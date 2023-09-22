Яке завтра, 23 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

23 вересня 2023 року — субота. 577-й день війни в Україні.

Яке завтра, 23 вересня, церковне свято

23 вересня в церковному календарі – зачаття Івана Предтечі. Це свято відомо ще від V століття. Зародилося воно в Константинополі і було присвячене особливій біблійній події — зачаття сина у сім'ї праведних Захарія та Єлизавети. Священник Захарій та його дружина довгий час не мали дітей. Серед євреїв це вважалося ганьбою, тому вони молилися Богу з проханням подарувати їм дитину. Якось з'явився Захарію архангел Гавриїл, який повідомив, що народиться у нього син, який буде величним перед Господом.

Що не можна робити цього дня

Не можна заздрити, тому що весь негатив повернеться до вас сторицею.

Не варто скаржитися і рахувати свої невдачі, вважається, скільки згадаєш, стільки й повернеться.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 23 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: не в пору достигли калина і чорна бузина — чекайте на холодну і сувору зиму;

у печі вогонь білого кольору — прийде тепло, червоного — похолодання;

багато горіхів і мало грибів — зима буде лютою;

виріс високий бур'ян — взимку чекайте на велику кількість снігу;

почути крики гусей, які летять на південь — вже незабаром прийдуть справжні зимові холоди.

23 вересня почути крики гусей, які летять на південь — вже незабаром прийдуть справжні зимові холоди / Фото: Pexels

Цього дня намагалися нічого не заготовляти на зиму, тому що вірили, що всі продукти почорніють і зогниють. Жінки та дівчата традиційно бралися за рукоділля. Існувала навіть особлива приказка, пов'язана з цим днем: "На день сім погод: сіє, віє, крутить, мутить, реве, зверху ллє, а знизу мете!".

Погода на 23 вересня

Завтра, 23 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові вже від ранку похмуро, ближче до вечора чекайте на дощ із грозою. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +16 вночі. У Львові — +25 вдень та +17 вночі. У Харкові — +26 вдень та +14 вночі. В Одесі — +26 вдень та +14 вночі.

Пам’ятні дати 23 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 вересня:

1122 рік — імператор Священної Римської імперії Генріх V відновлює право Папи Римського призначати єпископів і гарантує церкві повернення раніше захоплених церковних земель;

1595 рік — іспанський уряд ухвалює рішення не винищувати індіанське населення Вест-Індії, а хрестити його, розділивши колонії на території місій;

1648 рік — у битві під Пилявцями козацьке військо Богдана Хмельницького розбиває польську армію;

1846 рік — Йоганн Готфрід Ґалле та Генріх Луї д'Аррест відкриває Нептун, восьму планету Сонячної системи;

1848 рік — американець Джон Куртіс робить першу жувальну гумку;

1913 рік — француз Ролан Гаррос першим перелітає через Середземне море;

1918 рік — Рада Міністрів Української Держави ухвал.є виділення морського міністерства в окреме відомство;

1919 рік — на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалюють рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна;

1920 рік — відкривають Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН;

1921 рік — у Празі виходить перший номер газети "Громадський вісник" — орган Українського громадського комітету;

1932 рік — Султанат Неджд та Королівство Хіджаз об'єднуються в одну державу — Королівство Неджду і Хіджазу;

1938 рік — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладають капсулу часу, яку повинні розкрити 6939 року;

1944 рік — згідно з Люблінською угодою починається переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР, а поляків — у зворотному напрямку;

1945 рік — британо-французькі війська займають Сайгон — найбільше місто Південного В'єтнаму;

1991 рік — Вірменія проголошує незалежність;

1992 рік — на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснюють останній ядерний вибух;

1993 рік — Кабінет Міністрів України схвалює постанову "Про утворення Національної ради з географічних назв";

1998 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію 1199 — яка зобов'язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово;

2002 рік — у Бельгії набирає чинності закон про евтаназію;

2008 рік — презентація першої версії операційної системи "Android".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Євген, Климент, Павло, Петро, Іван.

Талісманом людини, народженої 23 вересня, є нефрит. З давнини вважалося, що цей зелений камінь володіє магічними властивостями. Вірили, що нефрит допомагає розкрити здібності, які пов'язані зі спокоєм та очищенням розуму і тіла.

Цього дня народилися:

1872 рік — відома українська оперна співачка, педагогиня Соломія Крушельницька;

1976 рік — українські боксери, учасники Олімпійських ігор брати Валерій і Володимир Сидоренки;

1992 рік — українська поетеса Оксана Гаджій.

Який завтра день в Україні і світі

23 вересня День святкування бісексуальності / Фото: Pexels

23 вересня в Україні святкують День осіннього рівнодення. Це астрономічне явище, коли сонце на небі підіймається нижче, ранки і ночі стають прохолодними і темнішими. День і ніч в цю дату ділять добу навпіл. В життєвому циклі природи зміни пори року є ключовими. А тому в давнину їх сприймали набагато глибше. На рік існує два таких дня: день весняного та день осіннього рівнодення.

Також 23 вересня — Міжнародний день жестових мов. Дата була встановлена за ініціативою ООН. Використання людьми жестів замість мови дуже давнє явище. Вчені навіть припускають, що таким способом мисливці давали один одному знати, що відбувається на відкритих рівнинах, не порушуючи при цьому тишу. Досить складну систему жестів мали індіанські племена. А ось перші згадки про мову жестів для людей, які мали вади слуху чи мовлення, прийшли до нас з Давньої Греції.

А ще 23 вересня — Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми. Саме цього дня 1913 року уряд Аргентини ухвалив закон проти дитячої проституції. Однак експлуатація жінок та дітей все ще вважається досить актуальною проблемою. Вже понад 1,8 млн жителів планети стали жертвами торгівлі людьми, а серед них 70% становлять жінки і близько третини — діти.

23 вересня — День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи. Вперше ця подія була організована 2008 року за ініціативи французької Асоціації студентського міста разом з партнерами. Хоча в нашій країні все більша частина учнів отримує дипломи, в світі ця проблема залишається актуальною. Найчастіше, згідно з результатами міжнародних досліджень, школу покидають діти з бідних чи соціально неблагополучних сімей.

Також 23 вересня святкують Міжнародний день кролика. Все частіше ці тварини потрапляють в небезпеку, яку створює для них людина. Найчастіше — це проведення лабораторних дослідів і тестувань різноманітних медичних чи косметичних препаратів. Кролів виловлюють, тримають у клітках, а також вбивають під час полювання. Головна мета цього дня — донести до людей інформацію про ту шкоду, яку заподіюють звірятам. Започаткували свято 1998 року у Великій Британії.

А ще 23 вересня — День святкування бісексуальності. Святкування цієї дати є частиною Тижня обізнанності про бісексуальність, який проводять у вересні. Цей день вчить приймати себе і нагадує про ту важку боротьбу, яку все ще веде бісексуальна спільнота в світі. Прапор, який представляє бісексуальну спільноту, має три кольори — фіолетовий, синій та рожевий. Вони символізують різні аспекти бісексуальності.

23 вересня — День освітніх технологій. Історія освітніх технологій бере свій початок від створення копіювальних машин (трафаретний пристрій Гештетнера та мімеограф) у школах та університетах. Завдяки ним з'явилася можливість створювати тиражні копії, а тому їх було досить зручно використовувати в класах.

Також 23 вересня — День зеленої кави. Подія найбільш популярна в Італії. Вона присвячена природоохоронним та екологічним ініціативам виробників кави. Зокрема, тим, що спрямовані на підтримання довкілля і скорочення викидів вуглецю, відновлення лісів в Танзанії, яка є однією з країн походження кави.