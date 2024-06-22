Яке завтра, 23 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 червня, День державної служби в Україні та День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Віряни святкують велике свято Святу Трійцю. До Нового року залишився 191 день.

23 червня 2024 року — неділя. 851-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

23 червня в церковному календарі – Свята Трійця. Свята Трійця — ім’я Живого Бога в православ’ї, Єдиного в Трьох Особах, іпостасях Божества: Отці, Сину і Святому Дусі.

Свята Трійця відіграла ключову роль у Нікейському соборі, коли було сформульовано Символ віри, в якому віра у Святу Трійцю утверджувалася як догмат, обов’язковий для сповідування всіма християнами. Це свято також вважається Днем народження церкви.

День Святої Трійці, також відомий як П’ятдесятниця, є одним з головних християнських свят. Згідно з Євангелієм, саме в цей день Святий Дух у вигляді вогненних язиків зійшов на апостолів Ісуса Христа і Діву Марію.

Що не можна робити 23 червня

Забороняється відмовляти у допомозі, тому що сам залишишся в такій ситуації.

Не можна лаятися, особливо, якщо це подружня пара.

Головна заборона стосується покупок.

Народні прикмети і традиції на 23 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощить, значить через п'ять днів вийде сонце;

зоряне небо означає, що восени буде багато грибів;

довго після дощу видно веселку — погода буде дощовою;

йде гроза — цього року не буде горіхів.

23 червня довго після дощу видно веселку — погода буде дощовою / Фото: Unsplash

Цього дня віряни молилися до святої Агрипини, просячи її про здоров'я та швидке одужання. Наші пращури обов'язково йшли до бані, щоб очистити тіло. Вважається, що вода має цілющу силу і здатна "змити" всі хвороби.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 червня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Федір.

Талісманом людини, народженої 23 червня є смарагд. Один з видів берилу, який має насичений зелений колір. В давнину вірили, що смарагд володіє даром передбачення.

Цього дня народилися:

1874 рік — український книгознавець, бібліограф Богдан Боднарський;

1894 рік — король Великої Британії Едуард VIII;

1931 рік — український кінорежисер, сценарист Григорій Кохан.

Пам’ятні дати 23 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 червня:

1266 рік — відбувається битва біля Трапані;

1868 рік — Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин отримує патент на друкарську машинку;

1888 рік — у Києві відкривають пам'ятник Богданові Хмельницькому;

1917 рік — на II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві проголошують І Універсал Української Центральної Ради;

1940 рік — французький генерал Шарль де Голль оголошує про створення в Лондоні Французького національного комітету;

1941 рік — починається найбільша в історії танкова битва — між німецькими та радянськими військами в районі Луцьк-Рівне-Дубно-Броди;

1961 рік — набуває чинності підписаний в 1959 році Договір про мирне наукове використання Антарктики;

1987 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6 м 3 см;

1990 рік — починається повернення кримських татар на Батьківщину;

2001 рік — розпочинається триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну;

2016 рік — на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52 % при явці 72 %) голосують за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу ("Брекзіт");

2022 рік — Європейська Рада офіційно надає Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Погода на 23 червня

Завтра, 23 червня, в Києві ясно, без опадів. У Львові безхмарний день, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачується.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +21 вночі. У Львові +24 вдень та +18 вночі. У Харкові +30 вдень та +17 вночі. В Одесі +28 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 червня святкують Міжнародний Олімпійський день / Фото: pixabay.com

23 червня в Україні святкують День державної служби. Це свято було встановлено в Україні згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН, враховуючи роль державної служби у процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави.

Також 23 червня Всесвітній день інформаторів. Це свято було засновано неурядовими організаціями 2019 року з метою підвищення глобальної обізнаності про боротьбу з корупцією та визнання вирішальної ролі, яку відіграють інформатори в цій справі.

А ще 23 червня Міжнародний день інформування про синдром Драве. Подія присвячена підвищенню обізнаності про синдром Драве, рідкісну та важку форму епілепсії, яка вражає дітей. Синдром Драве — це рідкісне захворювання генетичного походження, важковиліковна епілепсія, яка починається на першому році життя. Він був описаний 1978 року психіатром та епілептологом Шарлоттою Драве.

23 червня святкують Міжнародний Олімпійський день. Свято було встановлено рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з метою вшанування дати створення МОК — 23 червня 1894 року. Цього дня барон П’єр де Кубертен, який був ентузіастом відродження олімпійського руху, проголосив свою історичну доповідь перед міжнародним атлетичним конгресом у Парижі. Після цього конгрес ухвалив рішення про проведення першої Олімпіади в Греції 1896 року, і Кубертен очолив МОК.

Також 23 червня День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Свято було встановлено з метою сприяння розвитку дитячого та молодіжного громадського руху та підтримки ініціатив громадських організацій.

А ще 23 червня День державної служби ООН. Свято було встановлено рішенням Генеральної Асамблеї ООН з метою вшанування ролі державної служби у процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. Це свято відзначається як час дякування та визнання ролі державних службовців. Вони відіграють важливу роль у розвитку країни, забезпечуючи ефективну роботу державних органів та виконання завдань на користь громадян.

23 червня святкують Міжнародний день жінок в інженерії. Це чудова нагода вшанувати досягнення жінок в цій галузі та обговорити питання рівних можливостей. Вперше це свято було відсвятковане Товариством жінок-інженерів у Великобританії 2014 року, а згодом отримало підтримку ЮНЕСКО і стало міжнародним.