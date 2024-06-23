Яке завтра, 24 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 червня, Івана Купала за новим календарем. Віряни святкують Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя. До Нового року залишилося 190 днів.
24 червня 2024 року — понеділок. 852-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
24 червня в церковному календарі – Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя. Святий Іван Хреститель є одним з найважливіших святих у християнській традиції. Він був пророком і попередником Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Ісуса у річці Йордан. Його народження було чудом, оскільки його мати Єлизавета була безплідною і вже в похилому віці, коли ангел сповістив її чоловіка Захарію про народження сина.
Іван Хреститель жив у пустелі, ведучи суворе аскетичне життя. Він проповідував покаяння і хрещення для прощення гріхів, готуючи людей до приходу Месії. Його діяльність мала великий вплив на єврейське суспільство того часу і привернула багато послідовників.
Що не можна робити 24 червня
- Не можна брати і давати в борг гроші, бо передасте своє щастя в чужі руки.
- Заборонено спати цієї ночі, тому що прокидається вся нечисть.
- Не варто піднімати гроші, якщо ви їх знайшли, принесете в життя біди.
Народні прикмети і традиції на 24 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: трава має сильний запах — до дощу;
- вранці випало багато роси — буде великий урожай огірків;
- під час сінокосу дощить — сіна буде мало;
- вночі на небі багато зірок — стільки ж буде грибів;
- жито ще не заколосилося до негоди.
Цього дня наші предки святкували особливе свято — Івана Купала. Саме в цей період відбувається літнє сонцестояння, а тому пращури спрославляли бога Сонця — Ярила. Молоді дівчата плели з зілля вінки і пускали їх на воду. Куди вінок попливе — звідти чекали на нареченого. А якщо потоне, то ще рік доведеться дівувати.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 червня
Які завтра іменини: Антон, Іван, Микита, Яків, Ян.
Талісманом людини, народженої 24 червня є соколине око. Камінь відомий своєю оптичною ілюзією, яка надає йому вигляд соколиного ока. Здавна вірили, що соколине око має магічні та захисні властивості.
Цього дня народилися:
- 1974 рік — українська співачка (сопрано), заслужена артистка України Ольга Микитенко;
- 1981 рік — український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор (2000) Руслан Мезенцев;
- 1988 рік — військослужбовець Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка.
Пам’ятні дати 24 червня
Календар важливих подій в Україні та світі за 24 червня:
- 1099 рік — засновують Орден святого Іоанна Єрусалимського;
- 1128 рік — військо португальського графа Афонсу громить опозицію в битві при Сан-Мамеде;
- 1497 рік — перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки: дослідник Джон Кабо (італієць за походженням Джованні Кабото) висаджується на території, відомій нині як Ньюфаундленд, і проголошує її власністю англійського короля Генріха VII;
- 1509 рік — відбувається коронація короля Англії Генріха VIII;
- 1793 рік — Французький Конвент приймає першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу;
- 1894 рік — на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, приймають рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор;
- 1901 рік — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкривається перша виставка Пабло Пікассо;
- 1917 рік — у Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитує текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні;
- 1941 рік — у трьох тюрмах Львова розстрілюють 2072 особи "з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента";
- 1947 рік — вперше офіційно повідомляють про НЛО;
- 1973 рік — з посади президента Ірландії йде найстаріший державний діяч світу 90-річний Імон де Валера, одна з найколоритніших політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям котрого Ірландія добилась незалежності від Великої Британії.
Погода на 24 червня
Завтра, 24 червня, в Києві хмарно з невеликим проясненням, без опадів. У Львові безхмарний ранок зміниться хмарними днем та вечором, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно, вдень дощ із грозою, який закінчиться до вечора.
Температура повітря в Києві +22 вдень та +19 вночі. У Львові +22 вдень та +14 вночі. У Харкові +24 вдень та +19 вночі. В Одесі +26 вдень та +23 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
24 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день феї. Особливо магічне та чарівне свято, яке допомагає поринути у глибоку історію, міфологію, традиції та фольклор, в яких феї часто виступали як важлива частина, а інколи і як головні персонажі. Хоча це і досить казкова подія, проте вона сподобається і дітям, і дорослим.
Також 24 червня українці святкують Івана Купала за новим календарем. Це одне з найдавніших і найпопулярніших язичницьких свят, яке святкується в Україні та деяких інших слов'янських країнах. Воно має глибоке коріння в дохристиянських традиціях і пов'язане з літнім сонцестоянням та культом природи. Свято Івана Купала має язичницькі корені і було присвячене божествам сонця і води. Назва свята походить від слова "купатися", що пов'язано з традицією очищення через воду. Після прийняття християнства на Русі свято було асоційоване з Іваном Хрестителем (Іваном Купалою).
А ще 24 червня День басейну. Хоча це й неофіційне, проте дуже позитивне свято, яке пропонує ідеальне рішення для літньої дилеми: як тренуватися, плавати і не спітніти водночас. Це свято не можливо назвати суто спортивним, адже плавання — це задоволення для всіх.