Яке завтра, 23 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

23 лютого 2024 року — п’ятниця. 730-й день війни в Україні.

Яке завтра, 23 лютого, церковне свято

23 лютого в церковному календарі – день пам’яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського. На жаль, про життя святого збереглося дуже мало відомостей. Народився він у місті Смирна близько 70 року. Рано залишився без батьків, а тому його вихованням займалася вдова Каліста за вказівкою янголів. Коли померла і вона, то Полікарп віддав все майно бідним, а сам пішов учнем до єпископа Вукола. Він висвятив юнака на диякона. Після смерті Вукола Полікарп став єпископом Смирни. Якось його схопили язичники, прив'язали до стовпа, підпалили внизу хмиз. Але полум'я не взяло тіло чоловіка. Язичники так злякалися, що розрубали його мечем.

Що не можна робити 23 лютого

Не варто прокидатися у поганому настрої.

Не можна засмучуватися без приводу.

Заборонено починати генеральне прибирання в оселі.

Народні прикмети і традиції на 23 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: коні лягають на землю — до хуртовини;

почути крик тетерева — весна вже на порозі;

високі і густі хмари вказують на гарну погоду;

туман впав — до негожого літа.

23 лютого високі і густі хмари вказують на гарну погоду / Фото: pixabay.com

Цього дня наші предки спостерігали за сорокою. Якщо вона раптом почала стрибати на даху будинку, отже, в ньому хтось скоро захворіє. А якщо ще й кричить водночас — це дуже поганий знак.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 лютого

Які завтра іменини: Антонін, Дем'ян, Іван, Мойсей, Олександр, Полікарп.

Талісманом людини, народженої 23 лютого, є нефрит. Камінь з дуже незвичайним зовнішнім виглядом. Здавна нефрит цінувався за його лікувальні властивості. Зокрема, древні лікарі використовували його для лікування хвороб нирок.

Цього дня народилися:

1912 рік — славіст і україніст Богдан Романенчук;

1925 рік — українська співачка, педагогиня Єлизавета Чавдар;

1954 рік — банкір, президент України від 2005 до 2010 року Віктор Ющенко.

Пам’ятні дати 23 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 лютого:

303 рік — римський імператор Діоклетіан наказує знищити християнську церкву в Нікомидії, що дає початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування;

532 рік — візантійський імператор Юстиніан I наказує побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії;

1205 рік — німецько-земгалське військо розбиває литовців у битві при Роденпойсі;

1455 рік — традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом;

1554 рік — війська мапуче під командуванням Лаутаро здобувають перемогу над іспанцями у битві при Маріхуену в Чилі;

1778 рік — Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію;

1821 рік — Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в м. Ясси, Валахія;

1854 рік — південноафриканська бурська Оранжева Республіка стає незалежною від Великої Британії;

1863 рік — британські мандрівники оголошують про відкриття ними джерел річки Ніл;

1874 рік — британський майор Волтер Вінгфілд отримує патент на нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс;

1886 рік — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримує алюміній;

1893 рік — німецький інженер Рудольф Дізель патентує створений ним двигун;

1927 рік — президент США Калвін Кулідж підписує законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо;

1927 рік — німецький фізик-теоретик Вернер Гейзенберг пише листа колезі-фізику Вольфгангу Паулі, в якому вперше описує свій принцип невизначеності;

1934 рік — Леопольд III стає королем Бельгії;

1941 рік — плутоній вперше виготовляє і виділяє доктор Гленн Теодор Сіборг;

1945 рік — над Іодзімою піднімають американський прапор

2014 рік — тодішній президент України Віктор Янукович втікає до Росії.

Погода на 23 лютого

Завтра, 23 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +10 вдень та +3 вночі. У Львові — +11 вдень та +6 вночі. У Харкові — +5 вдень та +1 вночі. В Одесі — +9 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 лютого День гри в теніс / Фото: pixabay.com

23 лютого в Україні і світі святкують День дизельного двигуна. Саме цього дня німецький винахідник Рудольф Дізель отримав патент на двигун. Сталося це 1893 року. Але сам двигун вперше було виготовлено 1897 року. Дизельний двигун працює на нафтовому паливі за принципом внутрішнього згорання. Він вважається одним з економічних. Але для екології дизельні двигуни більш небезпечні, ніж бензинові.

Також 23 лютого Всесвітній день взаєморозуміння та миру. Саме цього дня 1905 року заснували клуб Ротарі, який мав на меті об'єднати бізнесменів для доброзичливих і дружніх стосунків, спільної праці. Згодом виникла всесвітня організація Ротарі Інтернешнл. Сьогодні вона позиціонує себе як неполітичне, відкрите, благочинне утворення. Члени клубу називають себе ротаріанцями. Вони є професіоналами та лідерами в різних напрямках бізнесу.

А ще 23 лютого День гри в теніс. Теніс є одним з різновидів спортивної гри. Гравці повинні відбити спеціальною ракеткою тенісний м'яч. Грати можна в парі чи одне проти одного. Виникла тенісна гра в далекому XIV столітті у Франції. Тоді цей вид спорту був особливо популярним серед знаті та священнослужителів. В Україні теніс з'явився лише 1890 року, але дуже швидко набув популярності. Навіть 1913 року тут відбулися перші змагання.

23 лютого Міжнародний день протидії булінгу. Подія проводиться що пів року і присвячена підвищенню обізнанності про булінг та сприянню зусиллям, що спрямовані на його запобігання. Припадає цей день щороку на третю п'ятницю листопада та останню п'ятницю лютого.