Яке завтра, 23 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 лютого, Всесвітній день взаєморозуміння і миру. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Полікарпа. До Нового року залишилося 311 днів.

23 лютого 2025 року — неділя. 1096-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

23 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Полікарпа. Він народився приблизно 69 року нашої ери в Смирні (сучасний Ізмір, Туреччина). Полікарп був учнем святого апостола Івана Богослова, який висвятив його на єпископа Смирни 96 року. Полікарп був відомий своєю вірністю Христу і відданістю його вченням. Він був важливим духовним лідером і письменником, який залишив по собі численні послання. Найвідомішим з них є його послання до Филиппійців. 155 року Полікарп був змушений захищати свою віру перед римськими властями. Він був спалений на кривавому арені за відмову поклонятися римським богам. Його мученицька смерть стала символом віри і відданості Христу.

Що не можна робити 23 лютого

Не слід прокидатися у поганому настрої.

Забороняється прибирати оселю цього дня.

Не варто засмучуватися без особливого приводу.

Народні прикмети і традиції на 23 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: кричить тетерев — вже скоро прийде весна;

впав туман — чекайте на негоже літо;

коні полягали на землю — буде хуртовина;

густі та високі хмари до гарної погоди.

23 лютого коні полягали на землю — буде хуртовина / Фото: Unsplash

Поспостерігайте за сорокою. Якщо помітите, що вона стрибає по даху будинку, можливо, в ньому хтось захворіє найближчим часом. А почути крик сороки цього дня до біди.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 лютого

Які завтра іменини: Дем'ян, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій.

Талісманом людини, народженої 23 лютого є нефрит. Камінь, який допомагає підвищити працездатність, витривалість. Також нефрит носять для того, щоб отримати стабільність в житті.

Цього дня народилися:

1912 рік — славіст і україніст Богдан Романенчук;

1925 рік — українська співачка, педагогиня Єлизавета Чавдар;

1954 рік — банкір, президент України (2005—2010) Віктор Ющенко.

Пам’ятні дати 23 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 лютого:

303 рік — римський імператор Діоклетіан наказує знищити християнську церкву в Нікомидії, що дає початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування;

532 рік — візантійський імператор Юстиніан I наказує побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії;

705 рік — імператриця У Цзетянь зрікається престолу, відновлюючи династію Тан;

1205 рік — генмансько-земгалське військо розбиває литовців у битві при Роденпойсі;

1455 рік — традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом;

1554 рік — війська мапуче під командуванням Лаутаро здобуває перемогу над іспанцями у битві при Маріхуену в Чилі;

1763 рік — початок бербіського повстання рабів в Гаяні: перше велике повстання рабів у Південній Америці;

1778 рік — Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію;

1821 рік — Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в м. Ясси, Валахія;

1833 рік — у військовому міністерстві Франції видають наказ, згідно із яким "…офіцери генерального штабу можуть залучатися (французькою мовою-attache) до посольств для виконання дипломатичних завдань";

1854 пік — південноафриканська бурська Оранжева Республіка стає незалежною від Великої Британії;

1863 рік — британські мандрівники оголошують про відкриття ними джерел річки Ніл;

1874 рік — британський майор Волтер Вінгфілд запатентовує нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс;

1886 рік — американець Чарльз Голл електролітичним методом отримує алюміній;

1893 рік — німецький інженер Рудольф Дізель отримує патент на створений ним двигун;

1927 рік — Президент США Калвін Кулідж підписує законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо (пізніше замінена Федеральною комісією зв'язку), який повинен був регулювати використання радіочастот у США;

1927 рік — німецький фізик-теоретик Вернер Гейзенберг пише листа колезі-фізику Вольфгангу Паулі, в якому вперше описує свій принцип невизначеності;

1941 рік — плутоній вперше виготовлений і виділений доктором Гленном Теодором Сіборгом;

1944 рік — розпочинається депортація чеченського народу до Середньої Азії силами НКВС;

1997 рік — вчені з Единбурга (Шотландія) повідомляють про успішне клонування дорослої вівці (Доллі);

2000 рік — Карлос Сантана отримує 8 нагород "Греммі" — з десяти можливих номінацій;

2014 рік — Віктор Янукович втікає до Росії.

Погода на 23 лютого

Завтра, 23 лютого, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві -2 вдень та -11 вночі. У Львові +4 вдень та -6 вночі. У Харкові -5 вдень та -13 вночі. В Одесі -1 вдень та -10 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день взаєморозуміння і миру / Фото: Unsplash

23 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день взаєморозуміння і миру. Цей день спрямований на зміцнення гармонії між людьми, культурами та народами, а також на просування толерантності, діалогу та мирного співіснування. Головна мета цього дня — нагадати про важливість взаємоповаги, емпатії та конструктивного спілкування. Взаєморозуміння є ключем до подолання конфліктів, сприяння соціальній єдності та встановлення миру в усьому світі.

Символами цього дня можуть бути білий голуб (символ миру), відкрита книга (знання та освіта) і з'єднані руки (єдність і співпраця). Цей день — нагадування про те, що мир починається з кожного з нас. Взаємоповага, терпимість та діалог — ось основні інструменти для створення гармонійного суспільства.

Також 23 лютого День гри в теніс. Це неофіційне свято, присвячене цьому динамічному виду спорту, що об’єднує професійних спортсменів, аматорів і просто любителів активного відпочинку. Теніс має багатовікову історію. Його витоки сягають ще середньовічної Франції, де грали в "jeu de paume" (гру долонею), а сучасні правила були закладені у Великій Британії у XIX столітті. День гри в теніс покликаний популяризувати цей вид спорту, залучати нових гравців і нагадувати про його користь для здоров’я.

А ще 23 лютого День дизельного двигуна. Свято створене на честь винахідника Рудольфа Дізеля, який 1892 року запатентував двигун внутрішнього згоряння, що працює на важкому паливі. Його розробка стала справжньою революцією в машинобудуванні та транспортній галузі. Це двигун внутрішнього згоряння, у якому паливо запалюється не від іскри (як у бензиновому двигуні), а від стиснення. Завдяки цьому він більш ефективний та економічний. День дизельного двигуна – це можливість відзначити винахід, що змінив світ, та оцінити його внесок у розвиток промисловості й транспорту.