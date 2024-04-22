Яке завтра, 23 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 квітня, Всеукраїнський день психолога. Віряни вшановують пам'ять святого Юрія (Георгія) Змієборця. До Нового року залишилося 252 дні.

23 квітня 2024 року — вівторок. 790-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

23 квітня в церковному календарі – день пам’яті святого Юрія (Георгія) Змієборця. Святий Юрій, відомий також як Георгій Змієборець, є одним із найбільш шанованих святих у християнстві. Він народився приблизно 256/285 року, був римським воїном з Каппадокії. Помер 23 квітня 303 року, був обезголовлений у Нікомедії, Віфінія, Римська імперія.

Він є патроном монархів, лицарів, воїнів. На іконах часто зображується зі списом та драконом. Юрій був гвардійцем та сподвижником римського імператора Діоклетіана. Він відмовився від почестей і земних благ, ставши на захист християнської віри. Відомий за легендою про перемогу над драконом, яка символізує перемогу добра над злом.

В Україні святий Юрій вшановується як патрон Русі, Київщини, Галичини, Володимира, Львова, Білої Церкви, козацтва, українського війська. Святий Юрій є важливою фігурою не тільки в релігійному, але й у культурному контексті, його образ відіграє значну роль у мистецтві та історії багатьох країн.

Що не можна робити 23 квітня

Не можна бажати іншим зла, лаятися і сваритися.

Заборонено мати справу з шерстю, навіть торкатися вовняних ниток.

Краще не користуватися гребінцями і не стригти волосся.

Народні прикмети і традиції на 23 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо випала роса, то на літнього Миколу (9 травня за новим календарем) буде багато трави;

безвітряний та ясний ранок — до багатого урожаю;

тепла погода — скоро прийде справжнє літо;

комарі збираються у зграї — йде потепління;

сильно дощить — багато виросте трави;

дуже тепла ніч — хліб точно достигне до перших морозів.

23 квітня випала роса, то на літнього Миколу (9 травня за новим календарем) буде багато трави / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що цей день символізує справжній прихід весни. Навіть існувала приказка: "Прийшов Юрій — весні не втекти".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 квітня

Які завтра іменини: Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій (Юрій).

Талісманом людини, народженої 23 квітня, є онікс. Є одним із різновидів агата. Ще в давнину вірили, що онікс допомагає захистити свого власника від негативних думок і злих людей.

Цього дня народилися:

1891 рік — український і композитор, автор 8 опер, 7 балетів, 7 симфоній Сергій Прокоф'єв;

1920 рік — український письменник-прозаїк і поет, старший брат письменника-прозаїка Григора Тютюнника Григорій Тютюнник;

1942 рік — американська телеактриса українського походження Сандра Ді.

Пам’ятні дати 23 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 квітня:

215 рік до н. е. — у Римі на Капітолійському пагорбі на згадку про поразку у битві при Тразименському озері відкривають храм Венери, який невдовзі стає місцем поклоніння гетер;

303 рік — за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині відрубують голову Георгію Переможцю, який пізніше був канонізований церквою;

971 рік — візантійські війська беруть в облогу Доростол (нині Силістрія), в якому оборонялися русичі на чолі з Святославом;

1348 рік — англійський король Едуард III засновує орден Підв'язки;

1635 рік — в Бостоні засновують першу в США публічну школу;

1851 рік — виходить в обіг перша поштова марка Канади;

1896 рік — у Нью-Йорку відбувається перший в Америці кіносеанс;

1954 рік — в НБА вводять правило 24 секунд, протягом яких команда, що володіє м'ячем, має виконати кидок по кільцю;

1956 рік — відбувається перший концерт Елвіса Преслі в Лас-Вегасі, штат Невада;

1959 рік — створюють Спілку журналістів України;

1962 рік — у США запускають космічну станцію "Ranger-4", котра 26 квітня 1962 року досягає поверхні Місяця;

1975 рік — у Києві відкривається Музей книги та друкарства України;

1991 рік — парламент України ухвалює закон про свободу совісті;

2001 рік — компанія "Intel" представляє свій новий процесор "Pentium 4";

2005 рік — в YouTube публікують перше відео з назвою "Я в зоопарку";

2014 рік — засновують 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас".

Погода на 23 квітня

Завтра, 23 квітня, в Києві хмарно, пізно ввечері сильний дощ. У Львові похмуро, ввечері можливий дощ. У Харкові хмарно, увечері задощить. В Одесі хмарно, майже увесь день йтиме дощ.

Температура повітря в Києві — +12 вдень та +4 вночі. У Львові — +11 вдень та +1 вночі. У Харкові — +15 вдень та +5 вночі. В Одесі — +15 вдень та +12 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день психолога / Фото: Unsplash

23 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день психолога. Професійне свято всіх психологів. Психологія — наука, яка вивчає людську поведінку, психіку та психічні процеси. Психологи допомагають людям побороти апатію, депресію, налагодити взаємини з іншими. Психологія як наука зародилася у XIX столітті. Але офіційною датою її становлення вважають 1879 рік, коли Вільгельм Вундт відкрив першу психологічну лабораторію.

Також 23 квітня Всесвітній день книжок і авторського права. Свято було встановлено 1995 року за ініціативи ЮНЕСКО. Ця щорічна подія присвячена святкуванню радості читання книжок. Люди беруть участь у різноманітних заходах, які допомагають показати, наскільки важливою є роль книги у житті людини.

А ще 23 квітня День водія шкільного автобуса. Професійне свято, яке було створене для вшанування відповідальної і нелегкої праці водіїв шкільних автобусів.

23 квітня святкують Міжнародний день англійської мови. Дату обрали на честь дати народження і смерті видатного англійського драматурга, який є національним символом Англії, Вільяма Шекспіра. Подія була створена за ініціативи ООН 2010 року.

Також 23 квітня Міжнародний день іспанської мови. Свято було створене на честь дати смерті видатного іспанського літературного класика Мігеля де Сервантеса. Було започатковане 2010 року за ініціативи ООН.

А ще 23 квітня Всесвітній день лабораторій. Наукове свято, яке було створене для того, щоб показати, що в лабораторіях відбуваються важливі винаходи і проводяться наукові дослідження, які пізніше впливають на людство.

23 квітня святкують Міжнародний день творця. Свято було створене, щоб вшанувати всіх творців контенту, які впливають на життя людей. Воно було створене за ініціативи компанії TubeBuddy в квітні 2021 року.