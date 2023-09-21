Яке завтра, 22 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 22 вересня, Національний день партизанської слави України. Віряни вшановують пам'ять мученика Фоки і пророка Йони. До Нового року залишилося 100 днів.

22 вересня 2023 року — п’ятниця. 576-й день війни в Україні.

Яке завтра, 22 вересня, церковне свято

22 вересня в церковному календарі – день пам’яті мученика Фоки і пророка Йони. За переказами Фока народився в місті Синопі і ще в юні роки вів доброчесне життя. В зріломі віці Фока став єпископом, проповідував християнство і навернув на шлях істини багатьох людей. В той час імператором був Траян, який проповідував язичництво, тому відбувалися гоніння за християнами. Фока був схоплений. Його змушували зректися віри, але єпископ залишався твердим в своїх переконаннях.

Про пророка Йону відома цікава легенда. Якось він отримав від Господа видіння, в якому Той наказав йти до Ніневії, щоб передбачити загибель міста за його беззаконня. Однак Йона не послухався і замість цього пішов до Іспанії. Корабель, на якому плив чоловік, потрапив у страшну бурю. Моряки кинули жереб, щоб дізнатися, чиї гріхи накликали на них гнів Божий. Жереб вказав на Йону. Тому його викинули в море, щоб той спокутував провину. В морі Йону проковтнув кит, і чоловік провів в його череві три дні. Після цього Йона знову отримав видіння йти до Ніневії. І цього разу він послухався.

Що не можна робити цього дня

Не можна купувати і їсти рибу.

Краще не займатися тяжкою фізичною працею.

Не варто виходити з дому до світанку.

Народні прикмети і традиції на 22 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: чутно грім — взимку снігу не буде;

ввечері на небі світить місяць червоного кольору — чекайте на вітряну погоду;

яка погода цього дня, такою вона буде весь місяць;

якщо на березі все ще тримається жовте листя, зима прийде пізно;

ввечері тепліше, ніж удень — чекайте на штормовий вітер.

22 вересня на березі все ще тримається жовте листя, зима прийде пізно / Фото: pixabay.com

Святого Фоку наші предки вважали заступником від пожеж та усілякої негоди. Тому обов'язково молилися йому, щоб захистити свій будинок від вогню. Якщо йшли в ліс, то завжди остерігалися незнайомих чоловіків в капелюсі, вважалося, що ним може бути Лісовик, який принесе невдачі.

Погода на 22 вересня

Завтра, 22 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +17 вночі. У Львові — +27 вдень та +16 вночі. У Харкові — +25 вдень та +13 вночі. В Одесі — +26 вдень та +17 вночі.

Пам’ятні дати 22 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 вересня:

1002 рік — засновують місто Хотин (Чернівецька область, Україна);

1307 рік — Королівська рада Франції ухвалює рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебували на території держави;

1499 рік — Швейцарія здобуває незалежність від Священної Римської імперії;

1792 рік — цей день був оголошений першим днем французького революційного календаря;

1862 рік — президент США Авраам Лінкольн оголошує про звільнення негрів-рабів;

1908 рік — князівство Болгарія де-юре визнають незалежною державою;

1917 рік — Симон Петлюра виступає на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво;

1941 рік — в зайнятому нацистами Києві відновлюють діяльність Всеукраїнської православної церковної ради;

1955 рік — в Аргентині здійснюють військовий переворот, що валить уряд диктатора Хуана Перона;

1980 рік — починається ірано-іракська війна;

1993 рік — прем'єр-міністра України Леоніда Кучму відправляють у відставку;

2012 рік — в одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування, смертельно ранять Коррі Сандерс, екс-чемпіона світу з боксу, який наступного дня помирає у лікарні;

2019 рік — завершується українського фестивалю "Comic Con Ukraine 2019" у Києві.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 вересня

Які завтра іменини: Яким, Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон, Ганна.

Талісманом людини, народженої 22 вересня, є корал. Це скелети поліпів (морських безхребетних істот). Здавна наші предки вважали, що корали здатні позитивно впливати на кровообіг та серцево-судинну систему, активізують обмін речовин.

Цього дня народилися:

1835 рік — український філолог-славіст, автор учення про внутрішню форму слова Олександр Потебня;

1909 рік — діяч ОУН, адміністратор Львівського медичного інституту Євстахій Струк;

1975 рік — українська поетеса і літературознавчиня Олена Галета.

Який завтра день в Україні і світі

22 вересня Всесвітній день захисту слонів / Фото: pixabay.com

22 вересня в Україні святкують Національний день партизанської слави України. Свято було створене указом президента України 2001 року. Головною його метою є вшанування пам'яті партизанів та підпільників, а також нагадування про їхній важливий подвиг молодому поколінню.

Також 22 вересня Міжнародний день астрономії. Святкують двічі на рік: навесні і восени. Осінній Міжнародний день астрономії завжди припадає на суботу між вереснем і жовтнем, коли Місяць перебуває в першій чверті або близько до неї. Свято заснували за ініціативою Дуга Бергера 1973 року. Він був президентом Астрономічної асоціації Північної Каліфорнії. Головною метою цього дня є заохочення людей дізнатися більше про астрономію.

А ще 22 вересня Міжнародний день сяйливого миру. Сяйливим миром називають природну, позитивну, цілісну та корисну енергію, яку можна знайти в людських серцях. Вважається, що кожна людина на Землі має свій Світлий мир.

22 вересня Всесвітній день без автомобілів. Це свято було створене у Франції, коли місцева влада в декількох містах вирішила зупинити рух транспорту на 24 години. Ця традиція в наступні роки поширилася й на інші держави.

Також 22 вересня Всесвітній день захисту слонів. Ініціаторами створення свята стали екологи та природоохоронні організації через критичне зменшення популяції слонів у природі. Наразі в Африці їх налічується приблизно 500 тисяч особин, а в Азії — всього 30 тисяч. Вчені продовжують наголошувати, що уникання проблеми на бездіяльність можуть призвести до повного знищення цих тварин.

А ще 22 вересня Всесвітній день носорога. Свято було започатковане 2010 року Міжнародним фондом дикої природи. Але в той час день святкували лише в Південній Африці. Вже за кілька років він перетворився на глобальну подію.