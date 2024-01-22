Яке завтра, 23 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 січня, День ручного письма (День почерку). Віряни вшановують пам'ять святого Климента та учня його Агафангела. До Нового року залишилося 343 дні.

23 січня 2024 року — вівторок. 699-й день війни в Україні.

Яке завтра, 23 січня, церковне свято

23 січня в церковному календарі – день пам’яті святого Климента та учня його Агафангела. Він жив у IV столітті і виховувався матір'ю-християнкою. В ті часи у країні був сильний голод і багато язичників кинули своїх дітей напризволяще. Климент їх всіх брав до себе, навчав праведному життю. За це його спочатку зробили читцем, а згодом дияконом. Тоді став правити цар Діоклетіан, який був відомий гоніннями за християнами. Схопив він Климента і його найближчого учня Агафангела. Змушував зректися своєї віри, але ті стояли на своєму. Тоді цар відправив їх до імператора Максиміана, який довго мучив святих чоловіків. Бачачи, що не може з ними нічого зробити, він відрубав їм голови.

Що не можна робити 23 січня

День не можна проводити на самоті.

Не варто вживати лайку, сваритися.

Заборонено пити алкоголь.

Народні прикмети і традиції на 23 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сильна хуртовина — до великого урожаю влітку;

сонячний день — весна прийде рано;

голосно щебечуть птахи — чекайте на морози;

посилилися морози — до спекотного серпня;

білка стрибає по деревах — почнеться відлига;

яка погода після обіду, таким буде січень прийдешнього року (2025).

23 січня голосно щебечуть птахи — чекайте на морози / Фото: Pexels

Селяни цього дня займалися домашніми турботами. Зазвичай перевіряли худобу, рахували, скільки закінчилося запасів і чи вистачить їх до весни. Також звертали увагу, скільки снігу на полях. Якщо його було мало, значить, на зволоження землі могло не вистачити, а тому урожай може бути слабим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 січня

Які завтра іменини: Володимир, Геннадій, Іван, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір, Євдокія, Катерина.

Талісманом людини, народженої 23 січня, є амазоніт. Його здавна вважали каменем мужності. Також існувало повір'я, що амазоніт здатний вселити в свого власника надію.

Цього дня народилися:

1949 рік — український поет, перекладач Грицько Чубай;

1956 рік — українська поетеса Наталія Харасайло;

1969 рік — український футболіст, дворазовий чемпіон України Віталій Пономаренко.

Пам’ятні дати 23 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 січня:

1556 рік — стається великий китайський землетрус у провінції Шеньсі, під час якого гине близько 830 000 людей;

1579 рік — підписують Утрехтську унію — військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії;

1593 рік — починається найбільша битва повстання Косинського між надвірними військами Острозьких—Вишневецьких та реєстровцями Криштофа Косинського;

1838 рік — гідрограф Клеман Адріан Венсандон-Дюмулен виконує перший розрахунок магнітного нахилу для локалізації Південного магнітного полюса;

1912 рік — у Гаазі підписують Міжнародну опіумну конвенцію — першу міжнародну домовленість про контроль наркотичних речовин;

1945 рік — розпочинається операція з вивезення Німеччиною цивільного населення зі Східної Пруссії, найбільша у світі евакуація морем;

1950 рік — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголошує його західну частину столицею держави;

1960 рік — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі "Трієст" занурюються на дно найглибшої в Світовому океані Маріанської западини, сягнувши рекордної глибини 10 916 м;

1964 рік — у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантовують серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями;

1973 рік — виверження вулкана Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з В'єтнамом;

2002 рік — 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково стає наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;

2005 рік — інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка;

2015 рік — бої за Донецький аеропорт, які тривали від вересня 2014 року до 23 січня 2015 року закінчуються виходом українських військових з аеропорту та закріпленням на околицях міста.

Погода на 23 січня

Завтра, 23 січня, в Києві сонячно, опадів не передбачається. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові сонячно, опадів не очікується. В Одесі сонячно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та -2 вночі. У Львові — +3 вдень та -1 вночі. У Харкові — +1 вдень та -1 вночі. В Одесі — +6 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 січня в Україні і світі святкують День ручного письма (День почерку) / Фото: Pexels

23 січня в Україні і світі святкують День ручного письма (День почерку). Головна мета цього цікавого свята полягає у тому, щоб підкреслити, наскільки важливим є ручне письмо, а також дослідити чистоту і характер почерку. Звичайно, сучасні технології зробили процес написання набагато простішим і швидшим. Однак написання слів на папері відрізняється від їх механічного набирання. Щойно людина бере у руку ручку і водить нею по паперу, її тіло та розум синхронізуються, думки йдуть в такт із написанням слів.

Ще однією важливою перевагою ручного письма є те, що всі записи зберігаються на аркуші паперу у фізичному вигляді, а ось текстові чи голосові повідомлення з часом важко чи навіть взагалі неможливо відшукати. А ще за допомогою почерку можна дізнатися багато про характер людини.

День ручного письма був створений ще 1977 року. В той час педагоги почали відчувати, що люди поступово втрачають навички ручного письма. Свято придумала Асоціація виробників паперових приладів, а день святкування вона обрала на честь дня народження президента американського конгресу Джона Генкока, який 1776 року брав участь у підписанні Декларації про незалежність США.