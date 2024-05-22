Яке завтра, 23 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 травня, День Героїв в Україні. Віряни вшановують пам'ять Михайла Сповідника, єпископа Синадського. До Нового року залишилося 222 дні.

23 травня 2024 року — четвер. 820-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

23 травня в церковному календарі – день пам’яті Михайла Сповідника, єпископа Синадського. В юності він вирішив стати ченцем і пішов до монастиря на березі Чорного моря. В обителі Михайло старанно проходив подвиги і був наділений від Бога дивотворним даром. Відомий випадок, коли під час жнив люди знемагали від спраги, і тоді по молитві Михайла з порожньої посудини потекла вода.

Пізніше святителя поставили єпископом міста Синад. Завдяки своїй мудрості і святості Михайло був у великій пошані у християн, а також у імператорів Никифора і Михайла. Коли до влади прийшов імператор-єретик Лев вірменин, то святителя Михайла засудили та відправили в ув’язнення до міста Євдокіади, де він і помер.

Що не можна робити 23 травня

Важливі справи та серйозні проблеми краще відкласти на інший день.

Не можна сваритися і лихословити.

Заборонено вживати спиртні напої.

Народні прикмети і традиції на 23 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: густо квітне глід — до суворої зими;

мурахи повзають далеко від мурашника — буде гарна погода;

вранці задушливо — погода зіпсується;

вранці трава має дуже сильний аромат — вдень піде дощ.

23 травня мурахи повзають далеко від мурашника — буде гарна погода / Фото: Unsplash

В давнину селяни вірили, що цей день найкраще підходить для висівання огірків у відкритий ґрунт. Також існувало повір'я, що ті, хто народився цього дня, будуть заможними і багатими.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 травня

Які завтра іменини: Адріан, Олександр, Андрій, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Костянтин, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір, Яків, Валерія.

Талісманом людини, народженої 23 травня, є хризопраз. Один з різновидів халцедону, який відрізняється ніжно-зеленим відтінком. Здавна вірили, що хризопраз найбільше підходить допитливим людям, які готові змінювати світ навколо себе.

Цього дня народилися:

1878 рік — дружина Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського Олександра Скоропадська;

1960 рік — український учений, доктор педагогічних наук Василь Шуляр;

1972 рік — бразильський автогонщик, пілот "Формули-1" Рубенс Барікелло.

Пам’ятні дати 23 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 травня:

1430 рік — у битві при Комп'єні бургундці беруть в полон Жанну д'Арк, котру згодом вони продають англійцям;

1498 рік — Джироламо Савонарола спалюють на вогнищі у Флоренції, Італія;

1533 рік — шлюб короля Генріха VIII з Катериною Арагонською визнають недійсним;

1536 рік — засновують Португальську інквізицію;

1592 рік — у Венеційській республіці Свята інквізиція заарештовує італійського філософа Джордано Бруно, звинуваченого в єресі;

1788 рік — Південна Кароліна ратифікує Конституцію Сполучених Штатів як восьмий американський штат;

1846 рік — мексикансько-американська війна: президент Мексики Маріано Паредес неофіційно оголошує війну Сполученим Штатам;

1877 рік — проголошується повна незалежність Румунії від Османської імперії;

1911 рік — в Лондоні розпочинається Перша Імперська конференція;

1927 рік — у містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстрілюють машину, у котрій знаходились Бонні Паркер та Клайд Берроу;

1938 рік — Євгена Коновальця вбиває агент НКВС Павло Судоплатов;

1945 рік — Друга світова війна: Генріх Гіммлер скоює самогубство;

1949 рік — у Бонні проголошують створення Федеративної Республіки Німеччина;

1951 рік — тибетці підписують угоду із сімнадцяти пунктів з Китаєм;

1984 рік — головний лікар США оголошує пасивне паління шкідливим для здоров'я;

1988 рік — прощання Мішеля Платіні з великим футболом;

1995 рік — випускають першу версію мови програмування Java;

2006 рік — Сербія визнає результати референдуму про суверенітет Чорногорії;

2006 рік — на Алясці вивергається стратовулкан Маунт-Клівленд;

2008 рік — відкривають 46 станцію Київського метрополітену — "Червоний хутір";

2015 рік — щонайменше 30 людей гине в результаті повеней і торнадо в Техасі, Оклахомі та на півночі Мексики.

Погода на 23 травня

Завтра, 23 травня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові сонячно, вдень небо можуть закрити хмари, без опадів. У Харкові хмарно, вдень дощитиме. В Одесі сонячно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +20 вдень та +14 вночі. У Львові — +20 вдень та +12 вночі. У Харкові — +21 вдень та +14 вночі. В Одесі — +21 вдень та +17 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 травня Всесвітній день черепахи / Фото: Unsplash

23 травня в Україні святкують День Героїв. Це національне свято, під час якого вшановують борців за свободу і незалежність нашої держави. Свято було засноване за ініціативи представників (ОУН) Організації українських націоналістів. Його було створено під час Другого великого збору, який пройшов 1941 року у Кракові. На ньому створили не лише це свято, але й також 22 січня — День соборності, і 31 серпня — День боротьби за незалежність. В часи Радянського Союзу свято святкували підпільно. Про нього не забувала українська діаспора. А широко відомим всім українцям свято стало лише 1992 року.

Також 23 травня День морської піхоти України. Подію започаткували ще 2014 року, але до 2018 року дата святкування була іншою — 16 листопада (саме цього дня відбулася перша присяга морської піхоти 1992 року). Професійний день перенесли у зв'язку зі святкуванням 100-річчя Української революції, коли Павло Скоропадський затвердив указ щодо створення державної морської піхоти. Це сталося 1918 року.

А ще 23 травня святкують Міжнародний день Шардоне. Свято присвячене одному з найпопулярніших білих вин в світі. Щорічно воно припадає на четвер перед останнім понеділком травня. Свято було створене, щоб вшанувати багату історію та відмінні смаки Шардоне.

23 травня Всесвітній день черепахи. Це дуже важливе екологічне свято, яке було створене за ініціативи Американського товариства з порятунку черепах 2000 року. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб звернути увагу людства на всі ті проблеми, через які відбувається масова гибель черепах. Більшість з цих проблем з'являються через втручання людини у природу.

Також 23 травня Всесвітній день спортивної боротьби. Досить молоде спортивне свято, яке почали святкувати лише кілька років тому. Дату обрали на честь першого світового чемпіонату зі спортивної боротьби, який відбувся 1904 року у Відні.

А ще 23 травня Міжнародний день із викорінення акушерських нориць. Дата була започаткована Організацією Об'єднаних Націй. Акушерська нориця — серйозна і смертельно небезпечна пологова травма, яка полягає в утворенні дірок в пологових шляхах. Практично завжди вона підлягає оперативному лікуванню.