Яке завтра, 23 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 грудня, День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів. Віряни вшановують пам'ять святих 10 мучеників Критських. До Нового року залишилося 8 днів.

23 грудня 2024 року — понеділок. 1034-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

23 грудня в церковному календарі – день пам’яті святих 10 мучеників Критських. Вони були християнськими священниками та місіонерами, які жили на острові Крит у перші століття нашої ери. Вони були замучені за віру в Ісуса Христа під час переслідувань римських властей. Їхні імена відомі лише частково, і вони вшановуються разом як група мучеників. Це приклад віри та мужності, які вони продемонстрували, за що їх згадують і шанують у православній церкві.

Що не можна робити 23 грудня

Не слід влаштовувати бійки — до проблем зі здоров'ям.

Не варто брати до рук гострі предмети — весь рік проведеш в хворобі.

Не можна підшивати одяг — це вкорочує життя.

Народні прикмети і традиції на 23 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: кури поводяться неспокійно — до заметілі;

кінь хропе — чекайте на сніжну бурю;

сильний вітер та сніг — липень буде холодним та дощовим;

вітряний день — наступного року буде багатий урожай.

23 грудня кінь хропе — чекайте на сніжну бурю / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, якщо цього дня до заходу сонця народилася дитина, то її доля буде щасливою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 грудня

Які завтра іменини: Василь, Давид, Іван, Макар, Павло.

Талісманом людини, народженої 23 грудня є агат. Камінь, який позитивно впливає на самопочуття. Агат здавна вважали символом щастя, його носили, щоб захиститися в подорожах.

Цього дня народилися:

1878 рік —український, американський та німецький вчений, батько теоретичної механіки, основоположник теорії міцності матеріалів, теорії пружності та коливань Степан Тимошенко;

1882 рік — громадський діяч, борець за український університет у Львові Адам Коцко;

1999 рік — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Максим Лях.

Пам’ятні дати 23 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 грудня:

1583 рік — в урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально приймає українську православну церкву під свою зверхність;

1846 рік — брати Джордж і Майкл Боїнґи засновують компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням і авіаперевезеннями;

1873 рік — засновують Наукове товариство імені Шевченка;

1947 рік — у Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі демонструють свій винахід — транзистор;

1954 рік — відбувається перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Херрік жертвує нирку своєму братові-близнюку Річарду;

1968 рік — американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стають першими людьми, які досягли орбіти Місяця;

1972 рік — Манагуа, столиця Нікарагуа, зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала, гине понад 10 тисяч людей;

1983 рік — Жанн Саве стає першою жінкою, призначеною генерал-губернаторкою Канади;

1990 рік — на всенародному референдумі 88% громадян Словенії голосують за незалежність країни від Югославії;

1991 рік — незалежність України визнають Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика;

2014 рік — Верховна Рада голосує за відмову від позаблокового статусу України;

2015 рік — російські хакери здійснюють кібератаку на енергетичні компанії України.

Погода на 23 грудня

Завтра, 23 грудня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, вранці сильний сніг, який закінчиться в другій половині дня. У Харкові хмарно, вночі дощ, який вранці зміниться на дощ зі снігом, послабшає в другій половині дня і до вечора закінчиться. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -2 вночі. У Львові +1 вдень та 0 вночі. У Харкові +3 вдень та +2 вночі. В Одесі +7 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 грудня в Україні святкують День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів / Фото: ТСН.ua

23 грудня в Україні святкують День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів. Це професійне свято, яке відзначається з метою вшанування тих, хто забезпечує координацію, контроль і управління операціями у Збройних Силах України. Ця сфера охоплює організацію зв'язку, моніторинг військової обстановки, обмін інформацією між підрозділами, а також планування і виконання оперативних завдань. Ці військовослужбовці виконують надзвичайно важливу роботу, оскільки їхня діяльність сприяє ефективному функціонуванню армії, оперативності прийняття рішень та злагодженості дій різних підрозділів. Їхній професіоналізм забезпечує успіх у виконанні бойових завдань і збереженні життя особового складу.

Свято покликане не лише висловити подяку тим, хто виконує цю надскладну місію, але й підвищити престиж професії. На цей день часто організовуються урочисті заходи, нагородження та вшанування військовослужбовців, які відзначилися в службі.

Також 23 грудня Свято людського світла. Це красивий і символічний образ, який можна асоціювати з ідеями добра, духовності, любові та єдності. Хоча немає загальновідомого свята з такою назвою, цей вираз може мати філософське, культурне або духовне значення, залежно від контексту.