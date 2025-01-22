Яке завтра, 23 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 січня, День ручного письма чи день почерку. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Климента. До Нового року залишилося 342 дні.

23 січня 2025 року — четвер. 1065-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

23 січня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Климента. Він був одним із ранніх єпископів Римської церкви, інколи вважається четвертим Папою після святого Петра. Він народився в римській родині і, за легендами, був учнем святих апостолів Петра і Павла. Климент активно проповідував християнство і сприяв зміцненню громади в Римі. Його мученицька смерть настала під час правління імператора Траяна. За переказами, Климента засудили до заслання на роботи в каменярську колонію в Криму (нині Україна). Там він продовжував проповідувати і навертав багатьох до християнства. Зрештою, його засудили до смерті і втопили, прив’язавши до якоря.

Що не можна робити 23 січня

Не слід цей день проводити на самоті.

Забороняється пити алкогольні напої.

Не варто лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 23 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: морози посилилися — серпень буде дуже спекотним;

птахи радісно щебечуть — до сильних морозів;

білка стрибає по деревах, дуже рухлива — прийде відлига;

сонячний день — до ранньої весни.

23 січня птахи радісно щебечуть до сильних морозів / Фото: Unsplash

Цього дня селяни займалися різними домашніми турботами. Часто перевіряли, скільки залишилося запасів до кінця зими, перевіряли худобу, дивилися, скільки на полях снігу, щоб зрозуміти, чи буде урожай.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 січня

Які завтра іменини: Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина.

Талісманом людини, народженої 23 січня, є амазоніт. Здавна вірили, що цей камінь омолоджує шкіру. А ще амазоніт носили, щоб вберегтися від необдуманих вчинків.

Цього дня народилися:

1956 рік — українська поетеса Наталія Харасайло;

1969 рік — український футболіст, дворазовий чемпіон України Віталій Пономаренко;

1990 рік — український співак, учасник гурту "DZIDZIO", (клавіші, беквокал) Назар Гук.

Пам’ятні дати 23 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 січня:

1556 рік — відбувається великий китайський землетрус у провінції Шеньсі, під час якого гине близько 830 000 людей — найбільший з відомих землетрусів;

1579 рік — підписують Утрехтську унію — військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії;

1593 рік — починається найбільша битва повстання Косинського між надвірними військами Острозьких—Вишневецьких та реєстровцями Криштофа Косинського;

1838 рік — гідрограф Клеман Адріан Венсандон-Дюмулен виконує перший розрахунок магнітного нахилу для локалізації Південного магнітного полюса;

1912 рік — у Гаазі підписують Міжнародну опіумну конвенцію — першу міжнародну домовленість про контроль наркотичних речовин;

1945 рік — розпочинається операція з вивезення Німеччиною цивільного населення зі Східної Пруссії, найбільша у світі евакуація морем;

1950 рік — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголошує його західну частину столицею держави;

1960 рік — швейцарець Жак Пікар і американець Дон Волш на батискафі "Трієст" занурюються на дно найглибшої в Світовому океані Маріанської западини, сягнувши рекордної глибини 10 916 м;

1964 пік — у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантують серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями;

1973 рік — виверження вулкана Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з В'єтнамом;

2002 рік — 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково стає наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;

2005 рік — інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка;

2015 рік — бої за Донецький аеропорт, які тривали від вересня 2014 року до 23 січня 2015 року закінчуються виходом українських військових з аеропорту та закріплення на околицях міста.

Погода на 23 січня

Завтра, 23 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, вранці продовжуватиметься нічний дрібний дощ, але він закінчиться ближче до середини дня.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та 0 вночі. У Львові — +6 вдень та -1 вночі. У Харкові — -1 вдень та -2 вночі. В Одесі — +5 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 січня в Україні і світі святкують День ручного письма чи день почерку / Фото: Unsplash

23 січня в Україні і світі святкують День ручного письма чи день почерку. Це міжнародний день, коли відзначають важливість письма від руки, а також зосереджуються на значенні особистого почерку. Він був заснований з метою підвищення усвідомлення того, як важливі навички ручного письма в епоху цифрових технологій, коли багато людей все більше покладаються на клавіатури і мобільні пристрої. Цей день ставить акцент на творчість, самовираження та інтелектуальний розвиток через письмо, яке є особистим та унікальним для кожної людини. Крім того, вчені зазначають, що письмо від руки сприяє розвитку пам'яті, концентрації уваги та навіть покращенню когнітивних функцій.

Також 23 січня День здорової ваги жінок. Це спеціальний день, присвячений підтримці здорової ваги та усвідомленню важливості фізичного та психічного здоров'я жінок у контексті їхнього тіла. Цей день намагається знизити тиск суспільства щодо ідеалів зовнішності та допомогти жінкам прийняти свої тіла такими, які вони є, з повагою до власного здоров'я. Мета Дня здорової ваги жінок полягає в тому, щоб привернути увагу до важливості правильного харчування, фізичної активності та психологічного добробуту. Багато заходів, які проводяться цього дня, зосереджені на підтримці позитивного ставлення до себе, усвідомленні того, що здоров'я важливіше за цифри на вагах, і заохочуванні жінок займатися спортом та піклуватися про своє психічне здоров'я.

А ще 23 січня Міжнародний день ірискового пудингу. Ірисковий пудинг — це пудинг, який готується на основі ірисок або карамельних цукерок, що додають йому м'яку, солодку текстуру та неповторний смак. Іриски розчиняються в молочних або вершкових сумішах, часто з додаванням ванілі, що надає десерту глибокий аромат. Іноді використовують ще й різні фрукти, горіхи чи шоколад для додаткових ноток.