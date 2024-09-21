Яке завтра, 22 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 вересня 2024 року — неділя. 942-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

22 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Фоки. Він був єпископом у місті Синоп, що в Малій Азії (сучасна Туреччина). Він народився 22 вересня 47 року і помер 117 року. Фока був відомий своєю глибокою вірою та здатністю творити чудеса. Під час правління імператора Траяна, Фока був ув’язнений за свою віру у Христа. Після тортур його втопили. Його святі мощі спочивали у місті В’єні у Франції, а 403 року Іван Золотоустий виголосив дві проповіді про перенесення мощей святого Фоки з Понту до Царгорода. Фока є прикладом незламної віри та відданості. Його життя надихає сучасних віруючих стояти міцно на шляху істини, незважаючи на перешкоди та небезпеки.

Що не можна робити 22 вересня

Не рекомендовано їсти страви з риби.

Категорично забороняється заздрити чужому щастю.

Не можна збирати гриби та горіхи.

Народні прикмети і традиції на 22 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: з вишні листя ще не опало — ще нескоро будуть заморозки;

ще не почалося бабине літо — то ще тиждень тепло не буде;

на цибулі багато лушпиння — до морозної і холодної зими;

на деревах багато павутини — до погожої осені.

22 вересня на цибулі багато лушпиння — до морозної і холодної зими / Фото: Unsplash

В давнину цього дня існувала традиція ходити в гості до молодят, щоб подивитися, як вони живуть разом.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 вересня

Які завтра іменини: Макар, Микола, Олександр, Петро.

Талісманом людини, народженої 22 вересня є корал. Терапевти вважають, що ці камені допомагають активізувати обмін речовин. Здавна вірили, що корали покращують пам'ять.

Цього дня народилися:

1965 рік — український дипломат, Надзвичайний і повноважний Посол, виконувач обов'язків Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця;

1971 рік — українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор Лариса Заспа;

1975 рік — українська поетеса і літературознавчиня Олена Галета.

Пам’ятні дати 22 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 вересня:

1002 рік — заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна);

1307 рік — Королівська рада Франції ухвалює рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебували на території держави;

1499 рік — Швейцарія здобуває незалежність від Священної Римської імперії;

1792 рік — цей день був оголошений першим днем французького революційного календаря;

1862 рік — президент США Авраам Лінкольн оголошує про звільнення негрів-рабів;

1908 рік — Князівство Болгарія де-юре визнають незалежною державою;

1917 рік — Симон Петлюра виступає на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво;

1941 рік — в зайнятому нацистами Києві відновлюють діяльність Всеукраїнської православної церковної ради;

1955 рік — в Аргентині здійснюють військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона;

1968 рік — українська співачка Софія Ротару виходить заміж за свого акомпаніатора Анатолія Євдокименка;

1980 рік — починається ірано-іракська війна;

1993 рік — прем'єр-міністр України Леонід Кучма йде у відставку.

Погода на 22 вересня

Завтра, 22 вересня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові вдень небо затягнеться хмарами, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +15 вночі. У Львові +22 вдень та +12 вночі. У Харкові +25 вдень та +13 вночі. В Одесі +23 вдень та +18 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 вересня в Україні святкують День осіннього рівнодення / Фото: Unsplash

22 вересня в Україні святкують День осіннього рівнодення. Цього дня тривалість дня і ночі майже однакова, оскільки Сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. Осіннє рівнодення знаменує початок астрономічної осені в Північній півкулі та весни в Південній півкулі. Після цього дня світловий день починає скорочуватися, а ночі стають довшими, що символізує наближення зими.

Цей день також має культурне та духовне значення. У багатьох культурах його відзначають як час для переосмислення, очищення та підготовки до зими. Існують певні традиції та прикмети, пов’язані з осіннім рівноденням, наприклад, не варто позичати гроші, сваритися або відмовляти в допомозі.

Також 22 вересня Міжнародний день дочок. Це ніжне та сімейне свято, яке виникло в Індії з метою усунути негативні традиції та підкреслити важливість дівчаток у суспільстві. Метою цього дня є привернення уваги до ролі дочок у родині, заохочення батьків до проявів турботи та любові, а також боротьба з гендерною нерівністю. У цей день батьки часто дарують своїм дочкам подарунки, проводять час разом та висловлюють свою любов і вдячність.

А ще 22 вересня Всесвітній день троянд. Це свято присвячене не квітам, а пацієнтам, які борються з раковими захворюваннями. Ідея цього дня виникла на честь Мелінди Роуз, молодої дівчини, яка, незважаючи на свій діагноз, підтримувала інших хворих, надсилаючи їм листи та вірші.

22 вересня святкують День білого шоколаду. Це свято присвячене білому шоколаду, який вперше був виготовлений на початку 1930-х років компанією Nestlé. Білий шоколад відрізняється від звичайного тим, що не містить какао-порошку, а лише масло какао, цукор та молоко. Метою цього дня є привернення уваги до білого шоколаду та його унікального смаку. Виробники наголошують на важливості використання якісних інгредієнтів, таких як масло какао, без штучних замінників та підсилювачів смаку.

Також 22 вересня Всесвітній день пацієнтів, які страждають на ХМЛ. Цей день був обраний не випадково: числа 9 і 22 символізують специфічну хромосомну транслокацію t(9;22), відому як Філадельфійська хромосома, яка є характерною для цього захворювання.

А ще 22 вересня Всесвітній день носорога. Це свято було започатковане 2010 року Міжнародним фондом дикої природи (WWF) з метою привернення уваги до проблеми вимирання носорогів. Основною загрозою для носорогів є браконьєрство, оскільки їхні роги високо цінуються на чорному ринку для використання в традиційній медицині та виготовленні прикрас. Крім того, носороги страждають від втрати середовища існування та змін клімату.

22 вересня святкують Всесвітній день захисту слонів. Це свято було започатковане природоохоронними організаціями та екологами для привернення уваги до проблеми скорочення чисельності слонів. Слони є найбільшими сухопутними ссавцями на планеті та відіграють важливу роль у своїх екосистемах. Однак вони стикаються з численними загрозами, такими як браконьєрство заради їхніх бивнів, втрата середовища існування через вирубку лісів та конфлікти з людьми.

Також 22 вересня Національний день партизанської слави України. Це свято було встановлене 2001 року указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи ветеранів війни. Метою цього дня є вшанування подвигу партизанів і підпільників, які боролися проти нацистських окупантів під час Другої світової війни.

А ще 22 вересня Всесвітній день без автомобілів. Це свято було започатковане у Франції 1998 року, коли місцева влада декількох міст вирішила зупинити автомобільний рух на 24 години. Згодом ця традиція поширилася на інші країни Європи, Канаду та США. Метою цього дня є привернення уваги до проблеми забруднення повітря транспортними засобами та заохочення використання альтернативних видів транспорту, таких як велосипеди, електросамокати або громадський транспорт. У цей день люди відмовляються від використання автомобілів, щоб зменшити рівень вихлопних газів та шумове навантаження у містах.

22 вересня святкують День машинобудівника України. Щороку припадає на четверту неділю вересня. Це професійне свято було встановлене 1993 року указом президента Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників машинобудування та приладобудування. Цей день є важливим для вшанування праці інженерів, робітників та науковців, які працюють у галузі машинобудування. В Україні ця галузь включає понад 2800 промислових підприємств і 230 наукових організацій, де працює більше мільйона людей.

Також 22 вересня Всеукраїнський день дошкілля. Свякується в четверту неділю вересня. Це професійне свято було встановлене 2011 року указом президента України для вшанування праці вихователів, завідувачів, молодшого персоналу дитячих садків та інших працівників дошкільних закладів. Метою цього дня є підвищення престижу професії вихователя, привернення уваги до важливості дошкільної освіти та підтримка працівників цієї галузі. У цей день проводяться урочисті заходи, святкові концерти, виставки дитячих малюнків та поробок, а також відзначення кращих працівників грамотами та дипломами.

А ще 22 вересня Міжнародний день сяючого миру. Це свято присвячене поширенню позитивної, доброзичливої та корисної енергії, яка знаходиться у серцях людей. Ідея сяючого миру полягає в тому, що кожна людина має внутрішнє світло, яке може змінити світ на краще. Метою цього дня є надихати людей розкривати своє внутрішнє світло та поширювати мир і доброту навколо себе. У цей день люди заохочуються до добрих вчинків, позитивних думок та підтримки один одного.

22 вересня Всесвітній день боротьби з нарколепсією. Він був започаткований 2019 року 24 пацієнтськими організаціями на шести континентах. Метою цього дня є підвищення обізнаності про нарколепсію, хронічний розлад сну, який впливає на здатність регулювати цикл сну і неспання. Нарколепсія характеризується такими симптомами, як надмірна денна сонливість, катаплексія (раптова втрата м’язового тонусу), сонний параліч та галюцинації. Люди з нарколепсією можуть заснути без попередження, навіть під час розмови або роботи.