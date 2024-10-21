Яке завтра, 22 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

22 жовтня 2024 року — вівторок. 972-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

22 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського. Він був відомим святим, який жив у другій половині XVI століття. Він народився в місті Авренії, що нині розташоване в Туреччині, і був відомий своєю духовною силою та відданістю Христу. Аверкій був єпископом Єрапольським і відомим проповідником, який проповідував християнські ідеї в різних місцях, включаючи Фрігію. Він був відомий своїм великим впливом на населення та своїм відданням духовному життя. Святий Аверкій помер 22 жовтня 1584 року. Він вважається заступником людей, які потребують духовної підтримки та натхнення.

Що не можна робити 22 жовтня

Не починайте в будинку генеральне прибирання.

Краще не вирушати в далекі подорожі, бо вони не принесуть радості.

Не слід провокувати сварки чи скандали.

Народні прикмети і традиції на 22 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці сильний туман — чекайте на теплу погоду, яка триматиметься кілька днів;

сонце сяє ясно — до швидкого похолодання;

почалася сильна злива — ще довго йтиме дощ;

на дахах з'явилися бурульки — зима буде морозною.

22 жовтня вранці сильний туман — чекайте на теплу погоду, яка триматиметься / Фото: Unsplash

Цього дня віряни йшли до храму, щоб поставити свічку і помолитися про зцілення від різних хвороб. День краще провести серед родини, запросивши в гості найближчих.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір, Ганна, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 22 жовтня, є діамант. Найбільш коштовний камінь. Здавна вірили, що діамант захищає свого власника від усього негативу.

Цього дня народилися:

1912 рік — українська розвідниця, зв'язкова УВО, ОУН Дарія Гнатківська;

1913 рік — український скульптор-різьбяр Василь Свида;

1994 рік — офіцер Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Павло Сбитов.

Пам’ятні дати 22 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 жовтня:

794 рік — Кіото стає столицею Японії;

1618 рік — Королівський суд Англії засуджує полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство;

1797 рік — Гарнерен Андре-Жак здійснює перший в історії людства стрибок з парашутом;

1883 рік — у Нью-Йорку відкривається "Метрополітен-опера";

1937 рік — заарештовують митрополита Київського і всієї України Василя Липківського;

1938 рік — Честер Карлсон виготовлює першу фотокопію паперового документа;

1945 рік — весілля віцепрезидента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Перон;

1960 рік — майбутній чемпіон планети з боксу Мухаммед Алі (тоді — Кассіус Клей) виграє свій перший бій на професійній арені;

1968 рік — завершується політ американського космічного корабля "Аполлон-7";

1980 рік — Папа Римський скасовує вердикт 1633 року, що засуджував Галілея;

1995 рік — на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обирають Патріархом Київським і всієї Руси-України;

2006 рік — семиразовий чемпіон світу з автоперегонів "Формула-1" Міхаель Шумахер на гранпрі Бразилії 2006 закінчує кар'єру гонця.

Погода на 22 жовтня

Завтра, 22 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +15 вдень та +6 вночі. У Львові — +16 вдень та +4 вночі. У Харкові — +15 вдень та +5 вночі. В Одесі — +15 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день CAPS LOCK / Фото: Unsplash

22 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день CAPS LOCK. Цей день був створений для підвищення обізнаності про функцію CAPS LOCK на комп'ютерах та пристроях. CAPS LOCK (абревіатура від "Capital Lock") дозволяє користувачам вважати всі літери, які вводяться, великими. Цей день також є часом для відзначення того, як ця функція може бути корисною у різних ситуаціях, наприклад, під час підписання документів або публікації важливих повідомлень. Це також може бути часом для відпочинку від постійного натискання клавіші Shift для введення великих літер.

Також 22 жовтня Міжнародний день поширення інформації про заїкання. Цей день призначений для підвищення обізнаності про заїкання та підтримки людей, які страждають від цього стану. Заїкання - це нервово-м'язовий розлад, який впливає на мовлення, змушуючи людину вимовляти неповні або неправильні звуки. Цей день також спрямований на зменшення стигми, пов'язаної з заїканням, та підтримку досліджень для знаходження ефективних методів лікування. Люди з заїканням часто стикаються з труднощами у повсякденному житті, тому цей день допомагає зробити їхнє життя більш зрозумілим та підтриманим.

А ще 22 жовтня День Фехнера. Цей день названий на честь німецького філософа та психофізика Густава Фехнера, який зробив значний вклад у розвиток психофізики. Психофізика - це наука, що вивчає взаємодію між фізичними стимулами та сенсорними відчуттями. Фехнер відомий своїми дослідженнями у галузі відчуття та відповідей на стимули, що допомогли зрозуміти, як люди відчувають різні рівні стимуляції. Його робота має велике значення для багатьох галузей, включаючи психологію, нейронауку та інженерію.