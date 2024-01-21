Яке завтра, 22 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 січня 2024 року — понеділок. 698-й день війни в Україні.

Яке завтра, 22 січня, церковне свято

22 січня в церковному календарі – день пам’яті апостола Тимофія. Він входить до переліку апостолів від 70-ти. Був учнем апостола Павла та першим єпископом на Ефесі. Тимофій вважається одним з найвідданіших та найвірніших послідовників Ісуса Христа. Все своє життя він проповідував християнство. Єпископом був 15 років. Був останнім, хто спілкувався з апостолом Павлом перед смертю останнього. За проповіді його схопили язичники і забили камінням до смерті.

Що не можна робити 22 січня

Не варто виносити з дому сміття, особливо пізно ввечері.

Заборонено лаятися і лихословити.

Не можна виконувати фізично важку працю.

Народні прикмети і традиції на 22 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ледь чутно гудуть бджоли на пасіці — буде багато меду влітку;

снігопад прогнозує, що влітку буде великий урожай;

сильний мороз, але віконниці спітніли — чекайте на потепління;

опівдні вийшло сонце — весна прийде рано;

заметіль мете — вона буде продовжуватися ще тиждень.

22 січня опівдні вийшло сонце — весна прийде рано / Фото: Pexels

Зазвичай цього дня стояли сильні морози, за що день в народному календарі отримав назву Тимофій Напівзимник. Трималися такі морози лише кілька днів, хоча і були найсуворішими. Від цього моменту селяни починали вже готуватися до весняних робіт.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 січня

Які завтра іменини: Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Мануїл.

Талісманом людини, народженої 22 січня є цитрин. Різновид кварцу, який відрізняється сонячним кольором і неймовірним теплом. Здавна вірили, що прикраси з цитрину приваблюють багатство. Тому їх обирали ті, хто прагнув фінансового достатку.

В цей день народилися:

1964 рік — український літератор, драматург, політичний та громадський діяч Дмитро Корчинський;

1975 рік — сучасний український композитор і віолончеліст Золтан Алмаші;

1983 рік — українська спортсменка, віцечемпіонка Олімпійських ігор (2000 рік) зі стрільби з лука Катерина Сердюк.

Пам’ятні дати 22 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 січня:

1506 рік — перші швейцарські гвардійці прибувають на службу до папи Юлія II;

1648 рік — починається Хмельниччина;

1861 рік — французький мандрівник Анрі Муо виявляє в джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват;

1918 рік — у будинку Педагогічного музею Малою Радою затверджено IV Універсал, що проголошує Україну незалежною державою;

1919 рік — Директорія УНР проголошує Акт злуки УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено в Західні Області УНР;

1942 рік — з Києва вирушає перший потяг з робітниками, загітованими на роботу в Німеччині (остарбайтери);

1963 рік — Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписують у Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлисейський договір);

1970 рік — відбувається перший регулярний політ "Боїнга 747" з пасажирами на борту — літак вилетів з Нью-Йорка і через шість з половиною годин приземлився в Лондоні;

1990 рік — майже все населення Баку виходить на поховання жертв "Чорного січня";

1992 рік — канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі;

1992 рік — Філіппіни визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Іраном;

1992 рік — 22-23 січня відбувається І Всесвітній конгрес українців;

2006 рік — Ево Моралес (за етнічним походженням — аймара) складає присягу як Президент Болівії і стає першим представником корінного населення, який очолив державу;

2010 рік — Віктор Ющенко підписує Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України;

2014 рік — перші загиблі на Майдані у Києві.

Погода на 22 січня

Завтра, 22 січня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві -3 вдень та -10 вночі. У Львові 0 вдень та -5 вночі. У Харкові -6 вдень та -10 вночі. В Одесі +3 вдень та -3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 січня в Україні святкують День Соборності України / Фото: Pexels

22 січня в Україні святкують День Соборності України. Національне свято, яке відзначає Акт Злуки УНР та ЗУНР 1919 року. А ще роком раніше було проголошено незалежність Української Народної Республіки. 11 січня 1918 року був прийнятий доленосний для України документ — IV Універсал. В ньому УНР проголошувалася незалежною Державою. На жаль, новоутворена держава зазнала агресії з боку більшовиків, тому її суверенітет був нетривалим. 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися. Урочисті події відбулися на Софіївській площі в Києві. Свято День Соборності України було створене указом президента України 1999 року. Воно має важливе політичне та історичне значення, демонструє бажання українців до об'єднання з метою створення та розбудови суверенної держави.