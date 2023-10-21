Яке завтра, 22 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 22 жовтня, День свекрухи і тещі. Віряни вшановують пам'ять святого Аверкія. До Нового року залишилося 70 днів.

22 жовтня 2023 року — неділя. 606-й день війни в Україні.

Яке завтра, 22 жовтня, церковне свято

22 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого Аверкія. Він жив у місті Єрополь (Мала Азія) в II столітті і був там єпископом. В ті часи більшість жителів поселення були язичниками, тому святий молився щодня, щоб Господь навернув їхні душі на праведний шлях.

Якось під час однієї з таких молитов перед ним з'явився ангел і звелів піти та розтрощити всіх ідолів. Слово Господнє єпископ виконав, за що його возненавиділи язичники міста. Коли Аверкій почув про це, то явився на народні збори і там відкрито розповів всім про їхні гріхи. Народ намагався схопити його, але раптом в натовпі почулися крики трьох біснуватих юнаків. Єпископ тут же вигнав з них всіх бісів за допомогою молитви. Побачивши це чудо, люди навернулися до Бога.

Коли Аверкію було 72 роки, він відправився у подорож до Риму, зайшовши на шляху назад до Сирії та Месопотамії. Там він зустрівся з багатьма християнами. Помер у віці 193 років.

Що не можна робити в цей день

Заборонено провокувати скандали, лаятися, лихословити.

Краще перенести на інший день генеральне прибирання, домашні справи.

Не рекомендовано вирушати у дальню дорогу, тому що вона не принесе задоволення.

Народні прикмети і традиції на 22 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: випав сніг, навесні ранніми будуть проліски;

вранці туман — попереду на вас чекають теплі дні;

якщо цього дня немає дощу — то наступний рік буде неврожайним;

пішла сильна злива — ще довго буде дощити;

ясний та сонячний день до похолодання;

на траві вранці видно іній — буде ранньою зима.

22 жовтня ясний та сонячний день до похолодання / Фото: Pexels

В давнину вважалося, що 22 жовтня вдалий день для шлюбу, тому що укладений союз буде міцним та щасливим. Також цього дня легко проходили пологи. Богоматері моляться про здоров'я дітей та щастя в сім'ї.

Погода на 22 жовтня

Завтра, 22 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, можливий дрібний дощ зі снігом. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмура погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +8 вдень та +6 вночі. У Львові +5 вдень та +3 вночі. У Харкові +15 вдень та +10 вночі. В Одесі +17 вдень та +14 вночі.

Пам’ятні дати 22 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 жовтня:

794 рік — Кіото стає столицею Японії;

1618 рік — Королівський суд Англії засуджує полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство;

1797 рік — Гарнерен Андре-Жак здійснює перший в історії людства стрибок з парашутом;

1883 рік — у Нью-Йорку відкривається "Метрополітен-опера";

1937 рік — заарештували митрополита Київського і всієї України Василь Липківський;

1938 рік — Честер Карлсон виготовляє першу фотокопію паперового документа;

1945 рік — весілля віце-президента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Перон;

1960 рік — майбутній чемпіон планети з боксу Мухамед Алі (тоді — Кассіус Клей) виграє свій перший бій на професійній арені;

1962 рік — президент США Джон Кеннеді виступає із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети;

1968 рік — завершується політ американського космічного корабля "Аполлон-7";

1980 рік — Папа Римський скасовує вердикт 1633 року, що засудив Галілея;

1995 рік — на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрали Патріархом Київським і всієї Русі-України;

2006 рік — Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів "Формула-1" Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчує кар'єру гонщика.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 жовтня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Ганна, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Іван, Іраклій, Костянтин, Максим, Микола, Олександр, Федір.

Талісманом людини, народженої 22 жовтня є діамант. Камінь, який прикрасить статус свого власника. Діамант, це оброблений алмаз. Здавна вірили, що він допомагає захистити від впливу негативної енергії.

В цей день народилися:

1878 рік — український військовий діяч Вадим Богомолець;

1912 рік — українська розвідниця, зв'язкова УВО, ОУН Дарія Гнатківська;

1994 рік — офіцер Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Павло Сбитов.

Який завтра день в Україні і світі

22 жовтня в Україні і світі святкують День свекрухи і тещі / Фото: Pexels

22 жовтня в Україні і світі святкують День свекрухи і тещі. Святкується щорічно в четверту неділю жовтня. Свято є національним в США, а в Україні лише набирає популярність. Свій початок воно бере ще з 1934 року, коли редактор однієї техаської газети, Джин Хоу, зазначив в виданні, що крім батька та матері було б чесно вшановувати і жінку, яка народила кохання вашого життя, адже часто вона стає "другою матір'ю".

Також 22 жовтня Всесвітній день людей з вадами мовлення. Подія була започаткована 1998 року. Слід зазначити, що від проблем з мовленням страждають і дорослі, і діти. Таким людям досить важко дається комунікація з оточуючими. Одна з найпомітніших вад мовлення — заїкання. Хоча їх буває досить багато. Перші згадки про заїкання відносяться давніх часів. Навіть деякі єгипетські фараони страждали від цієї вади.

А ще 22 жовтня Міжнародний день CAPS LOCK. Свято було започатковане 2000 року. Головна його ідея полягає в тому, щоб показати всім, хто надто захоплюється використанням Caps Lock у звичайному спілкуванні, що це надмірність та неприпустимість. Свято було створене американцем Дереком Арнольдом.

22 жовтня День Фехнера. Він присвячений німецькому вченому, експериментальному психологу, філософу, одному з основоположників психофізики Густаву Теодору Фехнеру. Всі психофізики вважають цей день своїм професійним святом.

Також 22 жовтня Міжнародний тиждень профілактики отруєнь свинцем. Починається він завжди в останню неділю повного тижня жовтня. Важливо знати, що свинець утворює токсичні сполуки, а тому його використання спричиняє забруднення навколишнього середовища та появу захворювань у людей.