це свято було започатковане 2017 року з метою привернення уваги до переваг рослинного молока та його впливу на здоров’я людей і довкілля.. Рослинне молоко виготовляється з різних культур, таких як соя, мигдаль, овес, рис та інші2. Воно не містить лактози, що робить його ідеальним для людей із непереносимістю лактози. Крім того, рослинне молоко часто збагачене вітамінами та мінералами, що робить його корисним для здоров’я.