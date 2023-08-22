Яке завтра, 23 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

23 серпня 2023 року — середа. 546-й день війни в Україні.

Яке завтра, 23 серпня, церковне свято

23 серпня в церковному календарі — день пам’яті святого Лаврентія Римського. Лаврентій народився в місті Оска (територія сучасної Іспанії) і був учнем архідиякона Сиксти. Щойно Сикст став римським єпископом, Лаврентія висвятили в диякона, доручивши йому турботу за хворими та нагляд за майном церкви. Імператор Валеріан оголосив гоніння за християнами, почали страчувати багатьох священників, простих християн позбавляли майна. Наставник Лаврентія став першою жертвою. Його за наказом імператора обезголовили.

Сикст передбачив своєму учневі, що тепер він піде його шляхом, тому велів Лаврентію продати всі скарби церкви. Дійсно диякона незабаром кинули до в'язниці. Але навіть там він зцілював хворих і здійснював інші дива. Через кілька днів римський префект звелів Лаврентію віддати йому всі церковні скарби. Диякон попросив у нього три дні, а потім прийшов із бідняками, нужденними і сказав, що вони є справжніми скарбами церкви. Лаврентія піддали жорстоким тортурам. Через них святий помер.

Що не можна робити цього дня

Не можна купатися в різних водоймах — в давнину вірили, що це до нещастя.

Не варто прибирати в будинку, тому що до нього можуть завітати добрі духи, а їх можна "вигнати" разом зі сміттям.

Заборонено займатися педикюром та манікюром, тому що може піти позитивна енергія організму.

Народні прикмети і традиції на 23 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: спокійна вода — осінь та зима суворими не будуть;

сильні дощі та спека — восени буде мокра погода з затяжними дощами;

тепло та дощ — чекайте на вдалу рибаловлю;

жолудів багато вродило — наступного року буде хороший урожай;

листя на липі почало жовтіти знизу — щедро вродять озимі.

23 серпня жолудів багато вродило — наступного року буде хороший урожай / Фото: Pexels

Опівдні люди виходили до річок і дивилися на воду: чи вона спокійна, чи не дуже. Люди говорили: "Осінь і зима добре живуть, коли вода тиха і дощик іде". Часто звертали увагу і на погоду, адже вона також віщувала, якою буде осінь. Щоб вберегти здоров'я та молодість, дівчата ще до сходу сонця йшли вмиватися джерельної водою. Вважалося, що роса на Лаврентія цілюща. День вважався святом для мельників. Якщо побачити 23 серпня хороший сон, він може збутися впродовж восьми днів. Поганий сон вкаже на майбутні проблеми зі здоров'ям.

Погода на 23 серпня

Завтра, 23 серпня, в Києві вдень можуть з'явитися хмари, які розвіються до вечора, без опадів. У Львові вдень можлива хмарність, хоча ранок та вечір будуть ясними, вдень можливий дрібний дощ. У Харкові ясно, опадів не передбачається. В Одесі ясний ранок, але вдень небо вкриють хмари, які не зникнуть до вечора, без опадів.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +18 вночі. У Львові — +25 вдень та +18 вночі. У Харкові — +26 вдень та +17 вночі. В Одесі — +31 вдень та +24 вночі.

Пам’ятні дати 23 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 серпня:

1866 рік — за Празькою угодою Венецію передають Королівству Італія;

1904 рік — запатентували автомобільний шинний ланцюг;

1918 рік — Рада міністрів Української Держави затверджує постанову про створення в Києві Державного драматичного театру;

1919 рік — під час наступу на Київ армія УНР займає Новоград-Волинський;

1943 рік — визволення Харкова від німецьких окупантів;

1975 рік — відкриття Харківського метрополітену;

1990 оік — у Бердянську на місцевому стадіоні "Торпедо" вперше стартує міжнародна музично-екологічна акція "САМ" ("Врятуємо Азовське море!") і вперше на великому міжнародному форумі над стадіоном піднімають синьо-жовтий прапор (згодом дата стане Днем Державного Прапора України);

1994 рік — створена нагорода "Герой України";

1998 рік — встановлене звання Герой України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 серпня

Які завтра іменини: Лаврентій, Роман, В'ячеслав, Лавр, Панас, Сава, Фелікс.

Талісманом людини, народженої 23 серпня, є циркон. Назва каменю походить від перського слова і означає "золото". В давнину вірили, що циркон є символом справедливості. Також стверджували, що він не любить брехунів, тому може допомогти власникові визначити брехливу людину.

Цього дня народилися:

1867 рік — український поет, прозаїк та громадсько-політичний діяч Осип Маковей;

1870 рік — військовий і політичний діяч; генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки Володимир Сікевич;

1974 рік — український письменник, поет, перекладач, громадський активіст Сергій Жадан.

Який завтра день в Україні і світі

23 серпня в Україні святкують День державного прапора / Фото: Pexels

23 серпня в Україні святкують День державного прапора. Синьо-жовтий стяг цінний кожному українцю своєю історією та тими жертвами, які були принесені заради нього. Прапори, як відомо, існували ще в давніх культурах, проте визначити, де саме вони виникли вперше, неможливо. Дослідники вважають найдавнішими прапори Давньої Індії, Китаю, Персії. Зазвичай в ті часи знамена використовувалися під час битв та у військових походах. А вже в середні віки вони стали способом ідентифікації певних особистостей. Наприклад, в Європі окремі знамена мали лицарі.

На прапорах Русі довгий час домінували червоні та білі кольори, як свідчить "Слово о полку Ігоревім". Після встановлення християнства почали набирати популярність синьо-жовті барви, але в ті часи ще не існувало єдиного державного прапора. За часів розквіту козаччини в Україні з'явилися корогви — особливі стяги козаків. Вони мали синьо-жовті та червоно-малинові кольори. Синє тло стало переважати вже у XVIII столітті. На численних маніфестах 1917 року синьо-жовті стяги вже майоріли як символ надії українців на національну незалежність.

Також 23 серпня Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації. На 150-й сесії виконавчої ради ЮНЕСКО запропонували створити таку важливу подію. Саме цього дня 1791 року у Сан-Домінго (нині Домініканська Республіка) та на Гаїті відбулося повстання рабів. Воно запустило механізм ліквідації работоргівлі по всьому світу. 1998 року на Гаїті вперше вшанували пам'ять жертв работоргівлі.

А ще 23 серпня Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму. Дата була створена, щоб нагадувати громадськості про страшну подію, яка сталася 1939 року, коли був підписаний пакт Молотова-Рібентропа. Історики розглядають документ як злочинну угоду між Гітлером і Сталіним, яка і запустила весь механізм Другої світової війни. За цим пактом передбачалося повне знищення Естонії, Польщі, Латвії та Литви як самостійних держав та розподіл їхніх територій. Аж до 1941 року Радянський Союз постачав нациській Німеччині потрібні сировину та різні матеріали для здійснення агресії на території Європи.

23 серпня святкують День дослідників Інтернету. Свято присвячене всім користувачам Мережі, які своєю діяльністю формують цифровий світ саме таким, яким ми знаємо його сьогодні. 1989 року британський вчений-комп'ютерник сер Тім Бернерс-Лі розробив Всесвітню павутину. Тоді він працював в ЦЕРНі, Європейському фізичному дослідницькому центрі. Однак для громадськості Мережа була відкрита лише 23 серпня 1991 року.