Яке завтра, 22 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 січня 2025 року — середа. 1064-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

22 січня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Тимотея. Він був одним із найближчих учнів і сподвижників апостола Павла. Він народився в Лістрі, місті в Малій Азії, ймовірно, у змішаній родині: його мати була єврейкою, а батько — греком. Від своєї матері й бабусі він навчився знанням Святого Письма. Тимофій познайомився з апостолом Павлом під час його другого місіонерського подорожування. Павло настільки довіряв Тимофію, що часто посилав його як свого представника до різних церковних громад, доручаючи йому важливі завдання. У біблійному Новому Завіті є два послання, написані апостолом Павлом до Тимофія, які відображають їхні глибокі духовні та дружні стосунки. Тимофій служив єпископом в Ефесі, де помер мученицькою смертю у 97 році за царювання імператора Доміціана. Його святкують у християнському світі як зразок вірності, послуху та самовідданості у служінні Богу.

Що не можна робити 22 січня

Не слід виконувати важку фізичну працю.

Забороняється лихословити, сваритися, лаятися.

Не можна пізно вночі виносити з будинку сміття.

Народні прикмети і традиції на 22 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: віконниці пітніють, хоча на вулиці мороз — прийде потепління;

мете хуртовина — вона буде ще цілий тиждень;

на пасіці ледь чутно гудуть бджоли — влітку чекайте на велику кількість меду;

сонце вийшло з-за хмар опівдні — до ранньої весни.

22 січня сонце вийшло з-за хмар опівдні — до ранньої весни / Фото: Unsplash

За народним календарем цього дня часто стояли сильні морози, тому день часто називали Тимофій Напівзимник. Від цього моменту селяни починали готуватися до перших весняних городніх робіт.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 січня

Які завтра іменини: Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія.

Талісманом людини, народженої 22 січня, є цитрин. Камінь, що додає власнику сміливості і розвиває інтуїцію. Цитрин здавна використовували для збільшення магічних сил.

Цього дня народилися:

1975 рік — сучасний український композитор і віолончеліст Золтан Алмаші;

1983 рік — українська спортсменка, віцечемпіонка Олімпійських ігор (2000 рік) зі стрільби з лука Катерина Сердюк;

1990 рік — український поет, учасник російсько-української війни Максим Кривцов.

Пам’ятні дати 22 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 січня:

1506 рік — перші швейцарські гвардійці прибувають на службу до папи Юлія II;

1861 рік — французький мандрівник Анрі Муо виявляє в джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват;

1918 рік — у будинку Педагогічного музею Малою Радою затверджують IV Універсал, що проголошує Україну незалежною державою;

1919 рік — Директорія УНР проголошує Акт злуки УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено в Західні Області УНР;

1942 рік — з Києва вирушає перший потяг з робітниками, загітованими на роботу в Німеччині (остарбайтери);

1963 рік — Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписують в Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлисейський договір);

1970 рік — відбувається перший регулярний політ "Боїнга 747" з пасажирами на борту — літак вилетів з Нью-Йорка і через шість з половиною годин приземлився в Лондоні;

1992 рік — канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі;

1992 рік — Філіппіни визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Іраном;

1992 рік — починається І Всесвітній конгрес українців;

2010 рік — Віктор Ющенко підписує Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України;

2014 рік — перші загиблі на Майдані у Києві.

Погода на 22 січня

Завтра, 22 січня, в Києві хмарно, ввечері дрібний дощ зі снігом. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не передбачається. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та 0 вночі. У Львові — +2 вдень та -1 вночі. У Харкові — 0 вдень та -2 вночі. В Одесі — +5 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 січня в Україні святкують День Соборності / Фото: ТСН.ua

22 січня в Україні святкують День Соборності. Це державне свято символізує єдність українських земель та важливу подію в історії України – проголошення Акта Злуки 1919 року. Після падіння Російської та Австро-Угорської імперій у 1917–1918 роках на території сучасної України було створено дві незалежні держави: Українська Народна Республіка (УНР) на сході та Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) на заході. Саме 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі був урочисто проголошений Акт Злуки, який об’єднав УНР і ЗУНР в єдину державу. Це рішення стало символічним кроком до об'єднання українських земель. Однак через внутрішні та зовнішні виклики (війна, політичні протистояння) об’єднання залишилося більше декларативним, ніж реальним. Цього дня Центральна Рада проголосила незалежність УНР (IV Універсал), що стало передумовою до об'єднання з ЗУНР.

Уперше у сучасній Україні, 21 січня 1990 року, мільйони українців створили живий ланцюг єдності між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. Це стало символом єднання Сходу і Заходу України. День Соборності нагадує про важливість збереження територіальної цілісності та єдності країни, що має особливе значення у контексті сучасних викликів для України.