Яке завтра, 24 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

24 грудня 2023 року — неділя. 669-й день війни в Україні.

Яке завтра, 24 грудня, церковне свято

24 грудня в церковному календарі – день пам’яті Євгенії Римської. Вона народилася у сім'ї римського префекта Єгипта Філіпа. Він сповідував язичництво, але до християн ставився по-доброму. Євгенія виховувалася освідченою жінкою, а всі знання вона отримала від свого батька. Якось серед манускриптів у сімейній бібліотеці вона знайшла писання апостола Павла. Дівчина, під їхнім впливом, прийняла християнство. Потім вона вступила до монастиря і переїхала до Риму разом зі своєю сім'єю.

В той час у Римі всіх жінок, які долучилися до християнства, піддавали страшним тортурам. Це спіткало і Євгенію. Її було страчено в середині III століття.

Що не можна робити 24 грудня

Категорично заборонено сваритися, лаятися.

Не прийнято до святкового столу запрошувати друзів — це сімейний вечір.

Не рекомендовано багато та голосно розмовляти під час святкової вечері.

Народні прикмети і традиції на 24 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: безхмарне небо вказує, що наступного року буде багато грибів;

заметіль — чекайте на великий урожай меду;

зоряне небо — поля вродять;

відлига до поганого урожаю.

24 грудня заметіль — чекайте на великий урожай меду / Фото: Pexels

За народною традицією цього вечора вся сім'я сідала за святковий стіл як тільки на небі з'являлася перша зірка. Снідати і обідати заборонялося (крім хворих, дітей, вагітних, старих). Свято називали Святий Вечір. На стіл обов'язково ставили 12 пісних страв — за 12 апостолами і 12 місяцями в році.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 грудня

Які завтра іменини: Микола, Клавдія, Євгенія, Агафія.

Талісманом людини, народженої 24 грудня є бірюза. Цьому каменю дуже часто приписували лікувальні та магічні властивості. Наприклад, здавна вірили, що бірюза допомагаю усунути втому, позбавить страху.

В цей день народилися:

1920 рік — український мовознавець, поет, журналіст, громадський діяч Святослав Караванський;

1940 рік — український фехтувальник, олімпійський чемпіон в особистих змаганнях у фехтуванні на шпагах Григорій Крісс;

1974 рік — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Олексій Сенюк.

Пам’ятні дати 24 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 грудня:

1518 рік — король Сигізмунд І дозволяє князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому магдебурзького права;

1624 рік — гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством;

1814 рік — у Генті (нині Бельгія) Велика Британія та США підписують договір, що завершує англо-американську війну;

1851 рік — під час пожежі в бібліотеці Конгресу США вщент згоріли 35 тисяч книг та безліч унікальних документів;

1871 рік — у Каїрі відбувається прем'єра опери Джузеппе Верді "Аїда", написана для урочистостей з нагоди відкриття Суецького каналу;

1903 рік — у Великій Британії видають перший реєстраційний номер для авто — табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела;

1908 рік — у Парижі відкривається перше міжнародне авіашоу;

1914 рік — німецький літак скидає бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування;

1920 рік — на сцені "Метрополітен-опера" (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконує останню у своїй кар'єрі партію — Елеазара (Галеві "Дочка кардинала");

1991 рік — незалежність України визнають Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія;

1997 рік — відбувається перший концерт гурту "Мандри", цей день вважається датою заснування гурту;

2004 рік — запускають на орбіту український супутник "Січ-1М".

Погода на 24 грудня

Завтра, 24 грудня, в Києві до самого вечора триматиметься хмарна погода, весь день йтиме дрібний сніг, який до вечора стане сильнішим. У Львові хмарно, вранці продовжиться дрібний нічний сніг, в другій половині дня його змінить дрібний дощ зі снігом, який закінчиться ближче до вечора. У Харкові похмуро, від середини дня до вечора йтиме дрібний сніг. В Одесі ранок та вечір ясні, вдень небо затягнеться хмарами, без опадів.

Температура повітря в Києві +1 вдень та -2 вночі. У Львові +4 вдень та -1 вночі. У Харкові +1 вдень та -2 вночі. В Одесі +5 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

24 грудня в Україні святкують Святвечір (Святий Вечір) / Фото: Unsplash

24 грудня в Україні святкують Святвечір (Святий Вечір). Різдво Христове — одне з церковних свят, переддень якого також вважається святом. Святвечір, Святий Вечір, Свята Вечеря — все це назви світлого та багатого на традиції свята. Точної години народження Христа в Біблії не вказано, одна вважається, що народився Син Божий опівночі. Можливо, це пішло від старовинної євпрейської традиції.

День народження Ісуса Христа став святом не відразу. Спочатку християни святкували лише Воскресіння Сина Божого (Великдень). 25 грудня 336 року стало першим святом Різдва Христового. Спершу воно було популярне в Римській імперії, а згодом поширилося на інші країни. У Київській Русі перша згадка про Різдво та Святий Вечір датується X століттям.

Також 24 грудня День працівників архівних установ. Професійне свято, яке було встановлене наказом президента України Леоніда Кучми 1998 року. На той час саме бібліотечно-архівний відділ став першим державним органом, який управляв архівними документами. Він був створений ще на початку XX століття і функціонував від 1917 року. 1999 року організація отримала нову назву — Державний комітет архівів України.

А ще 24 грудня святкують День покупця в останню хвилину. Подія вказує на феномен шопінгу в останню хвилину. Тому вона присвячена всім тим, хто відкладає похід за подарунками родичам, друзям, близьким і робить їх в переддень Різдва.