Яке завтра, 23 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 серпня, День Державного Прапора в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Луппа. До Нового року залишилося 130 днів.

23 серпня 2024 року — п’ятниця. 912-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

23 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Луппа. Він жив у місті Солунь (сучасні Салоніки, Греція) і був свідком мученицької смерті свого господаря. Після смерті Димитрія, Лупп взяв його окровавлену туніку та перстень, обагрений мученицькою кров’ю, і за допомогою цих святинь здійснив багато чудес та зцілень. За свою проповідь християнства Лупп був арештований і підданий мученицькій смерті за наказом імператора Максиміана.

Що не можна робити 23 серпня

Забороняється підмітати підлогу.

Не можна звільнятися з роботи.

Не слід розмовляти з незнайомими чоловіками.

Народні прикмети і традиції на 23 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже є ранковий заморозок — швидко прийде зима;

дощ з громом — до теплої осені, але холодної зими;

журавлі летять низько — буде тепла зима;

вже журавлі полетіли до теплих країв — холод прийде скоро.

23 серпня журавлі летять низько — буде тепла зима / Фото: pixabay.com

До цього часу часто з'являлися ягоди брусниці, яку традиційно збирали діти і жінки. Шукали ягоду в болотах і лісах. З неї варили чаї, які лікували від різноманітних захворювань.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 серпня

Які завтра іменини: Єфрем, Іван, Микола, Павло.

Талісманом людини, народженої 23 серпня, є циркон. Напівдорогоцінний камінь, який може мати різний колір. Здавна вважалося, що циркон допомагає збагатитися і притягує впевненість у собі.

Цього дня народилися:

1935 рік — український перекладач Анатоль Перепадя;

1950 рік — український письменник, редактор, видавець Григорій Гусейнов;

1974 рік — український письменник, поет, перекладач, громадський активіст Сергій Жадан.

Пам’ятні дати 23 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 серпня:

1866 рік — за Празькою угодою Венецію передають Королівству Італія;

1904 рік — отримано патент на автомобільний шинний ланцюг;

1918 рік — Рада міністрів Української Держави затверджує постанову про створення в Києві Державного драматичного театру;

1943 рік — визволення Харкова від німецьких окупантів;

1975 рік — відкриття Харківського метрополітену;

1998 рік — встановлене звання Герой України.

Погода на 23 серпня

Завтра, 23 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові вранці та вдень хмарно, потім ясно, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +20 вночі. У Львові — +26 вдень та +14 вночі. У Харкові — +35 вдень та +22 вночі. В Одесі — +34 вдень та +24 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 серпня в Україні святкують День Державного Прапора / Фото: Unsplash

23 серпня в Україні святкують День Державного Прапора. Це свято було встановлено указом президента України Леоніда Кучми 2004 року. Метою цього дня є вшанування багатовікової історії українського державотворення та державної символіки, а також виховання поваги громадян до державних символів України. Синьо-жовтий прапор України є одним із трьох ключових державних символів, поряд із гербом та гімном. Поєднання синього та жовтого кольорів має давню історію і символізує мирне небо та пшеничні поля. Прапор став символом боротьби за незалежність та свободу українського народу.

Також 23 серпня Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації. Цей день був заснований за рекомендацією ЮНЕСКО на 150-й сесії виконавчої ради. Дата була обрана на честь повстання рабів на Гаїті та в Сан-Домінго 23 серпня 1791 року, яке стало початком тривалої боротьби за ліквідацію рабства.

А ще 23 серпня Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму. Цей день був встановлений Європейським парламентом 2008 року, щоб вшанувати пам’ять жертв тоталітарних режимів сталінізму та нацизму. Дата обрана на честь підписання Пакту Молотова-Ріббентропа 23 серпня 1939 року, який розділив Європу на сфери впливу між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом.

23 серпня Всесвітній день нарциса. Припадає на четверту п'ятницю серпня. Ця подія присвячена не квітам, а боротьбі з раком. Нарциси вже багато років є символом надії для онкохворих та їхніх родин. Їх почали використовувати як символ надії ще 1950 року, і від того часу вони стали логотипом багатьох волонтерських груп та онкологічних спільнот по всьому світу. У цей день проводяться збори коштів для світових онкологічних організацій, спрямовані на дослідження та допомогу онкохворим.

Також 23 серпня Міжнародний день сліпих собак. Цей день був започаткований 2017 року Сарою Горн, власницею сліпого джек-рассел-тер’єра на ім’я Шеммі. Метою цього дня є підвищення обізнаності про сліпих собак, їхні неймовірні здібності та важливість догляду за ними. Сліпота у собак може виникнути через різні причини, включаючи хвороби, старість, травми або медичні стани, такі як катаракта, глаукома і дегенерація сітківки. Незважаючи на втрату зору, сліпі собаки можуть добре адаптуватися і вести повноцінне життя, покладаючись на інші свої сенсорні функції.