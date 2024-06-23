Яке завтра, 24 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 червня, Івана Купала за новим календарем. Віряни святкують Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя. До Нового року залишилося 190 днів.

24 червня 2024 року — понеділок. 852-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

24 червня в церковному календарі – Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя. Святий Іван Хреститель є одним з найважливіших святих у християнській традиції. Він був пророком і попередником Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Ісуса у річці Йордан. Його народження було чудом, оскільки його мати Єлизавета була безплідною і вже в похилому віці, коли ангел сповістив її чоловіка Захарію про народження сина.

Іван Хреститель жив у пустелі, ведучи суворе аскетичне життя. Він проповідував покаяння і хрещення для прощення гріхів, готуючи людей до приходу Месії. Його діяльність мала великий вплив на єврейське суспільство того часу і привернула багато послідовників.

Що не можна робити 24 червня

Не можна брати і давати в борг гроші, бо передасте своє щастя в чужі руки.

Заборонено спати цієї ночі, тому що прокидається вся нечисть.

Не варто піднімати гроші, якщо ви їх знайшли, принесете в життя біди.

Народні прикмети і традиції на 24 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: трава має сильний запах — до дощу;

вранці випало багато роси — буде великий урожай огірків;

під час сінокосу дощить — сіна буде мало;

вночі на небі багато зірок — стільки ж буде грибів;

жито ще не заколосилося до негоди.

24 червня вранці випало багато роси — буде великий урожай огірків / Фото: Unsplash

Цього дня наші предки святкували особливе свято — Івана Купала. Саме в цей період відбувається літнє сонцестояння, а тому пращури спрославляли бога Сонця — Ярила. Молоді дівчата плели з зілля вінки і пускали їх на воду. Куди вінок попливе — звідти чекали на нареченого. А якщо потоне, то ще рік доведеться дівувати.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 червня

Які завтра іменини: Антон, Іван, Микита, Яків, Ян.

Талісманом людини, народженої 24 червня є соколине око. Камінь відомий своєю оптичною ілюзією, яка надає йому вигляд соколиного ока. Здавна вірили, що соколине око має магічні та захисні властивості.

Цього дня народилися:

1974 рік — українська співачка (сопрано), заслужена артистка України Ольга Микитенко;

1981 рік — український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор (2000) Руслан Мезенцев;

1988 рік — військослужбовець Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка.

Пам’ятні дати 24 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 червня:

1099 рік — засновують Орден святого Іоанна Єрусалимського;

1128 рік — військо португальського графа Афонсу громить опозицію в битві при Сан-Мамеде;

1497 рік — перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки: дослідник Джон Кабо (італієць за походженням Джованні Кабото) висаджується на території, відомій нині як Ньюфаундленд, і проголошує її власністю англійського короля Генріха VII;

1509 рік — відбувається коронація короля Англії Генріха VIII;

1793 рік — Французький Конвент приймає першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу;

1894 рік — на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, приймають рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор;

1901 рік — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкривається перша виставка Пабло Пікассо;

1917 рік — у Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитує текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні;

1941 рік — у трьох тюрмах Львова розстрілюють 2072 особи "з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента";

1947 рік — вперше офіційно повідомляють про НЛО;

1973 рік — з посади президента Ірландії йде найстаріший державний діяч світу 90-річний Імон де Валера, одна з найколоритніших політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям котрого Ірландія добилась незалежності від Великої Британії.

Погода на 24 червня

Завтра, 24 червня, в Києві хмарно з невеликим проясненням, без опадів. У Львові безхмарний ранок зміниться хмарними днем та вечором, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно, вдень дощ із грозою, який закінчиться до вечора.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +19 вночі. У Львові +22 вдень та +14 вночі. У Харкові +24 вдень та +19 вночі. В Одесі +26 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

24 червня українці святкують Івана Купала / Фото: Unsplash

24 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день феї. Особливо магічне та чарівне свято, яке допомагає поринути у глибоку історію, міфологію, традиції та фольклор, в яких феї часто виступали як важлива частина, а інколи і як головні персонажі. Хоча це і досить казкова подія, проте вона сподобається і дітям, і дорослим.

Також 24 червня українці святкують Івана Купала за новим календарем. Це одне з найдавніших і найпопулярніших язичницьких свят, яке святкується в Україні та деяких інших слов'янських країнах. Воно має глибоке коріння в дохристиянських традиціях і пов'язане з літнім сонцестоянням та культом природи. Свято Івана Купала має язичницькі корені і було присвячене божествам сонця і води. Назва свята походить від слова "купатися", що пов'язано з традицією очищення через воду. Після прийняття християнства на Русі свято було асоційоване з Іваном Хрестителем (Іваном Купалою).

А ще 24 червня День басейну. Хоча це й неофіційне, проте дуже позитивне свято, яке пропонує ідеальне рішення для літньої дилеми: як тренуватися, плавати і не спітніти водночас. Це свято не можливо назвати суто спортивним, адже плавання — це задоволення для всіх.