Яке завтра, 23 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 грудня, День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні (День штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку). Віряни вшановують пам'ять Феодула, Саторніна, Євпора, Геласія, Евникіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда і Евареста. До Нового року залишилося 8 днів.

23 грудня 2023 року — субота. 668-й день війни в Україні.

Яке завтра, 23 грудня, церковне свято

23 грудня в церковному календарі – день пам’яті Феодула, Саторніна, Євпора, Геласія, Евникіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда і Евареста. Жили вони у III столітті, коли на престол сів імператор Декій. Він відіслав до міста свого тезка, щоб той правив і ув'язнював християн. Мучеників схопили і катували протягом 10 днів. Всі муки вони винесли з честю, тому їх стратили мечем. Згодом їхні мощі були перенесені до Рима.

Що не можна робити 23 грудня

Не можна влаштовувати бійки, якщо когось ударити, то можна серйозно захворіти.

Небажано працювати з будь-якими гострими предметами, адже, якщо поранитися, то весь рік проведеш у хворобах.

Не дозволяється підшивати поділ одягу, тому що можна прожити менше.

Народні прикмети і традиції на 23 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вітряно — чекайте на хороший урожай наступного року;

кури себе неспокійно поводять — буде заметіль;

дме сильний вітер і йде сніг — чекайте на дощовий та холодний липень;

хропе кінь — до сніжної бурі.

23 грудня хропе кінь до сніжної бурі / Фото: Pexels

Існувало повір'я, якщо дитина народилася цього дня, особливо перед заходом сонця, то вона буде щасливою. Селяни намагалися багато працювати, щоб до Різдва (25 грудня) встигнути завершити всі свої справи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 грудня

Які завтра іменини: Павло, Наум, Давид, Федул, Василь.

Талісманом людини, народженої 23 грудня, є агат. Загадковий камінь, який відомий людству від давніх часів. Агат — мінерал, який є одним із різновидів кварцу. Малюнок на камені нагадує око, тому його часто називають "Оком Творця".

Цього дня народилися:

1878 рік — український, американський та німецький вчений Степан Тимошенко;

1882 рік — громадський діяч, борець за український університет у Львові Адам Коцко;

1999 рік — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Максим Лях.

Пам’ятні дати 23 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 грудня:

1583 рік — в урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально приймає українську православну церкву під свою зверхність;

1846 рік — брати Джордж і Майкл Боїнґи засновують компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням і авіаперевезеннями;

1873 рік — засновують Наукове товариство імені Шевченка;

1947 рік — у Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі демонструють свій винахід — транзистор;

1954 рік — перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Геррік жертвує нирку своєму братові-близнюку Річарду;

1968 рік — американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стають першими людьми, які досягли орбіти Місяця;

1972 рік — Манагуа, столиця Нікарагуа, була повністб зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала, гине понад 10 тисяч людей;

1972 рік — через 73 дні після авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в Андах врятували 16 жертв тієї аварії;

1983 рік — Жанн Саве стає першою жінкою, призначеною генерал-губернаторкою Канади;

1990 рік — на всенародному референдумі 88% громадян Словенії голосують за незалежність країни від Югославії;

1991 рік — незалежність України визнають Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика, було встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном;

1995 рік — в Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні гине 540 людей, у тому числі 170 дітей;

2015 рік — російські хакери здійснюють кібератаку на енергетичні компанії України.

Погода на 23 грудня

Завтра, 23 грудня, в Києві хмарно, хоча вранці ненадовго проясниться, вдень сніг, який повинен закінчитися до ранку. У Львові похмуро, протягом дня сніжитиме, але до вечора сніг повинен послабнути. У Харкові хмарно, вранці дрібний дощ, який поступово зміниться дощем зі снігом, а потім стане дрібним снігопадом. В Одесі вранці ясно, але вже вдень небо затягнеться хмарами, ближче до вечора дощ.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та -1 вночі. У Львові — 0 вдень та -1 вночі. У Харкові — +3 вдень та -1 вночі. В Одесі — +6 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 грудня Свято людського світла (День внутрішнього світла) / Фото: Pexels

23 грудня в Україні святкують День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів (День штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку). Професійне свято, яке було створене для привернення уваги до структур, невидимих на перший погляд, але саме вони забезпечують безперебійний і надійний зв'язок у мирні та воєнні часи. Телекомунікаційні системи також допомагають підтримувати спеціальний зв'язок між посадовими особами усіх рівнів влади.

Також 23 грудня Свято людського світла (День внутрішнього світла). Таку незвичайну подію було створено 2001 року. Вона не носить релігійного характеру, тому її можуть додати до свого календаря святкувань люди різних національностей, етнічних та релігійних груп. Головна мета дня полягає в тому, щоб нагадати людям про необхідність фокусування на вічних цінностях, як от доброта, співчуття, взаємодопомога, вірність, відповідальність та рішучість.

А ще 23 грудня День різдвяного кіномарафону. Найпопулярніше це цікаве свято в США, але будь-яка людина може приєднатися до його святкування. Цей день присвячений ностальгії за різдвяними фільмами. А тому кіномани та любителі свят можуть загорнутися теплою ковдрою, випити горнятко гарячого какао та передивитися улюблені фільми, які присвячені Різдву і Новому року. Цікаво, що перший різдвяний фільм зняли 1898 року в жанрі німого кіно. Він називався "Санта-Клаус" і був короткометражним.