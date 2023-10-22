Яке завтра, 23 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 жовтня, День рекламіста в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова. До Нового року залишилося 69 днів.

23 жовтня 2023 року — понеділок. 607-й день війни в Україні.

Яке завтра, 23 жовтня, церковне свято

23 жовтня в церковному календарі – день пам’яті апостола Якова. Він був сином святого Йосипа, чоловіка Діви Марії. Входив до переліку сімдесяти молодших апостолів і його часто називали "братом Господнім". Здавна святого Якова вважали покровителем тих чоловіків, які виконують важку фізичну працю.

Що не можна робити в цей день

День вважався дуже нещасливим, тому намагалися не займатися чужими справами.

Не варто тримати зла на інших, краще покаятися.

Заборонено з'ясовувати стосунки чи сваритися.

Народні прикмети і традиції на 23 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: пішов град — через два тижні буде справжня зима;

випало багато снігу і він не розтанув — чекайте на теплу зиму;

йде дощ — наступний рік буде урожайним.

23 жовтня йде дощ — наступний рік буде урожайним / Фото: Pexels

Цього дня проводили так звані "бджолині хороводи" — намагалися з'їсти якомога більше меду, тому що існувало повір'я, що кількість меду, якого з'їли, впливає на те, скільки його буде наступного року. На столі традиційно з'являлися різноманітні страви з медом. Чоловіки обов'язково бралися за важку роботу, яку потрібно зробити по дому, тому що цього дня точно все вийде.

Погода на 23 жовтня

Завтра, 23 жовтня, в Києві похмуро, опадів не очікується. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не передбачається. В Одесі змінна хмарність, без опадів.

Температура повітря в Києві +7 вдень та +1 вночі. У Львові +7 вдень та 0 вночі. У Харкові +6 вдень та 0 вночі. В Одесі +10 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 23 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 жовтня:

787 рік — відбувається Другий Нікейський собор християнської церкви, який встановлює порядок шанування ікон;

1086 рік — мусульманські війська розбивають християн при Саграхасі в Іспанії;

1917 рік — Павло Скоропадський стає гетьманом українського козацтва;

1946 рік — розпочинається перше засідання Генеральної Асамблеї ООН;

1956 рік — в столиці Угорщини, Будапешті починається антирадянське повстання: 200-тисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, яка проходить від пам'ятника польському полководцю Бему до пам'ятника Петефі була розстріляна прорадянською службою безпеки;

1990 рік — Верховна Рада УРСР, внаслідок Революції на Граніті голосує за відставку Прем'єр-міністра Масола;

2001 рік — Компанія Apple показує перший iPod.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 жовтня

Які завтра іменини: Яків,Святослав, Ігор.

Талісманом людини, народженої 23 жовтня є аметист. Ювелірний самоцвіт, який вважається найдорожчим різновидом кварца. Здавна вірили, що аметист є символом чистоти, гармонії, відданості. Також вважається, що він допомагає очистити будь-яке місце від негативу.

В цей день народилися:

1886 рік — український авіаінженер, спортсмен Харитон Славоросов;

1928 рік — український кінорежисер Артур Войтецький;

1989 рік — український футболіст, гравець Боруссії Дортмунд та збірної України з футболу Андрій Ярмоленко.

Який завтра день в Україні і світі

23 жовтня Міжнародний день снігового барса / Фото: Pexels

23 жовтня в Україні і світі святкують День організаторів заходів. Свято присвячене всім тим, хто невтомно працює, щоб створити незабутні враження і пам'ятні спогади для всіх учасників будь-якого заходу. Планування заходів є важливою частиною людської історії. В стародавніх імперіях полюбляли влаштовувати грандіозні вечірки, а тому організатори завжди були досить шанованими людьми.

Також 23 жовтня в Україні День рекламіста. Свято відносно молоде, воно було започатковане 1994 року. Рекламісти надзвичайно креативні люди, які можуть з нічого створити геніальну ідею. До святкування цього дня часто приєднуються і спорідненні з рекламою професії — дизайнер, маркетолог, копірайтер, промоутер, бренд-менеджер.

А ще 23 жовтня святкують Міжнародний день шкільних бібліотек. Наші предки цінували книги та освіту. Князь Володимир за часів Київської Русі відкривав особливі школи, в яких учні навчалися шляхом переписування давніх книг. А перша бібліотека на території сучасної України була відкрита князем Ярославом Мудрим у Києві. В XI столітті вже існували спеціальні "школи книжного вчення", де готували молодих спеціалістів для культури, управління, церковного життя. Особливою подією в бібліотечній справі стала поява книгодрукування. У XVI столітті з'явилися великі книгосховища у Львові та Острозі, а в 1630-х роках почалося формування бібліотеки Києво-Могилянської академії.

23 жовтня Міжнародний день снігового барса. Сніговий барс перебуває під захистом Червоної Книги, адже через незвичайний окрас цінного хутра ця тварина стала здобиччю браконьєрів. Головна мета дня полягає в тому, щоб привернути увагу людей до цих прекрасних тварин та зберегти їх в природному середовищі.