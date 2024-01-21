Яке завтра, 22 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 22 січня, День Соборності України. Віряни вшановують пам'ять апостола Тимофія. До Нового року залишилося 344 дні.
22 січня 2024 року — понеділок. 698-й день війни в Україні.
Яке завтра, 22 січня, церковне свято
22 січня в церковному календарі – день пам’яті апостола Тимофія. Він входить до переліку апостолів від 70-ти. Був учнем апостола Павла та першим єпископом на Ефесі. Тимофій вважається одним з найвідданіших та найвірніших послідовників Ісуса Христа. Все своє життя він проповідував християнство. Єпископом був 15 років. Був останнім, хто спілкувався з апостолом Павлом перед смертю останнього. За проповіді його схопили язичники і забили камінням до смерті.
Що не можна робити 22 січня
- Не варто виносити з дому сміття, особливо пізно ввечері.
- Заборонено лаятися і лихословити.
- Не можна виконувати фізично важку працю.
Народні прикмети і традиції на 22 січня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: ледь чутно гудуть бджоли на пасіці — буде багато меду влітку;
- снігопад прогнозує, що влітку буде великий урожай;
- сильний мороз, але віконниці спітніли — чекайте на потепління;
- опівдні вийшло сонце — весна прийде рано;
- заметіль мете — вона буде продовжуватися ще тиждень.
Зазвичай цього дня стояли сильні морози, за що день в народному календарі отримав назву Тимофій Напівзимник. Трималися такі морози лише кілька днів, хоча і були найсуворішими. Від цього моменту селяни починали вже готуватися до весняних робіт.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 січня
Які завтра іменини: Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Мануїл.
Талісманом людини, народженої 22 січня є цитрин. Різновид кварцу, який відрізняється сонячним кольором і неймовірним теплом. Здавна вірили, що прикраси з цитрину приваблюють багатство. Тому їх обирали ті, хто прагнув фінансового достатку.
В цей день народилися:
- 1964 рік — український літератор, драматург, політичний та громадський діяч Дмитро Корчинський;
- 1975 рік — сучасний український композитор і віолончеліст Золтан Алмаші;
- 1983 рік — українська спортсменка, віцечемпіонка Олімпійських ігор (2000 рік) зі стрільби з лука Катерина Сердюк.
Пам’ятні дати 22 січня
Календар важливих подій в Україні та світі за 22 січня:
- 1506 рік — перші швейцарські гвардійці прибувають на службу до папи Юлія II;
- 1648 рік — починається Хмельниччина;
- 1861 рік — французький мандрівник Анрі Муо виявляє в джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват;
- 1918 рік — у будинку Педагогічного музею Малою Радою затверджено IV Універсал, що проголошує Україну незалежною державою;
- 1919 рік — Директорія УНР проголошує Акт злуки УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено в Західні Області УНР;
- 1942 рік — з Києва вирушає перший потяг з робітниками, загітованими на роботу в Німеччині (остарбайтери);
- 1963 рік — Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписують у Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлисейський договір);
- 1970 рік — відбувається перший регулярний політ "Боїнга 747" з пасажирами на борту — літак вилетів з Нью-Йорка і через шість з половиною годин приземлився в Лондоні;
- 1990 рік — майже все населення Баку виходить на поховання жертв "Чорного січня";
- 1992 рік — канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі;
- 1992 рік — Філіппіни визнають незалежність України;
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Іраном;
- 1992 рік — 22-23 січня відбувається І Всесвітній конгрес українців;
- 2006 рік — Ево Моралес (за етнічним походженням — аймара) складає присягу як Президент Болівії і стає першим представником корінного населення, який очолив державу;
- 2010 рік — Віктор Ющенко підписує Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України;
- 2014 рік — перші загиблі на Майдані у Києві.
Погода на 22 січня
Завтра, 22 січня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві -3 вдень та -10 вночі. У Львові 0 вдень та -5 вночі. У Харкові -6 вдень та -10 вночі. В Одесі +3 вдень та -3 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
22 січня в Україні святкують День Соборності України. Національне свято, яке відзначає Акт Злуки УНР та ЗУНР 1919 року. А ще роком раніше було проголошено незалежність Української Народної Республіки. 11 січня 1918 року був прийнятий доленосний для України документ — IV Універсал. В ньому УНР проголошувалася незалежною Державою. На жаль, новоутворена держава зазнала агресії з боку більшовиків, тому її суверенітет був нетривалим. 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися. Урочисті події відбулися на Софіївській площі в Києві. Свято День Соборності України було створене указом президента України 1999 року. Воно має важливе політичне та історичне значення, демонструє бажання українців до об'єднання з метою створення та розбудови суверенної держави.