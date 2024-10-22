Яке завтра, 23 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 23 жовтня, День обізнаності про синдром раптової смерті за епілепсії. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова. До Нового року залишилося 69 днів.

23 жовтня 2024 року — середа. 973-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

23 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Якова.

Що не можна робити 23 жовтня

Не варто ремонтувати взуття чи одяг.

Не слід з'ясовувати стосунки, сваритися.

Забороняється брати і давати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції на 23 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: не було морозу — ще 4 тижні його не буде;

вітер східний або північний — до холодів;

верба жовта, листя скидає — зима прийде рано;

сльота і бруд — така погода ще буде до 4 листопада.

23 жовтня верба жовта, листя скидає — зима прийде рано / Фото: Фото з відкритих джерел

Святий Яків здавна вважається покровителем бджолярів. А тому йому моляться, щоб отримати великий урожай меду. В давнину до цього часу вже закінчується підготовка вуликів до зимового періоду.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Володимир, Гнат, Максим, Микола, Яків, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 23 жовтня є аметист. Здавна вірили, що фіолетовий камінь допомагає справитися з душевною тривогою. Аметист наповнює позитивною енергією і добрими думками.

Цього дня народилися:

1928 рік — український кінорежисер Артур Войтецький;

1978 рік — українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка Яна Дементьєва;

1989 рік — український футболіст Андрій Ярмоленко.

Пам’ятні дати 23 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 жовтня:

787 рік — відбувається Другий Нікейський собор християнської церкви, який встановлює порядок шанування ікон;

1086 рік — мусульманські війська розбивають християн при Саграхасі в Іспанії;

1917 рік — Павло Скоропадський стає гетьманом українського козацтва;

1946 рік — розпочинається перше засідання Генеральної Асамблеї ООН;

1956 рік — в столиці Угорщини, Будапешті починається антирадянське повстання: 200-тисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, яка пройшла від пам'ятника польському полководцю Бему до пам'ятника Петефі була розстріляна прорадянською службою безпеки;

1990 рік — Верховна Рада УРСР, внаслідок Революції на Граніті голосує за відставку прем'єр-міністра Масола;

2001 рік — компанія Apple представила перший iPod.

Погода на 23 жовтня

Завтра, 23 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +7 вночі. У Львові +14 вдень та +6 вночі. У Харкові +15 вдень та +7 вночі. В Одесі +18 вдень та +10 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 жовтня Міжнародний день фестивальної музики і мистецтва / Фото: Unsplash

23 жовтня в Україні і світі День обізнаності про синдром раптової смерті за епілепсії. Присвячений підвищенню обізнаності про синдром Судана, який є рідким, але небезпечним станом, що може виникнути у людей з епілепсією. Синдром Судана характеризується раптовою смертю без очевидних причин після того, як пацієнт переніс один або кілька епілептичних припадків. Цей день спрямований на підвищення обізнаності серед громадськості, медичних працівників та пацієнтів про симптоми та можливі методи профілактики цього стану. Він також спрямований на підтримку досліджень для виявлення більш ефективних методів діагностики та лікування.

Також 23 жовтня День поширення інформації про синдром Кабукі. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про синдром Кабукі, рідке генетичне захворювання, яке вперше було описано 1981 року японськими лікарями Норіо Нієкавою та Йосіко Курокавою. Синдром Кабукі характеризується різними фізичними та когнітивними відхиленнями, такими як низький зріст, аномалії в розвитку кісток та мозку, а також певні аномалії в зовнішньому вигляді, що нагадують японський театральний макіяж "кабукі".

А ще 23 жовтня Міжнародний день фестивальної музики і мистецтва. Цей день присвячений підтримці та просуванню фестивальної культури, яка включає музику, танці, театр, витончані мистецтва та багато іншого. Фестивалі дозволяють людям зібиратися, спілкуватися та насолоджуватися культурними подіями разом. Цей день також підкреслює важливість культурного обміну та співпраці між різними країнами та народами. Він створює можливість для митців з усього світу зустрітися, обмінюватися ідеями та натхненням, що сприяє розвитку та зміцненню міжнародних культурних зв'язків.

23 жовтня святкують День організатора заходів. Цей день присвячений вшануванню професіоналів, які займаються організацією різноманітних заходів: від весіль і корпоративів до масштабних фестивалів та конференцій. Організатори заходів вкладають багато зусиль і творчості, щоб створити незабутні моменти для своїх клієнтів.

Також 23 жовтня День рекламіста (працівника реклами). Це свято призначене для вшанування професіоналів, які працюють у сфері реклами та маркетингу. Їхня робота є надзвичайно важливою для просування товарів і послуг, формування іміджу брендів і створення рекламних кампаній, які привертають увагу споживачів. Цей день також є чудовою нагодою для професіоналів у сфері реклами обмінятися досвідом, надихнутися новими ідеями та відзначити свої досягнення. Окрім того, це день, коли можна підбити підсумки року і планувати майбутні проєкти.

А ще 23 жовтня Міжнародний день снігового барса. Цей день присвячений збереженню цього рідкісного і величного звіру, який живе в горах Центральної Азії. Сніговий барс, або "ірбис", є символом краси і сили, а також важливим елементом культурної спадщини регіону.

23 жовтня святкують День помічника лікаря. Це свято присвячене вшануванню та визнанню важливої ролі, яку відіграють помічники лікарів у системі охорони здоров'я. Помічники лікарів виконують широкий спектр медичних завдань, включаючи діагностику, лікування, призначення ліків та проведення медичних процедур. Вони працюють під керівництвом лікарів і забезпечують високоякісну медичну допомогу пацієнтам.