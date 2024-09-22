Яке завтра, 23 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

23 вересня 2024 року — понеділок. 943-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

23 вересня в церковному календарі – Зачаття святого Івана Хрестителя. Це свято присвячене події, коли священик Захарія та його дружина Єлизавета, які були бездітними і вже похилого віку, отримали благу звістку від ангела Господнього про те, що у них народиться син. Згідно з Євангелієм від Луки, під час служіння в храмі Захарії явився ангел і сповістив, що Єлизавета зачне і народить сина, якого вони назвуть Іваном. Захарія спочатку не повірив цій новині і за це був покараний німотою до моменту народження сина. Іван Хреститель став великим пророком, який передбачив пришестя Ісуса Христа і хрестив його у водах Йордану.

Що не можна робити 23 вересня

Не можна брати чи давати в борг гроші.

Не слід сваритися зі своїм чоловіком.

Забороняється приймати доленосні рішення.

Народні прикмети і традиції на 23 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: пригріває сонце — чекайте на дощі наприкінці вересня;

дощить — до кінця місяця буде тепла погода;

на горобині багато ягід — зима буде суворою і сирою;

мало плодів на горобині — восени буде сухо.

23 вересня мало плодів на горобині — восени буде сухо / Фото: pixabay.com

Цього дня віряни обов'язково моляться про зцілення від хвороб, особливо від головного болю. Жінки також просять про вагітність, народження здорової дитини.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.

Талісманом людини, народженої 23 вересня є нефрит. Напівдорогоцінний камінь, який відомий з давніх часів. Здавна вірили, що нефрит — це символ вірності та мудрості.

Цього дня народилися:

1939 рік — український дитячий письменник В'ячеслав Малець;

1976 рік — українські боксери, учасники Олімпійських ігор брати Валерій і Володимир Сидоренки;

1992 рік — українська поетеса Оксана Гаджій.

Пам’ятні дати 23 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 вересня:

1122 рік — імператор Священної Римської імперії Генріх V відновлює право Папи Римського призначати єпископів і гарантує церкві повернення раніше захоплених церковних земель;

1595 рік — іспанський уряд ухвалює рішення не винищувати індіанське населення Вест-Індії, а хрестити його, розділивши колонії на території місій;

1648 рік — у битві під Пилявцями козацьке військо Богдана Хмельницького розбиває польську армію;

1846 рік — Йоганн Готфрід Ґалле та Генріх Луї д'Арре відкривають Нептун, восьму планету Сонячної системи;

1848 рік — американець Джон Куртіс виготовляє першу жувальну гумку;

1913 рік — француз Ролан Гаррос першим перелітає через Середземне море;

1918 рік — Рада Міністрів Української Держави ухвалює виділення морського міністерства в окреме відомство;

1919 рік — на спільному засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалюють рішення негайно розпочати воєнні дії проти армії Денікіна;

1919 рік — починається єврейський погром у Фастові, влаштований білогвардійцями;

1920 рік — відкривають Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН;

1921 рік — у Празі виходить перший номер газети "Громадський вісник" — орган Українського громадського комітету;

1932 рік — Султанат Неджд та Королівство Хіджаз об'єдуються в одну державу — Королівство Неджду і Хіджазу;

1938 рік — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладають капсулу часу, яку повинні розкрити 6939 року;

1944 рік — згідно з Люблінською угодою починається переселення етнічних українців з Польської республіки в Українську РСР, а поляків — у зворотному напрямку;

1945 рік — британо-французькі війська займають Сайгон — найбільше місто Південного В'єтнаму;

1991 рік — Вірменія проголошує незалежність;

1992 рік — на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснюють останній ядерний вибух;

1993 рік — Кабінет Міністрів України схвалює постанову "Про утворення Національної ради з географічних назв";

1998 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію 1199 — яка зобов'язала уряд Союзної Республіки Югославія припинити бойові операції в Косово;

2002 рік — у Бельгії набирає чинності закон про евтаназію;

2008 рік — презентація першої версії операційної системи "Android".

Погода на 23 вересня

Завтра, 23 вересня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +14 вночі. У Львові +24 вдень та +12 вночі. У Харкові +23 вдень та +13 вночі. В Одесі +25 вдень та +18 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 вересня День святкування бісексуальності / Фото: Unsplash

23 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день жестових мов. Це свято було засноване ООН 2017 року для підвищення обізнаності про важливість жестових мов і підтримки прав глухих людей. Жестові мови є повноцінними природними мовами зі своєю граматикою та синтаксисом, якими користуються мільйони людей у всьому світі. Цей день підкреслює важливість рівного доступу до освіти, працевлаштування та послуг для спільноти глухих, а також сприяє визнанню жестових мов на законодавчому рівні.

Також 23 вересня починається Тиждень урології. Ця ініціатива була започаткована Європейською асоціацією урологів (EAU) з метою підвищення обізнаності про урологічні захворювання та важливість урологічного здоров’я. Під час Тижня урології проводяться різноманітні заходи, включаючи освітні семінари, безкоштовні медичні огляди та інформаційні кампанії. Це чудова можливість для людей дізнатися більше про профілактику та лікування урологічних захворювань, таких як рак сечового міхура, сечокам’яна хвороба та інші.

А ще 23 вересня Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми. Цей день був заснований 1999 року під час Всесвітньої конференції Коаліції проти торгівлі людьми та Жіночої конференції в Дацці, Бангладеш. Він покликаний підвищити обізнаність про проблему сексуальної експлуатації та торгівлі людьми, а також сприяти захисту прав жінок і дітей, які стають жертвами цих злочинів. Сексуальна експлуатація та торгівля людьми залишаються серйозними проблемами у всьому світі, і цей день нагадує про необхідність об’єднання зусиль для боротьби з цими злочинами.

23 вересня святкують Тиждень приручення тварин, яких складно приручити. Припадає щорічно на останній повний тиждень вересня. 2024 року цей тиждень починається 23 вересня. Ця ініціатива спрямована на підвищення обізнаності про тварин, яких важко приручити або які вважаються менш придатними для усиновлення. Це можуть бути дикі тварини або домашні улюбленці з особливими потребами, які потребують більше часу, терпіння та зусиль для приручення.

Також 23 вересня День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи. Він був започаткований 2008 року французькою Асоціацією студентського фонду міста (AFEV) разом з партнерами. Метою цього дня є підвищення обізнаності про проблему незавершення середньої освіти та пошук шляхів її вирішення. За даними міжнародних досліджень, діти з бідних або соціально неблагополучних сімей частіше кидають школу. Також на це впливають психологічні фактори, такі як поведінкові розлади та депресії.

А ще 23 вересня День святкування бісексуальності. Він також відомий як День гордості бісексуалів. Це свято було започатковане 1999 року трьома бісексуальними активістами зі США: Венді Каррі, Майклом Пейджем та Дж. Р. Уїлбуром. Метою цього дня є підвищення обізнаності про бісексуальність, боротьба з біфобією та маргіналізацією бісексуальних людей як з боку гетеросексуальної спільноти, так і ЛГБТ-спільноти. Це також нагода для бісексуальних людей та їхніх близьких відзначити свою ідентичність, історію та культуру.

23 вересня святкують День освітніх технологій. Це свято присвячене визнанню та цінуванню впливу технологій на освіту. Від перших слайд-проекторів до сучасної ери онлайн-навчання і квантових обчислень, технології зробили революцію в тому, як ми викладаємо і вчимося.