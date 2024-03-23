Яке завтра, 24 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 березня, Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Віряни вшановують пам'ять святителя Артемія Солунського. До Нового року залишилося 282 дні.

24 березня 2024 року — неділя. 760-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

24 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Артемія Солунського. Про його життя дуже мало відомо. Він жив у Селевкії Пісідійській (нині Мала Азія), відрізнявся високоморальними цінностями. Якось його зустрів апостол Павло і призначив Артемія єпископом міста. Все своє життя чоловік мудро керував, свято вірячи в Бога. Помер в глибокій старості.

Що не можна робити 24 березня

Не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Не варто без потреби виходити з дому.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети і традиції на 24 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже повністю зійшов сніг — до приходу зими його більше не буде;

вночі тепло — весна буде спекотною;

вранці лежить роса — добре вродить просо;

туман на вулиці — до швидкого потепління;

дощить — у худоби буде легкий рік;

морозний день — буде великий урожай гречки і проса.

24 березня туман на вулиці — до швидкого потепління / Фото: Pexels

Здавна вірили, що сон проти 24 березня можна вважати пустим. Тобто не варто на нього зважати, адже він не несе жодних пророкувань майбутнього.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 березня

Які завтра іменини: Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан, Захар.

Талісманом людини, народженої 24 березня є хризопраз. Він здавна вважається каменем гармонії та лідерства. Хризопраз з давніх-давен цінувався в різних культурах, особливо у стародавніх греків та римлян.

В цей день народилися:

1955 рік — український композитор, лідер гурту "Ватра" (був побитий та згодом помер 2000 року) Ігор Білозір;

1979 рік — український музикант, автор пісень, лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк;

1986 рік — українська письменниця Ярослава Литвин.

Пам’ятні дати 24 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 березня:

1603 рік — Токуґава Ієясу стає сьоґуном Японії;

1603 рік — зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Англійського і Шотландського королівств об'єдналися;

1721 рік — Йоганн Себастьян Бах репрезентує шість оркестрових концертів маркграфу Крістіану Людвігу Бранденбург-Шведтському;

1882 рік — німецький бактеріолог Роберт Кох відкриває збудника туберкульозу, паличку Коха;

1898 рік — в Америці продають перший автомобіль — модель "Вінтон" обходиться покупцю в одну тисячу доларів;

1918 рік — Центральна Рада проголошує українську мову державною у банківській і торговій сферах;

1933 рік — закон Рейхстагу скасовує громадянські свободи та передає надзвичайні повноваження рейхсканцлеру Адольфу Гітлеру;

1932 рік — у Таїланді без кровопролиття внаслідок перевороту встановлюють конституційну монархію;

1933 рік — набирає чинності закон, напередодні ухвалений німецьким парламентом (69 % голосів), котрий передає уряду законодавчу владу та фактично скасовує Конституцію;

1972 рік — пограбування United California Bank: з розбитого сейфа викрадають 9 млн доларів;

1975 рік — Мухаммед Алі (Muhammad Ali) технічним нокаутом відстоює титул чемпіона світу проти Чака Вепнера у Клівленді;

1976 рік — переворот в Аргентині: військова хунта скидає Ісабель Перон, починаються політичні репресії;

1980 рік — вбивство правими бойовиками Сальвадорського архієпископа Оскара Ромеро розкручує спіраль насилля громадянської війни;

1989 рік — у Львові відбувається перший політичний страйк в Україні;

1989 рік — у Тернополі створюють першу крайову організацію Народного Руху України;

1990 рік — Іслам Карімов стає президентом Узбекистану;

1999 рік — після початку війни НАТО проти Югославії війська Альянсу починають авіаційні атаки проти об'єктів на терені СРЮ;

1999 рік — внаслідок пожежі в тунелі під Монбланом гине 39 людей;

1999 рік — у національному парку Цаво (Кенія) внаслідок аварії пасажирського потягу гине 36 людей, 200 травмовано;

2001 рік — Володимир Кличко виграє технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона у Мюнхені.

Погода на 24 березня

Завтра, 24 березня, в Києві хмарно, в другій половині дня можливий дрібний дощ. У Львові вранці сонячно, пізніше хмарно, після обіду можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно, ввечері дрібний дощ. В Одесі похмуро, весь день дощитиме.

Температура повітря в Києві +7 вдень та +3 вночі. У Львові +11 вдень та +4 вночі. У Харкові +9 вдень та +2 вночі. В Одесі +6 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

24 березня в Україні і світі святкують Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз / Фото: Pexels

24 березня в Україні і світі святкують Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Подія була започаткована за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я 1993 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1882 року німецький біолог Роберт Кох відкрив туберкульозну бацилу.

Також 24 березня Міжнародний день боротьби з депресією. Засновники свята поставили перед собою важливу мету — привернути увагу світової спільноти до такої серйозної проблеми як депресія. Цього дня проводяться різноманітні просвітницькі заходи. Депресія — психологічний розлад, який характеризується тривалим (понад 2 тижні) пригніченням, втратою інтересу до життя та повсякденних справ.

А ще 24 березня Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв. Важлива подія, яка була заснована ООН 21 грудня 2010 року. Дату обрали на честь християнського отця Оскара Ромеро, якого 1920 року вбили солдати під час богослужіння лише за те, що він закликав припинити військові дії, які порушують людські права.

24 березня святкують Міжнародний день досягнень. Свято цілеспрямованих людей, яке було створене для того, аби привернути увагу до невідомих нам осіб, які так чи інакше допомагають покращити нашу планету та життя людей.

Також 24 березня День фтизіатра. Це лікар, який вивчає закономірності розвитку та розповсюдження туберкульозу, а також причини виникнення патологій, що викликані туберкульозом.