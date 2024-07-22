Яке завтра, 23 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 липня, Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Теофіла та ін.. До Нового року залишився 161 день.

23 липня 2024 року — вівторок. 881-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

23 липня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Трохима, Теофіла та ін.. Їх привели на суд, де вони мужньо сповідували свою віру в Христа і відмовилися принести жертву ідолам. Після жорстоких катувань мучеників із перебитими гомілками кинули у вогонь, але вони вийшли з нього неушкодженими, ще більше прославляючи Христа. Зневірившись зломити волю святих сповідників, мучителі вирішили обезголовити їх.

Що не можна робити 23 липня

Забороняється відмовляти у допомозі, коли її просять.

Не можна ледарювати, байдикувати.

Не варто лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 23 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці туман — чекайте на великий урожай грибів;

дощить цього дня — буде великий урожай;

до самого світанку видно яскраві зірки — чекайте на сильні дощі.

23 липня вранці туман — чекайте на великий урожай грибів / Фото: Unsplash

Цей день сприятливий для фізичної праці, будь-які справи, які ви розпочнете, закінчаться результативно. Якщо калина вже достигла, її починають збирати і заготовляти на зиму.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 липня

Які завтра іменини: Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 23 липня, є яшма. Здавна вважається каменем, що відрізняється унікальною красою. Яшма допомагає створити сімейний затишок, добробут і щастя.

Цього дня народилися:

1938 рік — український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст Вагріч Бахчанян;

1969 рік — український хокеїст Дмитро Христич;

1976 рік — український хокеїст Ігор Карпенко.

Пам’ятні дати 23 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 липня:

971 рік — Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирний договір;

1093 рік — половці розбивають руське військо Святополка в битві на річці Желянь;

1840 рік — Велика Британія оголошує, що Канаді отримує статус самоврядної території;

1873 рік — французький художник Гюстав Курбе переходить кордон Швейцарії, назавжди залишивши Батьківщину;

1888 рік — у Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1901 рік — німецький лікар Роберт Кох висуває теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки;

1908 рік — молодотурецька революція;

1951 рік — у Рокенкорті (Французька республіка) відкривають штаб-квартиру НАТО;

1966 рік — запускають першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;

1974 рік — повалюють диктатуру "чорних полковників" у Греції;

1975 рік — Канада закриває свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів;

1979 рік — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні забороняє трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь;

1982 рік — ухвалюють рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.

Погода на 23 липня

Завтра, 23 липня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +21 вночі. У Львові — +25 вдень та +16 вночі. У Харкові — +33 вдень та +22 вночі. В Одесі — +31 вдень та +25 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку / Фото: Unsplash

23 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку. Припадає щороку на четверту неділю липня. Це свято було започатковане Папою Франциском 2021 року з метою вшанування мудрості, досвіду та внеску людей похилого віку. Цей день був встановлений, щоб підкреслити важливу роль, яку бабусі й дідусі та люди похилого віку відіграють у нашому житті та суспільстві. Він також нагадує про необхідність підтримки та поваги до старших поколінь.

Також 23 липня Всесвітній день синдрому Шегрена. Це свято було започатковане Фондом Шегрена з метою підвищення обізнаності про синдром Шегрена, складне і часто важкорозпізнаване захворювання. Синдром Шегрена був вперше описаний шведським офтальмологом Генріком Шегреном 1933 року. Він помітив поєднання симптомів сухості очей, сухості в роті та болю в суглобах у своїх пацієнтів. Всесвітній день синдрому Шегрена відзначається в день народження доктора Шегрена, щоб вшанувати його внесок у медицину та підвищити обізнаність про це захворювання.

А ще 23 липня Всесвітній день китів і дельфінів. Це свято було започатковане 1986 року Міжнародною китобійною комісією (IWC) з метою підвищення обізнаності про необхідність захисту морських ссавців. 1982 року IWC ухвалила історичне рішення про заборону комерційного вилову китів, що стало важливим кроком у збереженні цих величних тварин. Всесвітній день китів і дельфінів нагадує нам про важливість захисту всіх морських ссавців, включаючи дельфінів, які також часто страждають від людської діяльності.