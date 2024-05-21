Яке завтра, 22 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 22 травня, Міжнародний день біологічного різноманіття. Віряни вшановують пам'ять мученика Василіска. До Нового року залишилося 223 дні.

22 травня 2024 року — середа. 819-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

22 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Василіска. Він був христианським святим і мучеником, який постраждав за свою віру в часи гонінь на христиан під час правління імператора Максиміана Галерія (305 — 311 роки). Василіск був племінником святого мученика Феодора Тирона і постраждав разом зі своїми братами Клеоником і Євтропієм.

Василіск був засуджений до смерті в Команах Понтийських, де його тримали у в’язниці. Перед стратою він мав видіння, в якому Господь обіцяв йому свою допомогу і передрік мученицьку смерть.

Що не можна робити 22 травня

Не можна залишати яйця недовареними — за повір'ями з них вилізе змія.

Заборонено полювати на пташок.

Не рекомендується позичати гроші чи будь-які речі.

Народні прикмети і традиції на 22 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: туман вранці — до грибного літа;

вранці багато роси на траві — рік буде врожайним;

вночі почути спів солов'я — погода буде теплою;

під час дощу дме північний вітер — скоро дощ закінчиться;

навколо зірок чорні кола — до негоди;

багато павуків — до великого урожаю огірків.

22 травня багато павуків до великого урожаю огірків / Фото: Unsplash

Цього дня було прийнято наводити лад в оселі. Також селяни йшли в поля, збирали волошки, які після цього висушували і використовували як ліки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 травня

Які завтра іменини: Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія.

Талісманом людини, народженої 22 травня, є корал. Літотерапевти стверджують, що цей камінь здатний позитивно впливати на кровообіг. В давнину існувала думка, що корал лікує виразки і нариви.

Цього дня народилися:

1941 рік — український кіноактор Микола Олялін;

1945 рік — український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України Юрій Рибчинський;

1951 рік — український кіноактор Сергій Іванов.

Пам’ятні дати 22 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 травня:

1629 рік — імператор Священної Римської імперії Фердинанд II і король Данії Кристіан IV підписують Любекський договір, який припинив втручання Данії в Тридцятилітню війну;

1762 рік — Швеція та Пруссія підписують Гамбурзький договір;

1807 рік — велике журі висуває звинувачення колишньому віце-президенту Сполучених Штатів Аарону Берру у державній зраді;

1848 рік — на Мартиніці скасовують рабство;

1849 рік — Авраам Лінкольн отримує патент на конструкцію сухого доку, що плаває;

1861 рік — Тараса Шевченка перепоховують в Каневі на Чернечій горі;

1892 рік — доктор Вашингтон Шеффілд винаходить тюбик для зубної пасти;

1846 рік — у Нью-Йорку засновують інформаційна агенція "Associated Press";

1906 рік — американські авіаконструктори брати Райт отримують патент на винайдений ними літак (випробований 1903 року);

1919 рік — у Києві в церкві святого Миколая відправляють перше богослужіння українською мовою, через що цей день "неофіційно" стає днем народження Української Автокефальної Православної Церкви;

1927 рік — поблизу Сініна, Китай, землетрус магнітудою 8,3 стає причиною 200 000 смертей;

1931 рік — розпочинає свою діяльність Українська академія аграрних наук;

1939 рік — Гітлер та Муссоліні створюють політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий "Сталевий пакт");

1942 рік — Мексика вступає у Другу світову війну на боці союзників;

1960 рік — стається найсильніший у XX столітті землетрус силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера — в Чилі;

1971 рік — відбувається виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві й арешт промовця;

1972 рік — нова конституція змінює назву Цейлону на Республіку Шрі-Ланка;

1979 рік — похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який виливається у масову акцію протесту;

1990 рік — фірма "Microsoft" анонсує вихід операційної системи Windows 3.0;

1995 рік — у Львові створюють Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка;

1995 рік — астрономи Аманда Бош та Ендрю Ривкін виявляють на фотографіях, які прислав телескоп "Габбл", два нові супутники на орбіті Сатурна;

1998 рік — у Києві на Аскольдовій могилі освячують греко-католицьку церкву святого Миколая;

2002 рік — у Празі відкривають Меморіал жертвам комунізму;

2009 рік — СБУ порушує кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932—1933 років;

2014 рік — біля міста Волноваха стається напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військовиків гине, 32 травмовано, також біля міста Рубіжне, внаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнає втрат і відступає.

Погода на 22 травня

Завтра, 22 травня, в Києві сонячно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, вдень можливий невеликий дощ. У Харкові сонячно, опадів не очікується. В Одесі сонячно, вдень небо можуть затягнути невеликі хмари, без опадів.

Температура повітря в Києві — +21 вдень та +13 вночі. У Львові — +20 вдень та +13 вночі. У Харкові — +20 вдень та +13 вночі. В Одесі — +20 вдень та +16 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 травня Міжнародний день Бути собою / Фото: Unsplash

22 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день коко-мам. Заснований компанією Coco Bump, LLC 2021 року. Вшановує особливий внесок та досвід темношкірих і чорношкірих матерів. Його метою є підкреслення важливості материнського здоров’я та добробуту в цих громадах.

Також 22 травня Міжнародний день Бути собою. Цей день заохочує людей приймати свою автентичність, відзначати різноманітність і сприяти самосприйняттю та самовираженню. Він нагадує про те, що кожна людина унікальна, неповторна та цінна.

А ще 22 травня Всесвітній день прееклампсії. Щорічна ініціатива, яка охоплює всі країни світу. Вона була створена для підвищення обізнаності про прееклампсію, яка є потенційно небезпечним для життя станом, що виникає під час вагітності. Він пов'язаний із гіпертонічними розладами.

22 травня святкують Міжнародний день біологічного різноманіття. Головна мета створення цієї дати полягає у тому, щоб привернути увагу до проблем збереження біологічного світу. Сьогодні мало хто задумується над тим, що саме біорізноманіття впливає на різні аспекти нашого життя: від кліматичної стабільності до якості харчових продуктів.

Також 22 травня Всесвітній день міських фермерів. Міськими фермерами називають жителів міст, які намагаються різними способами зблизитись з природою, вирощують зелень, овочі та фрукти на балконах чи підвіконнях.

А ще 22 травня Всесвітній день готів. Подія була започаткована радіодіджейкою з Великої Британії 2009 року. Ця субкультура і зародилася в Великій Британії та Норвегії наприкінці 70-х років XX століття на базі панк-руху. Сьогодні ж більша частина готів проживає в Америці та Європі. Готична субкультура — це справжній протест проти культурних стереотипів, він має вираження за допомогою специфічного зовнішнього вигляду та зацікавленністю готичним роком.